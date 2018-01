Le CN annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2017







Le trimestre couronne une solide performance en 2017 avec une croissance du chiffre d'affaires de plus de 1 G$ CA; les investissements records prévus en 2018 permettront de livrer la croissance future

MONTRÉAL, le 23 janv. 2018 /CNW/ - Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 31 décembre 2017.

Points saillants des données financières

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du quatrième trimestre de 2016

Le bénéfice net a augmenté de 156 % pour s'établir à 2 611 M$ CA, tandis que le bénéfice par action (BPA) dilué a connu une hausse de 164 % pour atteindre 3,48 $ CA. Le bénéfice net comprenait un recouvrement d'impôts sur les bénéfices reportés de 1 764 M$ CA (2,35 $ CA par action après dilution) découlant de la réduction d'un taux d'impôt fédéral sur les sociétés aux États-Unis.

Le bénéfice net rajusté a diminué de 6 % pour s'établir à 897 M$ CA, tandis que le BPA dilué rajusté a diminué de 2 % pour atteindre 1,20 $ CA 1) .

. Le bénéfice d'exploitation a diminué de 7 % pour se chiffrer à 1 301 M$ CA.

Les produits d'exploitation ont atteint 3 285 M$ CA, en hausse de 2 %.

Les tonnes-milles commerciales (TMC) ont augmenté de 1 % et le nombre d'envois en wagons complets, de 7 %.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 9 % pour s'établir à 1 984 M$ CA.

Le ratio d'exploitation s'est établi à 60,4 %, une augmentation de 3,8 points.

Comparaison de l'exercice 2017 et de l'exercice 2016

Le bénéfice net a augmenté de 51 % pour s'établir à 5 484 M$ CA, tandis que le BPA dilué a connu une hausse de 55 % pour atteindre 7,24 $ CA. Le bénéfice net comprenait un recouvrement d'impôts sur les bénéfices reportés de 1 764 M$ CA (2,33 $ CA par action après dilution) découlant de la réduction d'un taux d'impôt fédéral sur les sociétés aux États-Unis.

Le bénéfice net rajusté a augmenté de 6 % pour s'établir à 3 778 M$ CA, tandis que le BPA dilué rajusté a connu une hausse de 9 % pour atteindre 4,99 $ CA 1) .

. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 5 % pour s'établir à 5 558 M$ CA.

Les produits d'exploitation ont atteint 13 041 M$ CA, en hausse de 8 %.

Les TMC ont augmenté de 11 % et le nombre d'envois en wagons complets, de 10 %.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 11 % pour s'établir à 7 483 M$ CA.

Le ratio d'exploitation s'est établi à 57,4 %, une augmentation de 1,5 point.

Les flux de trésorerie disponibles1) ont totalisé 2 778 M$ CA, par rapport à 2 520 M$ CA en 2016.

« Notre croissance continue de surpasser l'économie croissante, et je suis ravi des résultats obtenus en 2017 par notre équipe dévouée, a déclaré Luc Jobin, président-directeur général du CN. Nous avons fait face à l'évolution rapide des demandes du marché tout au long de l'exercice et à des conditions d'exploitation difficiles au quatrième trimestre, notamment un hiver précoce rigoureux sur l'ensemble du réseau, ce qui a eu une incidence sur notre rendement. »

« Nos priorités continuent d'être l'efficacité opérationnelle et l'offre d'un service de qualité à nos clients, a ajouté M. Jobin. En 2018, nous ajouterons de nouveaux cheminots dans nos équipes de train et porterons notre programme de dépenses en immobilisations à un montant record de 3,2 G$ CA en vue d'investir dans les locomotives et d'augmenter notre capacité afin d'améliorer notre résilience. »

Perspectives pour 2018, programme de dépenses en immobilisations et augmentation du dividende2)

« Comme la conjoncture économique demeure favorable en Amérique du Nord, nous prévoyons une croissance continue des volumes en 2018 », a déclaré M. Jobin.

Le CN vise un BPA dilué rajusté dans la gamme de 5,25 $ CA à 5,40 $ CA pour cet exercice, comparativement à un BPA dilué rajusté de 4,99 $ CA en 20171).

Le CN continuera d'investir dans la sécurité et l'efficacité de son réseau au moyen d'un programme de dépenses en immobilisations de 3,2 G$ CA en 2018. Le programme prévoit des investissements d'environ 700 M$ en vue d'accroître la capacité, notamment l'achat de 60 nouvelles locomotives, l'expansion de l'infrastructure des voies et des améliorations aux terminaux intermodaux. Le programme de dépenses en immobilisations comprend également environ 1,6 G$ CA pour l'entretien de l'infrastructure des voies, en appui à la sécurité et l'efficacité, et d'environ 400 M$ CA pour continuer à installer la commande intégrale des trains aux États-Unis.

Le Conseil d'administration de la Compagnie a approuvé aujourd'hui une augmentation de 10 % du dividende trimestriel en espèces du CN pour 2018, en vigueur à compter du premier trimestre de 2018.

Incidence du taux de change sur les résultats

Bien que le CN déclare ses résultats en dollars CA, une part importante de ses produits et de ses charges est libellée en dollars US. La fluctuation du dollar CA par rapport au dollar US se répercute sur la conversion des produits et des charges de la Compagnie libellés en dollars US. Sur une base de devise constante1), le bénéfice net du CN pour les trois mois et l'exercice terminés le 31 décembre 2017 aurait été plus élevé de 26 M$ CA (0,03 $ CA par action après dilution) et de 42 M$ CA (0,06 $ CA par action après dilution), respectivement.

