Invitation aux médias - Annonce importante pour le Centre d'études collégiales de Sainte-Marie

QUÉBEC, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera des investissements importants pour le Centre d'études collégiales de Sainte-Marie.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Beauce-Sud, M. Paul Busque, du maire de Sainte-Marie, M. Gaétan Vachon et du directeur général du Cégep Beauce?Appalaches, M. Mario Landry.

DATE : Mercredi 24 janvier 2018



HEURE : 14 h 30



LIEU : Centre d'études collégiales de Sainte-Marie

420, avenue de l'École

Sainte-Marie (Québec)

G6E 3V1

