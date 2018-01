La Suisse sacrée meilleur pays du monde selon le rapport des meilleurs pays 2018







WASHINGTON, le 23 janvier 2018 /PRNewswire/ -- La Suisse maintient son titre de meilleur pays du monde selon le rapport des meilleurs pays 2018, un projet de classement et d'analyse de U.S. News & World Report, du groupe BAV de R&Y et de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Depuis trois ans, le classement évalue 80 pays selon un ensemble de critères, tels que l'influence économique, le pouvoir dont bénéficient les citoyens et la qualité de vie, afin d'évaluer la façon dont ces pays sont perçus à l'échelle mondiale.

Pour la première fois, les personnes interrogées ont été invitées à donner leur avis sur les principaux leaders mondiaux. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la chancelière allemande, Angela Merkel, sont considérés comme les plus respectés dans le monde, tandis que le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine sont les plus impopulaires. Parmi les dirigeants d'entreprise les plus populaires, le plus respecté est Eric Schmidt, PDG de la société mère de Google, Alphabet.

« U.S. News est connue dans le monde entier pour ses classements rigoureux d'institutions complexes, telles que les systèmes universitaires et hospitaliers », a déclaré Brian Kelly, rédacteur en chef et responsable du contenu chez U.S. News. « Nous adoptons la même approche avec les gouvernements afin d'aider les citoyens, les dirigeants d'entreprise et les décideurs politiques à mieux évaluer leurs pays et leur leadership. »

Principaux résultats du rapport des meilleurs pays 2018 :

« Pour les pays qui se sont hissés au sommet des classements de cette année, il est une fois encore clair que la vigueur militaire et la puissance économique ne sont plus les déterminants clés du succès de l'image de marque d'un pays. Les classements des meilleurs pays continuent de nous montrer que, tout comme les marques doivent se concentrer sur une grande variété de critères pour se faire connaître et conquérir le public, les pays qui sont multidimensionnels et qui reflètent diverses qualités, telles que l'innovation et la compassion, ont une attractivité qui les propulse sur la scène mondiale », a déclaré David Sable, directeur général mondial de Y&R.

La méthodologie utilisée pour établir les classements des meilleurs pays 2018 s'appuie sur des données recueillies à partir d'un sondage exclusif effectué auprès de plus de 21 000 chefs d'entreprise, élites éclairées et citoyens. « Le rapport des meilleurs pays témoigne de l'effet que peut avoir l'image de marque d'un pays sur sa prospérité économique et sa réputation dans le monde », a déclaré David Reibstein, professeur de marketing à la Wharton School.

Les classements des meilleurs pays sont au coeur du développement du portail Best Countries, une plateforme combinant des articles de fond détaillés, des outils interactifs de visualisation des données, des vidéos, des photos et des éditoriaux d'experts internationaux issus du milieu gouvernemental, du secteur privé et du milieu universitaire. La plateforme s'inscrit dans le développement du portefeuille de classements gouvernementaux de U.S. News, qui comprend un projet sur les meilleurs états et un classement des communautés en meilleure santé à paraître.

Classements des meilleurs pays 2018

*Voir l'intégralité des classements ici

Classement général

1. Suisse

2. Canada

3. Allemagne

4. Royaume-Uni

5 Japon

6. Suède

7. Australie

8. États-Unis

9. France

10. Pays-Bas

Pour créer une entreprise

1. Thaïlande

2. Malaisie

3. Mexique

Pour établir le siège d'une société

1. Suisse

2. Canada

3. Luxembourg

Le plus puissant

1. États-Unis

2. Russie

3. Chine

Pour les femmes

1. Danemark

2. Suède

3. Norvège

Pour l'éducation

1. Royaume-Uni

2. États-Unis

3. Canada

Pour une retraite confortable

1. Nouvelle-Zélande

2. Australie

3. Suisse