Produits d'exploitation, volumes de trafic et charges du quatrième trimestre de 2017

Les produits d'exploitation pour le trimestre se sont établis à 3 285 M$ CA, une hausse de 2 % par rapport à la période correspondante de 2016. Une augmentation des produits d'exploitation a été enregistrée dans les groupes Métaux et minéraux (20 %), Intermodal (13 %), Charbon (7 %) et Véhicules automobiles (1 %). Une diminution des produits d'exploitation a été enregistrée dans les groupes Produits céréaliers et engrais (10 %), Produits pétroliers et chimiques (5 %), Produits forestiers (2 %) et Autres produits d'exploitation (1 %).

La hausse des produits d'exploitation s'explique surtout par l'accroissement du trafic conteneurisé international transitant par les ports de Prince Rupert et de Vancouver, ainsi que par la hausse des volumes de sable de fracturation, à des hausses des tarifs marchandises et à une augmentation des taux du supplément carburant applicables. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'incidence négative de la conversion du dollar CA plus vigoureux, par la baisse des volumes de soja américain destiné à l'exportation et par la diminution des envois de pétrole brut.

Le nombre d'envois en wagons complets a augmenté de 7 % pendant le trimestre pour s'établir à 1 461 000.

Les TMC, qui mesurent le poids et la distance relatifs des marchandises transportées par le CN, ont augmenté de 1 %. Les produits marchandises ferroviaires par TCM ont également augmenté de 1 %.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 9 % pour le trimestre, s'établissant à 1 984 M$ CA, en raison surtout de la hausse des coûts attribuable à l'accroissement des volumes, des conditions d'exploitation difficiles, notamment un hiver précoce rigoureux, et à l'augmentation des prix du carburant, qui a été neutralisée en partie par les répercussions positives de la conversion du dollar CA plus vigoureux.

Produits d'exploitation, volumes de trafic et charges de l'exercice 2017

Les produits d'exploitation pour l'exercice 2017 se sont établis à 13 041 M$ CA, une hausse de 8 % par rapport à l'exercice 2016. Une augmentation des produits d'exploitation a été enregistrée dans les groupes Métaux et minéraux (25 %), Charbon (23 %), Intermodal (12 %), Véhicules automobiles (9 %), Produits céréaliers et engrais (6 %), Autres produits d'exploitation (5 %) et Produits pétroliers et chimiques (2 %). Une diminution des produits d'exploitation a été enregistrée dans le groupe Produits forestiers (1 %).

La hausse des produits d'exploitation s'explique surtout par l'accroissement des volumes de trafic intermodal d'outre-mer, de sable de fracturation, de charbon et de coke de pétrole destinés à l'exportation et de céréales du Canada, par des hausses des tarifs marchandises et par une augmentation des taux du supplément carburant applicables, facteurs neutralisés en partie par l'incidence négative de la conversion du dollar CA plus vigoureux.

Le nombre d'envois en wagons complets a augmenté de 10 % pour s'établir à 5 737 000.

Les TMC ont augmenté de 11 %. Les produits marchandises ferroviaires par TMC ont diminué de 2 %, principalement en raison de l'augmentation de la longueur moyenne des parcours et de l'incidence négative de la conversion du dollar CA plus vigoureux, facteurs neutralisés en partie par des hausses des tarifs marchandises et l'augmentation des taux du supplément carburant applicables.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 11 %, s'établissant à 7 483 M$ CA, en raison surtout de la hausse des coûts attribuable à l'accroissement des volumes et des prix du carburant, qui a été neutralisée en partie par les répercussions positives de la conversion du dollar CA plus vigoureux.

1) Mesures de calcul non conformes aux PCGR

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Le CN utilise également dans le présent communiqué des mesures de calcul non conformes aux PCGR qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, tels que les mesures de la performance rajustées, la devise constante et les flux de trésorerie disponibles. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures de calcul semblables présentées par d'autres sociétés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures non conformes aux PCGR, y compris un rapprochement avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, se reporter à la section d'information supplémentaire ci-jointe, Mesures de calcul non conformes aux PCGR.

Les perspectives financières relatives au BPA rajusté du CN pour l'ensemble de l'exercice2) excluent l'incidence prévue de certains éléments des produits et des charges. Toutefois, la direction ne peut pas quantifier individuellement de façon prospective l'incidence de ces éléments sur le BPA, car ces éléments, qui pourraient être importants, sont difficiles à prévoir et pourraient fluctuer considérablement. Par conséquent, le CN ne fournit pas de mesure de calcul conforme aux PCGR correspondante ni de rapprochement pour le BPA rajusté prévu dans ses perspectives financières.

2) Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s'attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d'autres termes semblables.

