Pioneer lance une toute nouvelle gamme de produits USB Type-C

TAIPEI, Taïwan, 23 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Après des années d'expérience sur les marchés des disques optiques, de l'équipement informatique, de l'automobile et de l'industrie, Pioneer a récemment fait son entrée sur le marché des produits électroniques grand public et lancé sa toute nouvelle gamme de produits USB Type-C, qui inclut une station d'accueil, un adaptateur multiport, un disque SSD externe portable, et plus encore.

Une station d'accueil polyvalente pour un poste de travail personnel surpuissant

Cette station d'accueil offre un design simple, une utilisation intuitive et une compatibilité optimale avec les ordinateurs MacBook et Thunderbolttm. Seule une prise USB-C est nécessaire pour connecter tous les appareils afin d'améliorer considérablement votre productivité. Elle prend en charge les sorties à deux écrans Windows, offrant une capacité d'extension complète pour votre sortie A/V. Elle est flexible, simple à utiliser et charge votre appareil afin d'améliorer grandement votre efficacité au travail.

L'adaptateur multiport ? un secrétaire personnel pour les hommes d'affaires

Il est compatible avec les MacBook et de nombreux ordinateurs portables équipés d'un port Type-C, prend en charge l'affichage de vidéos 4K avec un connecteur HDMI pour des images plus nettes et de plus haute résolution. Il peut être utilisé pour charger votre appareil ou lire une carte SD, et prend en charge plusieurs concentrateurs USB en même temps. Son boîtier en matériau composite avec son design noir élégant et son format compact vous permettront de l'emporter partout avec vous.

Le disque SSD externe portable ? un gadget de stockage qui tient dans un mouchoir de poche

Il est équipé d'une interface haute vitesse USB-C de 2e génération et offre une vitesse de transmission maximale de 480 Mo/s. Il est robuste et résiste aux vibrations, prend en charge les systèmes d'exploitation Mac et Windows, et permet des transferts de fichiers fluides. C'est un appareil au design mince et compact, que vous pourrez facilement emporter partout. Son apparence unique et sa conception en matériau composite lui procurent un aspect parfait.

Ces nouveaux produits USB Type-C sont disponibles dès aujourd'hui sur Amazon et chez Newegg aux États-Unis, et seront bientôt lancés sur Amazon Royaume-Uni et Allemagne.

Pour de plus amples informations : www.pioneer-iot.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/623227/Pioneer_Press_image.jpg

