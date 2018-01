Le Musée McCord et le Musée de la mode se fusionnent







MONTRÉAL, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Musée McCord et le Musée de la mode sont heureux d'annoncer leur fusion, qui a été entérinée par leur conseil d'administration respectif en décembre dernier. Partageant une mission commune de préservation et de mise en valeur du costume et des textiles québécois et canadiens, les deux institutions ont décidé de s'unir pour se donner les moyens de ses ambitions muséales. À la suite de cette entente, des actions seront rapidement instaurées afin d'assurer l'intégration des collections et du personnel ainsi que le partage des compétences.

Le Musée de la mode, officiellement fermé depuis le 31 décembre 2017, devient ainsi le Musée McCord Stewart. Sa collection de plus de 7 000 costumes, accessoires et textiles vient enrichir celle du Musée McCord qui en comprend plus de 20 000 de natures similaires. L'intégration en ligne de la collection du Musée de la mode s'effectuera progressivement au cours de l'année 2018.

Deux membres du conseil d'administration du Musée de la mode, soit Jean-Claude Poitras, créateur de mode et designer multidisciplinaire, récipiendaire de nombreux prix et distinctions, ainsi que Véronique Morin, CRIA, avocate du cabinet Lavery, de Billy, se joignent à celui du Musée McCord Stewart. Par ailleurs, le Musée McCord accueille dans ses rangs l'équipe du Musée de la mode. Enfin, tous les Membres du Musée de la mode deviennent automatiquement des Membres amis du Musée McCord Stewart jusqu'au moment du renouvellement de leur abonnement.