Principales hypothèses de 2018

Le CN a formulé un certain nombre d'hypothèses relatives à l'économie et au marché au moment d'établir ses perspectives pour 2018. La Compagnie prévoit que la production industrielle nord-américaine de cette année connaîtra une augmentation se situant entre 2 % et 3 % et s'attend à ce que le nombre de mises en chantier d'unités résidentielles soit de l'ordre de 1,25 million d'unités aux États-Unis et à ce qu'approximativement 17 millions de véhicules automobiles soient vendus aux États-Unis. Pour la campagne agricole 2017-2018, les récoltes céréalières au Canada et aux États-Unis ont été supérieures à leurs moyennes triennales respectives. La Compagnie présume que les récoltes céréalières 2018-2019 au Canada et aux États-Unis correspondront à leurs moyennes triennales respectives. Le CN présume qu'en 2018, le total des TMC augmentera de 3 % à 5 % par rapport à 2017. Le CN prévoit également que les prix continueront d'être supérieurs à l'inflation. Le CN présume que la valeur du dollar CA en devise américaine se situera à environ 0,80 $ en 2018 et que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) s'établira entre 60 $ US et 70 $ US par baril. En 2018, le CN prévoit investir environ 3,2 G$ CA dans son programme de dépenses en immobilisations, dont 1,6 G$ CA seront affectés à l'entretien de l'infrastructure des voies.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques connus ou non, des incertitudes et d'autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d'autres : les impacts de la conjoncture économique et commerciale en général; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d'inflation, de change et d'intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l'environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l'augmentation des charges relatives à l'entretien et à l'exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l'égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l'exploitation, y compris les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l'environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l'échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Ce communiqué est accessible sur le site Web de la Compagnie à www.cn.ca/resultats-financiers, sur le site SEDAR à www.sedar.com et sur le site de la Securities and Exchange Commission (SEC) par EDGAR à www.sec.gov.

Véritable pilier de l'économie, le CN compte sur une équipe d'environ 24 000 cheminots qui transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

Quelques statistiques ferroviaires - non auditées



Pour les trois mois Pour l'exercice

terminés le 31 décembre terminé le 31 décembre

2017 2016 2017 2016 Mesures financières







Indicateurs de performance financière clés 1)







Total des produits d'exploitation (en millions de dollars) 3 285 3 217 13 041 12 037 Produits marchandises ferroviaires (en millions de dollars) 3 091 3 022 12 293 11 326 Bénéfice d'exploitation (en millions de dollars) 1 301 1 395 5 558 5 312 Bénéfice net (en millions de dollars) 2 611 1 018 5 484 3 640 Bénéfice dilué par action (en dollars) 3,48 1,32 7,24 4,67 Bénéfice dilué par action rajusté (en dollars) 2) 1,20 1,23 4,99 4,59 Flux de trésorerie disponibles (en millions de dollars) 2) 457 777 2 778 2 520 Acquisitions brutes d'immobilisations (en millions de dollars) 908 723 2 703 2 752 Rachats d'actions (en millions de dollars) 456 446 2 000 2 000 Dividendes par action (en dollars) 0,4125 0,3750 1,6500 1,5000 Situation financière 1)







Actif total (en millions de dollars) 37 629 37 057 37 629 37 057 Passif total (en millions de dollars) 20 973 22 216 20 973 22 216 Avoir des actionnaires (en millions de dollars) 16 656 14 841 16 656 14 841 Ratio financier







Ratio d'exploitation (%) 60,4 56,6 57,4 55,9 Mesures d'exploitation 3)







Statistiques d'exploitation







Tonnes-milles brutes (TMB) (en millions) 117 599 114 424 469 200 423 426 Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 59 477 58 906 237 098 214 327 Wagons complets (en milliers) 1 461 1 369 5 737 5 205 Milles de parcours (Canada et États-Unis) 19 500 19 600 19 500 19 600 Effectif (à la fin de la période) 23 945 22 249 23 945 22 249 Effectif (moyenne de la période) 23 859 22 231 23 074 22 322 Mesures d'exploitation clés







Produits marchandises ferroviaires par TMC (en cents) 5,20 5,13 5,18 5,28 Produits marchandises ferroviaires par wagon complet (en dollars) 2 116 2 207 2 143 2 176 TMB par effectif moyen (en milliers) 4 929 5 147 20 335 18 969 Charges d'exploitation par TMB (en cents) 1,69 1,59 1,59 1,59 Charges de main-d'oeuvre et d'avantages sociaux par TMB (en cents) 0,50 0,49 0,47 0,50 Carburant diesel consommé (en millions de gallons US) 112,2 107,3 441,4 398,9 Prix moyen du carburant (en dollars par gallon US) 2,98 2,58 2,74 2,34 TMB par gallon US de carburant consommé 1 048 1 066 1 063 1 061 Temps de séjour dans les triages (en heures) 18,4 14,5 16,2 14,0 Vitesse des trains (milles par heure) 23,8 26,6 25,3 27,3 Indicateurs de sécurité 4)







Taux de fréquence des blessures (par 200 000 heures-personnes) 2,16 1,75 1,83 1,70 Taux d'accidents (par million de trains-milles) 2,18 1,71 1,83 1,42

1) Sauf indication contraire, ces montants sont exprimés en dollars CA et dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. 2) Consulter la section d'information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR pour une explication de ces mesures de calcul non conformes aux PCGR. 3) Les statistiques d'exploitation, les mesures d'exploitation clés et les indicateurs de sécurité sont non audités et sont établis à partir des données estimées alors connues, et ils peuvent être modifiés lorsque de l'information plus complète devient disponible. Les définitions de ces indicateurs sont données sur le site Web du CN, au www.cn.ca/glossaire. 4) Selon les critères de divulgation de la Federal Railroad Administration (FRA).

Renseignements complémentaires - non audités



Pour les trois mois terminés le 31 décembre Pour l'exercice terminé le 31 décembre

2017 2016 Variation

en %

fav.

(défav.) Variation en

%, en devise

constante

fav. (défav.) 1) 2017 2016 Variation

en %

fav.

