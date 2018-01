Avis aux médias - 30e anniversaire de la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels et de la création des premiers centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC)







MONTRÉAL, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Réseau des CAVAC a le plaisir de vous convier au lancement de sa nouvelle image et au dévoilement de nouveaux outils numériques conçus pour faciliter les démarches des personnes victimes, de leurs proches ou de témoins d'actes criminels.

Plus de 100 partenaires et collaborateurs provenant des milieux judiciaire, juridique, social, communautaire, policier et privé et ce, de partout au Québec, sont attendus pour souligner avec les directions du Réseau des dix-sept CAVAC, cet anniversaire spécial des 30 ans de la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels, adoptée en 1988 et de la création des premiers CAVAC.

À cette occasion, Mme Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et Procureure générale du Québec et d'autres invités et acteurs oeuvrant quotidiennement auprès de personnes victimes ou ayant été victime viendront témoigner de leur parcours.

Conférence de presse à la Tour Deloitte*

Mercredi 24 janvier 2018

13h00

Invités d'honneur qui prendront la parole :

Mme Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et Procureure générale du Québec; M. Herbert Marx , ancien ministre de la Justice dans le cabinet Bourassa du 12 décembre 1985 au 23 juin 1988, et ancien juge à la Cour supérieure du Québec; Mme Sophie Bergeron , directrice du CAVAC Centre du Québec et représentante des directions générales du Réseau des CAVAC; Mme Catherine Cartier , directrice du CAVAC de la Montérégie; Mme Marie-Claude Plourde personne ayant bénéficié des services du Réseau des CAVAC; M. Jean-Thierry Popieul , intervenant et coordonnateur clinique du CAVAC de Montréal;

Diffusion d'un slam dédié aux personnes victimes d'actes criminels

Des bouchées seront servies à compter de 12h30 et les médias peuvent s'installer dès 12h00.

*Adresse de la conférence :

1190, Avenue des Canadiens-de-Montréal

4e étage

Montréal, QC

H3B 0M7

