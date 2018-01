L'Arabie saoudite offre un premier aperçu du lancement de la plateforme innovante de référence du pays, au Forum de Davos 2018







DAVOS, Suisse, 23 janvier 2018 /CNW/ - Le Royaume d'Arabie saoudite a dévoilé aujourd'hui un premier aperçu de l'outil de données unique du Royaume pour évaluer la courbe de sa performance par rapport aux autres nations.

L'International Performance Hub (l'IPH) est une plateforme interactive conçue pour suivre plus de 500 indicateurs de performance clés sous 12 principaux piliers qui permettent de comparer plus de 200 pays. La plateforme est en mesure de compiler les paramètres issus d'organismes internationaux majeurs, notamment la Banque mondiale et l'Organisation de coopération et de développement économiques (l'OCDE).

Élaborée par le National Center for Performance Measurement (l'Adaa, le centre national de mesure de la performance), l'International Performance Hub (IPH) constitue un effort historique dirigé par l'Arabie saoudite pour encourager les pays qui utilise la technologie et les données de performance pour suivre leur progrès alors qu'ils visent à atteindre leurs objectifs de développement. L'IPH vise à promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans le secteur public et au-delà de celui-ci.

Comme preuve de l'engagement par lequel le Royaume d'Arabie saoudite aborde ses objectifs 2030, l'IHP cherche aussi à offrir une perspective « de l'extérieur vers l'intérieur » et crédible sur l'évolution de Royaume ainsi que des indicateurs mesurables clés à travers la sphère socio-économique. L'IHP compare le progrès à chaque étape par rapport aux autres pays et les groupes de pairs partout dans le monde.

En ce qui concerne l'ouverture de la plateforme à Davos cette semaine, M. Husameddin AlMadani, directeur général du National Center for Performance Measurement, a déclaré comme suit : « L'Arabie saoudite entreprend une transformation pluriannuelle majeure. Le programme ambitieux Vision 2030 touche presque tous les aspects de la performance du pays et vise à réaliser d'importants progrès dans l'ensemble du champ socio-économique. Alors que le pays poursuit une liste exhaustive d'objectifs dans sa transformation, il est essentiel de comparer l'évolution de la performance du pays par rapport au contexte des meilleures pratiques internationales. »

L'économiste, Jacques Attali, président de Positive Planet et du Positive Economy Forum, un partenaire en matière de données et de connaissances de l'IPH, décrit l'importance de l'outil en ajoutant ce qui suit : « L'International Performance Hub propose un outil bien nécessaire pour favoriser une gouvernance transparente et positive par le biais de connaissances partagées sur l'impact des politiques publiques. Son lancement à Davos est un début très prometteur et la possibilité d'en faire un objectif réellement collaboratif sur la scène mondiale. »

Avec l'annonce d'aujourd'hui, Adaa a officiellement lancé la phase bêta de l'International Performance Hub (l'IPH) à Davos, en Suisse. Le lancement final de la plateforme International Performance Hub aura lieu plus tard dans l'année 2018.

Pour plus de détails sur l'International Performance Hub (l'IPH), veuillez consulter le site Web : https://iph.sa.

NATIONAL CENTER FOR PERFORMANCE MEASUREMENT

National Center for Performance Measurement, Adaa, est un important organisme gouvernemental indépendant qui a été établi en octobre 2015 sous l'approbation du Conseil des ministres. L'Adaa est lié sur le plan organisationnel au Président du Conseil, le Roi d'Arabie saoudite, et vise à évaluer la performance des entités publiques au sein du Royaume. L'Adaa s'efforce de créer et de lancer des processus d'évaluation de la performance au sein des entités publiques en fournissant le soutien nécessaire par l'utilisation d'outils et de modèles unifiés qui aident les entités publiques dans leur capacité et leur efficacité à offrir une meilleure performance. L'Adaa vise aussi à permettre aux entités publiques par le biais de formations et de conseils efficaces dans l'évaluation de la performance, visant à les diriger vers l'excellence.

D'autres renseignements peuvent être consultés à partir de adaa.gov.sa | Twitter : @IPH_SaudiArabia | Instagram : @iph_saudiarabia | Facebook : https://www.facebook.com/IPH_saudiarabia-109728776500600/.