(défav.) Variation en

%, en devise

constante

fav. (défav.) 1) Produits d'exploitation (en millions de dollars) 2)















Produits pétroliers et chimiques 543 572 (5 %) (2 %) 2 208 2 174 2 % 3 % Métaux et minéraux 377 313 20 % 25 % 1 523 1 218 25 % 27 % Produits forestiers 437 447 (2 %) 1 % 1 788 1 797 (1 %) 1 % Charbon 145 136 7 % 9 % 535 434 23 % 25 % Produits céréaliers et engrais 585 647 (10 %) (7 %) 2 214 2 098 6 % 7 % Intermodal 816 720 13 % 15 % 3 200 2 846 12 % 13 % Véhicules automobiles 188 187 1 % 5 % 825 759 9 % 10 % Total - Produits marchandises ferroviaires 3 091 3 022 2 % 5 % 12 293 11 326 9 % 10 % Autres produits d'exploitation 194 195 (1 %) 3 % 748 711 5 % 6 % Total - Produits d'exploitation 3 285 3 217 2 % 5 % 13 041 12 037 8 % 10 % Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 3)















Produits pétroliers et chimiques 10 697 11 803 (9 %) (9 %) 44 375 43 395 2 % 2 % Métaux et minéraux 6 833 5 593 22 % 22 % 27 938 20 233 38 % 38 % Produits forestiers 7 418 7 751 (4 %) (4 %) 30 510 31 401 (3 %) (3 %) Charbon 3 866 3 446 12 % 12 % 14 539 11 032 32 % 32 % Produits céréaliers et engrais 14 590 16 203 (10 %) (10 %) 56 123 51 485 9 % 9 % Intermodal 15 127 13 194 15 % 15 % 59 356 53 056 12 % 12 % Véhicules automobiles 946 916 3 % 3 % 4 257 3 725 14 % 14 % Total - TMC 59 477 58 906 1 % 1 % 237 098 214 327 11 % 11 % Produits marchandises ferroviaires/TMC (en cents) 2) 3)















Produits pétroliers et chimiques 5,08 4,85 5 % 8 % 4,98 5,01 (1 %) 1 % Métaux et minéraux 5,52 5,60 (1 %) 3 % 5,45 6,02 (9 %) (8 %) Produits forestiers 5,89 5,77 2 % 6 % 5,86 5,72 2 % 4 % Charbon 3,75 3,95 (5 %) (3 %) 3,68 3,93 (6 %) (5 %) Produits céréaliers et engrais 4,01 3,99 1 % 3 % 3,94 4,07 (3 %) (2 %) Intermodal 5,39 5,46 (1 %) 1 % 5,39 5,36 1 % 1 % Véhicules automobiles 19,87 20,41 (3 %) 2 % 19,38 20,38 (5 %) (3 %) Total - Produits marchandises ferroviaires/TMC 5,20 5,13 1 % 4 % 5,18 5,28 (2 %) (1 %) Wagons complets (en milliers) 3)















Produits pétroliers et chimiques 154 156 (1 %) (1 %) 614 599 3 % 3 % Métaux et minéraux 257 230 12 % 12 % 995 807 23 % 23 % Produits forestiers 102 108 (6 %) (6 %) 424 440 (4 %) (4 %) Charbon 76 92 (17 %) (17 %) 303 333 (9 %) (9 %) Produits céréaliers et engrais 161 177 (9 %) (9 %) 619 602 3 % 3 % Intermodal 647 541 20 % 20 % 2 514 2 163 16 % 16 % Véhicules automobiles 64 65 (2 %) (2 %) 268 261 3 % 3 % Total - Wagons complets 1 461 1 369 7 % 7 % 5 737 5 205 10 % 10 % Produits marchandises ferroviaires/wagon complet (en dollars) 2) 3)











Produits pétroliers et chimiques 3 526 3 667 (4 %) - 3 596 3 629 (1 %) 1 % Métaux et minéraux 1 467 1 361 8 % 12 % 1 531 1 509 1 % 3 % Produits forestiers 4 284 4 139 4 % 7 % 4 217 4 084 3 % 5 % Charbon 1 908 1 478 29 % 32 % 1 766 1 303 36 % 37 % Produits céréaliers et engrais 3 634 3 655 (1 %) 2 % 3 577 3 485 3 % 4 % Intermodal 1 261 1 331 (5 %) (4 %) 1 273 1 316 (3 %) (3 %) Véhicules automobiles 2 938 2 877 2 % 6 % 3 078 2 908 6 % 8 % Total - Produits marchandises ferroviaires/

















wagon complet 2 116 2 207 (4 %) (1 %) 2 143 2 176 (2 %) -

1) Consulter la section d'information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 2) Ces montants sont exprimés en dollars CA. 3) Les statistiques d'exploitation et les mesures d'exploitation clés connexes sont non auditées et sont établies à partir des données estimées alors connues, et elles peuvent être modifiées lorsque de l'information plus complète devient disponible.

Mesures de calcul non conformes aux PCGR - non auditées

Dans la présente section d'information supplémentaire, les termes « Compagnie » ou « CN » désignent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et, selon le contexte, ses filiales en propriété exclusive. À moins d'indication contraire, les données financières contenues dans la présente section sont exprimées en dollars CA.

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. La Compagnie utilise également des mesures de calcul non conformes aux PCGR, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, telles que les mesures de la performance rajustées, la devise constante, les flux de trésorerie disponibles et le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté sous forme de multiple. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Selon l'avis de la direction, ces mesures de calcul non conformes aux PCGR sont des mesures utiles de la performance et fournissent aux investisseurs de l'information supplémentaire leur permettant d'évaluer les résultats d'exploitation et les liquidités de la Compagnie. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées isolément et ne remplacent aucunement les mesures financières préparées conformément aux PCGR.

