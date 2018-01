Troisième journée - Mission économique du premier ministre en Chine - Le Québec signe une première entente en culture avec le gouvernement Chinois







BEIJING, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre de la Culture chinois, M. Luo Shugang, ont procédé aujourd'hui à la signature d'une première entente de coopération dans le domaine culturel. Celle-ci contribuera à assurer le rayonnement de la culture québécoise en Chine et vice-versa. L'entente touche plusieurs secteurs, dont ceux des arts de la scène, visuels et numériques, de l'animation, des jeux vidéo, du cinéma, du contenu audiovisuel, de la muséologie, du patrimoine culturel, de la littérature et de l'édition.

Rappelons que le volet divertissement et culture compte 74 participants. Ainsi, près de la moitié des entreprises et des organismes présentement en mission en Chine proviennent de ces secteurs. Il s'agit de la plus grosse délégation culturelle ayant participé à une mission économique du Gouvernement du Québec dans ce pays.

Le premier ministre du Québec a également signé une déclaration commune pour le lancement d'un cinquième appel de projets en recherche de 3 M$, financé à parts égales par les gouvernements québécois et chinois. Son lancement est prévu pour 2019. Le premier ministre et le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, étaient finalement présents lors de l'annonce d'une entente entre l'entreprise montréalaise Cinco et le géant chinois BeiAo, spécialisé dans l'organisation d'événements culturels et sportifs. Ces deux entreprises unissent leurs forces pour offrir au public chinois une expérience unique lors de grands événements, et ce, grâce aux technologies des arts de la scène et du multimédia développées par CincoLab.

Citations :

«?Aujourd'hui, nous avons vécu un moment historique avec la signature d'une première entente avec le gouvernement chinois dans le domaine de la culture. Il s'agit d'une grande reconnaissance de notre savoir-faire et de notre créativité dans ce secteur. Au même titre que la déclaration commune en science et technologie, elle nous permet d'ouvrir de nouvelles portes pour nos entreprises et nos organismes. Nous sommes ici pour saisir les occasions que ce marché en constante expansion représente pour le Québec.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

«?Quelle fierté de voir BeiAo faire appel à la créativité et aux nouvelles technologies conçues et développées par CincoLab dans notre métropole! Cette initiative contribuera à promouvoir en sol chinois l'expertise et la capacité d'innover d'une entreprise montréalaise. Il s'agit là d'un important projet, qui aura des retombées considérables, tant au Québec qu'en Chine.?»

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

Le Québec est le partenaire de plus longue date du ministère de la Science et de la Technologie de Chine, soit depuis 1995.

Depuis 2007, la Chine et le Québec ont financé conjointement 17 projets de collaboration et d'innovation dans le domaine scientifique. Pour la réalisation de ces projets, ils ont engagé ensemble près de 15 M$.

L'entreprise BeiAo a été notamment responsable de l'organisation des cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques d'été de Beijing en 2008.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 23 janvier 2018 à 16:00 et diffusé par :