Fête des neiges de Montréal 2018 - Boule de Neige et ses acolytes rendront visite aux enfants dans deux hôpitaux de Montréal







MONTRÉAL, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 35e édition de la Fête des neiges de Montréal, présentée par Tim Hortons, la mascotte de l'événement, Boule de Neige, et ses acolytes amèneront un peu de la féérie de l'hiver aux enfants du CHU Sainte-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour Enfants, qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer à la Fête hivernale du parc Jean-Drapeau. Les visites auront lieu le mercredi 24 janvier 2018.

Pour l'occasion, Boule de Neige et les Pirates prendront des photos, distribueront des cadeaux et ne manqueront pas d'ajouter un peu de soleil dans la journée de ces enfants et familles éprouvés.

L'organisation de la Fête des neiges invite les membres des médias à participer à la visite de l'Hôpital de Montréal pour Enfants qui se tiendra demain de 9 h 45 à 11 h 30. À leur arrivée, les médias doivent se présenter à l'entrée de l'Hôpital et mentionner qu'ils viennent couvrir la visite de la Fête des neiges.

À PROPOS DE LA FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL

La Fête des neiges de Montréal, présentée par Tim Hortons, est un événement familial extérieur qui se déroule sur 4 week-ends et qui a pour mission de faire découvrir et de célébrer les joies de l'hiver.

De retour au parc Jean-Drapeau du 20 janvier au 11 février 2018 pour une 35e édition, la Fête des neiges rassemble chaque année des milliers de visiteurs en quête d'une expérience hivernale unique.

Organisé par la Société du parc Jean-Drapeau et rendu possible grâce à la participation de la Ville de Montréal et de ses partenaires, ce rendez-vous familial incontournable de l'hiver montréalais offre une programmation axée sur le plein air proposant une foule d'activités et de spectacles.

Pour en savoir plus sur la Fête des neiges de Montréal, visitez parcjeandrapeau.com.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal dont la mission est de gérer, d'administrer, de développer, de protéger et d'animer le parc Jean-Drapeau.