Mesures de la performance rajustées

La direction est d'avis que le bénéfice net rajusté et le bénéfice par action rajusté sont des mesures utiles de calcul de la performance qui peuvent faciliter les comparaisons entre les périodes, puisqu'elles excluent des éléments qui ne résultent pas nécessairement des activités quotidiennes du CN et qui pourraient fausser l'analyse des tendances au chapitre de la performance économique. La direction utilise ces mesures, qui excluent certains éléments des produits et des charges de ses résultats dont la direction estime qu'ils ne sont pas représentatifs des activités d'exploitation sous-jacentes du CN, afin d'établir des objectifs de performance et comme outil pour mesurer la performance du CN. Toutefois, l'exclusion d'éléments dans le bénéfice net rajusté et le bénéfice par action rajusté ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement non récurrents. Ces mesures ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres sociétés.

Pour les trois mois et l'exercice terminés le 31 décembre 2017, la Compagnie a déclaré un bénéfice net rajusté de 897 M$, ou 1,20 $ par action après dilution, et de 3 778 M$, ou 4,99 $ par action après dilution, respectivement. Les données rajustées pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 excluent un recouvrement net d'impôts reportés sur les bénéfices de 1 706 M$ (2,25 $ par action après dilution) se composant :

au quatrième trimestre, d'un recouvrement d'impôts reportés sur les bénéfices de 1 764 M$ (2,35 $ par action après dilution pour le trimestre et 2,33 $ par action après dilution pour l'exercice) découlant de la réduction d'un taux d'impôt fédéral sur les sociétés en raison de l'adoption de la Tax Cuts and Jobs Act aux États-Unis (la « réforme fiscale américaine ») et d'une charge d'impôts reportés sur les bénéfices de 50 M$ (0,07 $ par action après dilution) découlant de l'augmentation de taux d'impôts provinciaux sur les sociétés;

aux États-Unis (la « réforme fiscale américaine ») et d'une charge d'impôts reportés sur les bénéfices de 50 M$ (0,07 $ par action après dilution) découlant de l'augmentation de taux d'impôts provinciaux sur les sociétés; au troisième trimestre, d'une charge d'impôts reportés sur les bénéfices de 31 M$ (0,04 $ par action après dilution) découlant de l'augmentation d'un taux d'impôt étatique sur les sociétés;

au deuxième trimestre, d'un recouvrement d'impôts reportés sur les bénéfices de 18 M$ (0,02 $ par action après dilution) découlant de la réduction d'un taux d'impôt provincial sur les sociétés; et

au premier trimestre, d'un recouvrement d'impôts reportés sur les bénéfices de 5 M$ (0,01 $ par action après dilution) découlant de la réduction d'un taux d'impôt provincial sur les sociétés.

Pour les trois mois et l'exercice terminés le 31 décembre 2016, la Compagnie a déclaré un bénéfice net rajusté de 952 M$, ou 1,23 $ par action après dilution, et de 3 581 M$, ou 4,59 $ par action après dilution, respectivement. Les données rajustées pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 excluent un gain de 76 M$, ou 66 M$ après impôts (0,09 $ par action après dilution) sur la cession d'une voie menant à la gare Centrale de Montréal, ainsi que de la voie et du chemin de roulement (collectivement le « Viaduc du Sud ») au quatrième trimestre et une charge d'impôts reportés sur les bénéfices de 7 M$ (0,01 $ par action après dilution) au deuxième trimestre, découlant de l'augmentation d'un taux d'impôt provincial sur les sociétés.

Le tableau ci-après fait le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice par action, tels que déclarés pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2017 et 2016, et des mesures de la performance rajustées indiquées aux présentes :



Pour les trois mois Pour l'exercice

terminés le 31 décembre terminé le 31 décembre En millions, sauf les données relatives aux actions 2017

2016

2017

2016

Bénéfice net tel que déclaré 2 611 $ 1 018 $ 5 484 $ 3 640 $ Rajustements :

















Autres produits -

(76)

-

(76)



Charge (recouvrement) d'impôts sur les bénéfices (1 714)

10

(1 706)

17

Bénéfice net rajusté 897 $ 952 $ 3 778 $ 3 581 $ Bénéfice de base par action tel que déclaré 3,50 $ 1,33 $ 7,28 $ 4,69 $ Incidence des rajustements, par action (2,29)

(0,09)

(2,26)

(0,08)

Bénéfice de base par action rajusté 1,21 $ 1,24 $ 5,02 $ 4,61 $ Bénéfice dilué par action tel que déclaré 3,48 $ 1,32 $ 7,24 $ 4,67 $ Incidence des rajustements, par action (2,28)

(0,09)

(2,25)

(0,08)

Bénéfice dilué par action rajusté 1,20 $ 1,23 $ 4,99 $ 4,59 $

Devise constante

La présentation des résultats financiers en devise constante permet d'examiner les résultats financiers sans que soit prise en compte l'incidence des fluctuations des taux de change, ce qui facilite les comparaisons entre les périodes dans l'analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les mesures déclarées en devise constante sont considérées comme non conformes aux PCGR, ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres sociétés. On obtient des résultats financiers en devise constante en convertissant les résultats libellés en dollars US de la période en cours aux taux de change de la période correspondante de l'exercice précédent. Les taux de change moyens se sont établis à 1,27 $ et à 1,30 $ par 1,00 $ US, respectivement, pour les trois mois et l'exercice terminés le 31 décembre 2017, et à 1,33 $ par 1,00 $ US pour les trois mois et l'exercice terminés le 31 décembre 2016.

