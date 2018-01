Transports Canada publie le guide de référence rapide Vous n'êtes pas seuls! pour les premiers intervenants







GATINEAU, QC, le 23 janv. 2018 /CNW/ - Les premiers intervenants jouent un rôle important dans le maintien de la sécurité des collectivités canadiennes en cas d'incident mettant en cause des marchandises dangereuses. Il est donc primordial qu'ils reçoivent la formation adéquate.

Dans le cadre de l'engagement continu du gouvernement du Canada visant à fournir aux premiers intervenants et aux planificateurs de mesures d'urgence les outils et les ressources nécessaires pour intervenir en cas d'urgence mettant en cause des marchandises dangereuses, Transports Canada a convoqué aujourd'hui une réunion du Comité directeur sur la formation des premiers intervenants.

La réunion a permis de rassembler des intervenants et des représentants du gouvernement en vue d'aider à élaborer un programme de formation national pour le personnel d'intervention en cas d'incident ferroviaire mettant en cause des marchandises dangereuses.

Lors de la réunion, Transports Canada a annoncé la publication du guide de référence rapide Vous n'êtes pas seuls!, conçu pour aider les premiers intervenants sur les lieux d'un incident mettant en cause des liquides inflammables. Le guide présente d'importantes mesures de sécurité regroupées en cinq étapes de planification d'urgence.

Le guide a été ajouté à des trousses de sensibilisation à la sécurité publiées par Transports Canada en 2017, et s'adresse aux premiers intervenants et aux collectivités.

Transports Canada a publié les trousses et le guide de référence rapide pour sensibiliser les collectivités aux ressources disponibles en matière de marchandises dangereuses.

« En cas d'incident mettant en cause des marchandises dangereuses, il est important que les collectivités et les premiers intervenants sachent qu'ils ne sont pas seuls et que des ressources sont à leur disposition. La sécurité du transport ferroviaire des marchandises dangereuses demeure l'une de mes priorités absolues. Nous avons tous le but commun de veiller à ce que tout le monde soit prêt en situation d'urgence mettant en cause des marchandises dangereuses, et le guide de référence rapide Vous n'êtes pas seuls! est un élément important qui contribue à cette préparation. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Le Comité directeur sur la formation des premiers intervenants a été établi en décembre 2016 après que le Groupe de travail sur les interventions d'urgence eut recommandé à Transports Canada de contribuer à l'élaboration d'un programme de formation national sur les liquides inflammables pour les premiers intervenants.





Parmi les intervenants participants, on compte des associations de l'industrie, des entrepreneurs en intervention d'urgence, des écoles de formation, des transporteurs multimodaux, des collectivités autochtones, des municipalités et des commissaires aux incendies.

Vous n'êtes pas seuls! http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/securite-menu-1318.html

