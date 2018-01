Journée d'hiver Sépaq 2018 - Un accès gratuit à la chaleur de l'hiver







QUÉBEC, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Après une première édition sous le signe du succès, la Journée d'hiver Sépaq est de retour pour une deuxième année consécutive. Ainsi, le samedi 27 janvier prochain, l'accès sera gratuit dans 16 établissements du réseau. Pour l'occasion, nombre d'activités ont été organisées en vue de cette grande célébration des joies hivernales.

« La Journée d'hiver est le moment idéal pour profiter de ce que la saison froide a de mieux à offrir dans des décors uniques. J'invite l'ensemble de la population québécoise à saisir cette occasion pour s'initier à différentes activités et goûter au plaisir de s'amuser dehors en hiver », a déclaré monsieur Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.

« De nombreux établissements de la Sépaq restent ouverts pendant l'hiver et offrent une multitude d'activités qui permettent de bouger tout en prenant un bon bol d'air frais. Il n'y a pas de meilleure façon de se connecter à la nature et d'intégrer de saines habitudes de vie à son quotidien », a fait valoir John Mackay, président-directeur général de la Sépaq.

Une panoplie d'activités

Un peu partout au Québec, des établissements ont développé des programmations conçues sur mesure et qui sauront plaire à tous. L'accès à 13 parcs nationaux sera gratuit. Il en sera de même pour les sentiers de ski de fond et de raquette, dont ceux du Camp Mercier, de la Station touristique Duchesnay et du Centre touristique du Lac-Simon.

Selon l'endroit et les disponibilités, il sera aussi possible d'emprunter sans frais de l'équipement et d'essayer des activités variées comme le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), le kayak de glace, la pêche sur glace, la glissade, la randonnée guidée... Chacun des établissements proposera un espace extérieur aménagé spécialement pour l'occasion où les visiteurs pourront se réchauffer tout en sirotant un chocolat chaud offert gracieusement. Programmation complète : www.sepaq.com/hiver/journee

Une visite en attire une autre

L'accès gratuit à l'établissement et à plusieurs activités ne sera pas l'unique bénéfice d'une participation à la Journée d'hiver Sépaq 2018 :

Chaque visiteur d'un parc national se verra remettre un laissez-passer pour un adulte en vue d'une visite hivernale ultérieure dans le parc de son choix.

Ceux qui visiteront Duchesnay ou le Camp Mercier obtiendront un billet quotidien de ski de fond valide dans l'un des huit centres de ski de fond du réseau Sépaq.

Les établissements ouverts pour la Journée d'hiver 2018

Parc national de la Gaspésie (Gaspésie) Parc national de la Yamaska (Cantons-de-l'Est) Parc national du Bic (Bas-Saint-Laurent) Parc national des Îles-de-Boucherville (Montérégie) Parc national de la Jacques-Cartier (Québec) Parc national du Mont-Saint-Bruno (Montérégie) Duchesnay (Québec) Parc national du Mont-Tremblant (Laurentides et Lanaudière) Camp Mercier-Réserve faunique des Laurentides (Québec) Parc national d'Oka (Laurentides) Parc national des Grands-Jardins (Charlevoix) Centre touristique du Lac-Simon (Outaouais) Parc national du Mont-Orford (Cantons-de-l'Est) Parc national d'Aiguebelle (Abitibi-Témiscamingue) Parc national du Mont-Mégantic (Cantons-de-l'Est) Parc national des Monts-Valins (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Communiqué envoyé le 23 janvier 2018 à 15:32 et diffusé par :