En devise constante, le bénéfice net de la Compagnie pour les trois mois et l'exercice terminés le 31 décembre 2017 aurait été plus élevé de 26 M$ (0,03 $ par action après dilution) et de 42 M$ (0,06 $ par action après dilution), respectivement.

Flux de trésorerie disponibles

La direction estime que les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile des liquidités puisqu'ils démontrent la capacité de la Compagnie de générer des flux de trésorerie pour des obligations de dette et à des fins discrétionnaires, telles que le versement de dividendes, les rachats d'actions et les occasions stratégiques. La Compagnie définit les flux de trésorerie disponibles comme la différence entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation et les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement, rajustés pour tenir compte de l'incidence des principales acquisitions, s'il y a lieu. Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas définis de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres sociétés.

Le tableau ci-après fait le rapprochement des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, tels que déclarés pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2017 et 2016, et les flux de trésorerie disponibles :



Pour les trois mois Pour l'exercice

terminés le 31 décembre terminé le 31 décembre En millions 2017

2016

2017

2016

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation 1 349 $ 1 378 $ 5 516 $ 5 202 $ Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement 1) (892)

(601)

(2 738)

(2 682)

Flux de trésorerie disponibles 457 $ 777 $ 2 778 $ 2 520 $

1) En raison de l'adoption rétrospective de la norme Accounting Standards Update 2016-18 au premier trimestre de 2017, les variations des liquidités et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions ne sont plus classées comme des activités d'investissement dans les États consolidés des flux de trésorerie et ne sont plus incluses comme ajustement dans la définition des flux de trésorerie disponibles de la Compagnie. Le reclassement n'a eu aucune incidence sur les flux de trésorerie disponibles.

Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté sous forme de multiple

La direction est d'avis que le ratio capitaux empruntés rajustés/bénéfice avant intérêts, impôts sur les bénéfices et amortissement (BAIIA) rajusté exprimé sous forme de multiple est une mesure utile de la solvabilité parce qu'il reflète la capacité de la Compagnie à faire face à ses obligations du service de la dette et à d'autres obligations à long terme. La Compagnie calcule le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté sous forme de multiple en divisant les capitaux empruntés rajustés par le BAIIA rajusté. Ces mesures ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres sociétés.

Le tableau ci-après fait le rapprochement des capitaux empruntés et du bénéfice net et des mesures rajustées indiquées ci-dessous, qui ont été utilisées pour calculer le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté sous forme de multiple :

En millions, à moins d'indication contraire Au 31 décembre et pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

2016

Capitaux empruntés

10 828 $ 10 937 $ Rajustement : Valeur actuelle des engagements en vertu de contrats de location-exploitation 1) 478

533

Capitaux empruntés rajustés

11 306 $ 11 470 $ Bénéfice net

5 484 $ 3 640 $ Intérêts débiteurs

481

480

Charge (recouvrement) d'impôts sur les bénéfices

(395)

1 287

Amortissement

1 281

1 225

BAIIA

6 851

6 632

Rajustements :











Autres produits

(12)

(95)



Intérêts implicites afférents aux contrats de location-exploitation 22

24

BAIIA rajusté

6 861 $ 6 561 $ Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté sous forme de multiple (fois) 1,65

1,75



1) Les engagements en vertu de contrats de location-exploitation ont été actualisés à l'aide du taux d'intérêt implicite de la Compagnie pour chaque période présentée.

États consolidés des résultats - non audités



Pour les trois mois Pour l'exercice

terminés le 31 décembre terminé le 31 décembre En millions, sauf les données relatives au bénéfice par action 2017

2016

2017

2016

Produits d'exploitation 3 285 $ 3 217 $ 13 041 $ 12 037 $

















Charges d'exploitation















Main-d'oeuvre et avantages sociaux 589

565

2 221

2 119

Services acquis et matières 473

428

1 769

1 592

Carburant 379

312

1 362

1 051

Amortissement 316

310

1 281

1 225

Location de matériel 107

96

418

375

Risques divers et autres 120

111

432

363

Total - Charges d'exploitation 1 984

1 822

7 483

6 725

Bénéfice d'exploitation 1 301

1 395

5 558

5 312

Intérêts débiteurs (117)

(123)

(481)

(480)

Autres produits 4

91

12

95

Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices 1 188

1 363

5 089

4 927

Recouvrement (charge) d'impôts sur les bénéfices (Note 3) 1 423

(345)

395

(1 287)

Bénéfice net 2 611 $ 1 018 $ 5 484 $ 3 640 $

















Bénéfice par action















De base 3,50 $ 1,33 $ 7,28 $ 4,69 $ Dilué 3,48 $ 1,32 $ 7,24 $ 4,67 $

















Nombre moyen pondéré d'actions















En circulation 746,2

766,7

753,6

776,0

Dilué 750,0

770,1

757,3

779,2



















Dividendes déclarés par action 0,4125 $ 0,3750 $ 1,6500 $ 1,5000 $ Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés non audités.

