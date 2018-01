Gros lots non réclamés - Loto-Québec recherche des gagnants, dont un millionnaire!







MONTRÉAL, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - C'est le moment de valider vos billets : Loto-Québec est à la recherche d'un millionnaire et de quelques gagnants de lots de 100 000 $ ou plus.

Le billet chanceux d'une valeur de 1 750 000 $ a été vendu en décembre dernier dans la région de Montréal. Les billets gagnants de 100 000 $ ou plus, dont un qui surpasse 500 000 $, ont été achetés en Mauricie, en Montérégie, à Montréal et dans les Laurentides.

Rappelons que les gagnants ont 12 mois suivant le tirage pour réclamer leur lot.

À propos des lots non réclamés

1 750 000 $ au Lotto 6/49

Région administrative : Montréal Date du tirage : 6 décembre 2017

Catégorie de lot : 6/6

Combinaison gagnante : 06 09 16 19 21 28 (35) Date limite de réclamation : 6 décembre 2018 517 111 $ au Lotto Max

Région administrative : Montréal Date du tirage : 15 décembre 2017

Catégorie de lot : 6/7+C

Combinaison gagnante : 08 14 17 27 28 30 48 (37)

Date limite de réclamation : 17 décembre 2018 250 000 $ au Lotto 6/49

Région administrative : Mauricie Date du tirage : 20 décembre 2017

Catégorie de lot : lot garanti (Formule groupe)

Numéro gagnant : 78216100-01

Date limite de réclamation : 20 décembre 2018 108 705 $ au Lotto 6/49 Région administrative : Montérégie Date du tirage : 9 décembre 2017 Catégorie de lot : 5/6+C Combinaison gagnante : 08 10 11 14 19 33 (30) Date limite de réclamation : 10 décembre 2018 100 000 $ au Banco

Région administrative : Montréal Date du tirage : 27 septembre 2017

Catégorie de lot : 9/9

Numéros gagnants : 07 08 12 13 14 15 23 28 30 31 37 38 40 44 54 55 56 59 61 63

Date limite de réclamation : 27 septembre 2018 200 000 $ à l'Extra

Région administrative : Laurentides Date du tirage : 5 mai 2017

Catégorie de lot : 7/7 (Formule groupe)

Numéro gagnant : 5542277

Date limite de réclamation : 7 mai 2018

Lots non réclamés : en savoir plus

Loto-Québec informe les acheteurs de produits de loterie lorsqu'un lot de 100 000 $ ou plus n'est pas réclamé.

Sur le site Loteries de Loto-Québec, une page indique les lots de 100 000 $ ou plus non réclamés.

Des communiqués de presse et des messages sur les médias sociaux peuvent également être diffusés.

Les lots non réclamés sont redistribués aux joueurs sous forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. En 2017, Loto-Québec a versé 107 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 132 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 29 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.

Site Loteries : loteries.lotoquebec.com

twitter.com/LotoQuebec Mot-clic : #lotoquebec

facebook.com/LotoQuebecLoteries

youtube.com/LotoQuebecLoteries

instagram.com/lotoquebec_officiel/

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 23 janvier 2018 à 13:13 et diffusé par :