États consolidés du bénéfice global - non audités



Pour les trois mois Pour l'exercice

terminés le 31 décembre terminé le 31 décembre En millions 2017

2016

2017

2016



















Bénéfice net 2 611 $ 1 018 $ 5 484 $ 3 640 $ Autre bénéfice (perte) global(e)















Gain (perte) net(te) sur la conversion des devises (6)

57

(197)

(45)

Variation nette des régimes de retraite et d'avantages

















complémentaires de retraite (361)

(826)

(224)

(694)

Autre perte globale avant impôts sur les bénéfices (367)

(769)

(421)

(739)

Recouvrement (charge) d'impôts sur les bénéfices 105

242

(5)

148

Autre perte globale (262)

(527)

(426)

(591)

Bénéfice global 2 349 $ 491 $ 5 058 $ 3 049 $ Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés non audités.

Bilans consolidés - non audités



31 décembre

31 décembre

En millions 2017

2016

Actif







Actif à court terme







Trésorerie et équivalents 70 $ 176 $ Liquidités et équivalents de trésorerie soumis à restrictions 483

496

Débiteurs 984

875

Matières et fournitures 424

363

Autres actifs à court terme 229

197

Total - Actif à court terme 2 190

2 107

Immobilisations 34 189

33 755

Actif relatif aux régimes de retraite 994

907

Actif incorporel et autres actifs 256

288

Total - Actif 37 629 $ 37 057 $ Passif et avoir des actionnaires







Passif à court terme







Créditeurs et autres 1 903 $ 1 519 $ Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an 2 080

1 489

Total - Passif à court terme 3 983

3 008

Impôts reportés 6 953

8 473

Autres passifs et crédits reportés 590

593

Régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite 699

694

Dette à long terme 8 748

9 448

Avoir des actionnaires







Actions ordinaires 3 780

3 730

Actions ordinaires dans les Fiducies d'actions (168)

(137)

Surplus d'apport 242

364

Autre perte globale cumulée (2 784)

(2 358)

Bénéfices non répartis 15 586

13 242

Total - Avoir des actionnaires 16 656

14 841

Total - Passif et avoir des actionnaires 37 629 $ 37 057 $ Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés non audités.

États consolidés de l'évolution de l'avoir des actionnaires - non audités











Actions ordinaires détenues dans les















































Nombre d'actions ordinaires

































Autre perte

Bénéfices

Total -



En Fiducies Actions

Fiducies

Surplus

globale

non

Avoir des

En millions circulation d'actions ordinaires

d'actions

d'apport

cumulée

répartis

actionnaires































Solde au 31 décembre 2015 787,2 1,4 3 705 $ (100) $ 475 $ (1 767) $ 12 637 $ 14 950 $





























Bénéfice net



















3 640

3 640

Options d'achat d'actions levées 1,6

73





(12)









61

Règlement d'octrois donnant



























lieu à un règlement en titres



























de capitaux propres



79





(138)









(59)

Charge liée à la rémunération à



























base d'actions et autres











62





(3)

59

Rachat d'actions ordinaires (26,4)

(127)













(1 873)

(2 000)

Achat d'actions par les



























Fiducies d'actions (0,7) 0,7



(60)













(60)

Règlements en actions par



























les Fiducies d'actions 0,3 (0,3)



23

(23)









-

Autre perte globale















(591)





(591)

Dividendes (1,50 $ par action)



















(1 159)

(1 159)































Solde au 31 décembre 2016 762,0 1,8 3 730

(137)

364

(2 358)

13 242

14 841































Bénéfice net



















5 484

5 484

Options d'achat d'actions levées 1,2

68





(10)









58

Règlement d'octrois donnant



























lieu à un règlement en titres



























de capitaux propres



84





(166)









(82)

Charge liée à la rémunération à



























base d'actions et autres











78





(3)

75

Rachat d'actions ordinaires (20,4)

(102)













(1 898)

(2 000)

Achat d'actions par les



























Fiducies d'actions (0,5) 0,5



(55)













(55)

Règlement en actions par



























les Fiducies d'actions 0,3 (0,3)



24

(24)









-

Autre perte globale















(426)





(426)

Dividendes (1,65 $ par action)



















(1 239)

(1 239)

Solde au 31 décembre 2017 742,6 2,0 3 780 $ (168) $ 242 $ (2 784) $ 15 586 $ 16 656 $ Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés non audités.

États consolidés des flux de trésorerie - non audités



Pour les trois mois Pour l'exercice

terminés le 31 décembre terminé le 31 décembre En millions 2017

2016

2017

2016

Activités d'exploitation















Bénéfice net 2 611 $ 1 018 $ 5 484 $ 3 640 $ Rajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux















de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation :















Amortissement 316

310

1 281

1 225

Impôts reportés (1 603)

240

(1 195)

704

Gain sur la cession d'immobilisations -

(76)

-

(76)

Variations des actifs et des passifs d'exploitation :















Débiteurs 3

5

(125)

(3)

Matières et fournitures (2)

44

(70)

(2)

Créditeurs et autres 118

(76)

418

(51)

Autres actifs à court terme (61)

(20)

(80)

21

Régimes de retraite et autres, nets (33)

(67)

(197)

(256)

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation 1 349

1 378

5 516

5 202

Activités d'investissement















Acquisitions d'immobilisations (878)

(666)

(2 673)

(2 695)

Cession d'immobilisations -

85

-

85

Autres, nets (14)

(20)

(65)

(72)

Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement 1) (892)

(601)

(2 738)

(2 682)

Activités de financement















Émission de dette 423

-

916

1 509

Remboursement de dette (777)

(439)

(841)

(955)

Émission nette de papier commercial 662

401

379

137

Règlement des contrats de change à terme sur la dette à long terme 15

(6)

(15)

(21)

Émission d'actions ordinaires découlant de la levée d'options d'achat d'actions 20

15

58

61

Impôts retenus versés sur le règlement net d'octrois donnant lieu















à un règlement en titres de capitaux propres (2)

(4)

(57)

(44)

Rachat d'actions ordinaires (473)

(446)

(2 016)

(1 992)

Achat d'actions ordinaires pour le règlement d'octrois donnant lieu















à un règlement en titres de capitaux propres (3)

(1)

(25)

(15)

Achat d'actions ordinaires par les Fiducies d'actions (55)

(60)

(55)

(60)

Dividendes versés (307)

(287)

(1 239)

(1 159)

Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement (497)

(827)

(2 895)

(2 539)

Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie, les équivalents















de trésorerie, les liquidités soumises à restrictions et les équivalents















de trésorerie soumis à restrictions libellés en dollars US 2

7

(2)

15

Diminution nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, des liquidités















soumises à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions 1) (38)

(43)

(119)

(4)

Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restrictions et















équivalents de trésorerie soumis à restrictions au début de la période 1) 591

715

672

676

Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restrictions et















équivalents de trésorerie soumis à restrictions à la fin de la période 1) 553 $ 672 $ 553 $ 672 $ Trésorerie et équivalents à la fin de la période 70 $ 176 $ 70 $ 176 $ Liquidités et équivalents de trésorerie soumis à restrictions à la fin de la période 483

496

483

496

Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restrictions et















équivalents de trésorerie soumis à restrictions à la fin de la période 1) 553 $ 672 $ 553 $ 672 $ Information supplémentaire sur les flux de trésorerie















Intérêts versés (104) $ (113) $ (477) $ (470) $ Impôts sur les bénéfices versés (214) $ (87) $ (712) $ (653) $

1) La Compagnie a adopté de façon rétrospective la norme Accounting Standards Update 2016-18 au premier trimestre de 2017.

Les soldes comparatifs ont été reclassés afin de se conformer à la présentation courante. Voir la Note 2, Recommandations comptables récentes, pour de plus amples renseignements.



Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés non audités.

Notes afférentes aux états financiers consolidés non audités

1 - Mode de présentation

Dans les présentes notes, les termes « Compagnie » ou « CN » désignent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et, selon le contexte, ses filiales en propriété exclusive.

Les États financiers consolidés intermédiaires non audités ci-joints, exprimés en dollars CA, ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis pour les états financiers intermédiaires. Par conséquent, ils ne contiennent pas toute l'information exigée selon les PCGR pour les états financiers complets. De l'avis de la direction, tous les rajustements (constitués de montants courus normaux récurrents) jugés nécessaires pour une présentation fidèle ont été inclus. Les résultats d'exploitation intermédiaires ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats qui pourraient être prévus pour l'ensemble de l'exercice.

Ces États financiers consolidés intermédiaires non audités ont été préparés selon des conventions comptables conformes à celles qui ont été utilisées pour dresser les États financiers consolidés annuels de 2016, a l'exception des éléments présentés à la Note 2, Recommandations comptables récentes, du CN et devraient être lus conjointement avec ces états financiers et les Notes afférentes.

2 - Recommandations comptables récentes

Durant l'exercice considéré, la Compagnie a adopté la récente mise à jour Accounting Standards Update (ASU) ci-dessous qui a été publiée par le Financial Accounting Standards Board :



Norme Description Incidence ASU 2016-18, Statement of Cash Flows (Topic 230): Restricted Cash Cette mise à jour exige que la variation survenue au cours de la période relativement au total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des montants habituellement décrits comme des liquidités ou des équivalents de trésorerie soumis à restrictions soit expliquée dans un état des flux de trésorerie. La Compagnie a décidé d'adopter de façon anticipée et rétrospective les changements à cette norme ASU au cours du premier trimestre de 2017. En raison de l'adoption de cette norme ASU, les variations des liquidités et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions ne sont plus classées comme des activités d'investissement et les États consolidés des flux de trésorerie de la Compagnie expliquent maintenant la variation au cours de la période dans le total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, des liquidités soumises à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restriction.

3 - Impôts sur les bénéfices

Tax Cuts and Jobs Act aux États-Unis

Le 22 décembre 2017, le président des États-Unis a promulgué la Tax Cuts and Jobs Act (la « réforme fiscale américaine »). La réforme fiscale américaine réduit de 35 % à 21 % le taux fédéral d'impôt sur les sociétés aux États-Unis à compter du 1er janvier 2018. La réforme fiscale américaine permet aussi la comptabilisation immédiate des dépenses en capital des nouveaux investissements dans certains actifs amortissables admissibles mis en place après le 27 septembre 2017, mesure qui sera progressivement éliminée à compter de 2023. Par suite de la réforme fiscale américaine, les impôts reportés créditeurs nets de la Compagnie ont diminué de 1 764 M$.

La réforme fiscale américaine a introduit d'autres changements importants aux lois de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis qui pourraient avoir une incidence importante sur le CN dans les prochaines années, notamment l'instauration d'une nouvelle taxe soit la Base Erosion Anti-abuse Tax (BEAT) qui assujettit à des taxes supplémentaires certains paiements faits par des sociétés américaines au profit d'entités étrangères qui leur sont liées et la mise en place de limites visant la déduction des intérêts débiteurs nets engagés par les sociétés américaines. De futurs règlements et interprétations émanant des autorités américaines pourraient également avoir une incidence sur les estimations et les hypothèses de la Compagnie utilisées dans le calcul de ses provisions pour les impôts.

