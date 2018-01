Les patients du Canada profiteront d'un investissement majeur dans la recherche en génomique et en santé de précision







La ministre Wilson-Raybould souligne l'octroi d'un investissement de 75,9 millions de dollars dans la recherche en génomique en Colombie-Britannique, faisant ainsi naître de nouveaux espoirs pour les personnes atteintes de cancer, de fibrose kystique, d'asthme infantile et d'autres maladies au Canada

VANCOUVER, le 23 janv. 2018 /CNW/ - La santé de précision pourrait transformer la prestation des soins médicaux aux Canadiens. Dans un proche avenir, les médecins pourraient diagnostiquer avec précision les symptômes d'après la composition génétique unique d'un patient et offrir des traitements personnalisés qui pourraient améliorer les résultats en matière de santé et sauver des vies. La recherche en génomique jumelée à l'analyse des données entraînera une meilleure prévention et de meilleurs diagnostics et traitements des maladies, ce qui contribuera à améliorer la santé des Canadiens ainsi que l'efficacité de notre système de soins de santé.

Pour que ces possibilités se concrétisent, la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, l'honorable Jody Wilson-Raybould, au nom de la ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé aujourd'hui lors d'une visite au BC Children's Hospital, deux investissements d'envergure dans la recherche en génomique en Colombie-Britannique. Ces fonds totalisant 75,9 millions de dollars proviennent des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que d'établissements de recherche et de partenaires du secteur privé.

La ministre des Sciences a procédé à l'annonce nationale aujourd'hui à Toronto, où elle a souligné un investissement de 255 millions de dollars dans la recherche en génomique au Canada. De cette somme, 162 millions de dollars sont accordés à 15 projets de recherche en génomique et en santé de précision réalisés dans les diverses régions canadiennes, par l'entremise de Génome Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada et de partenaires de cofinancement.

Bon nombre de projets sont axés sur la médecine pédiatrique, une force canadienne reconnue à l'échelle mondiale. Lorsque les principes de santé de précision fondée sur la génomique sont appliqués à des maladies chez l'enfant comme le cancer du cerveau, l'asthme et l'arthrite, il est possible de poser un diagnostic plus tôt et de se pencher sur les causes fondamentales de ces maladies plutôt que de seulement en observer les symptômes. Ce financement vient également appuyer une initiative ciblée visant à étudier les problèmes de santé propres aux populations autochtones en vue d'améliorer les diagnostics chez les enfants autochtones ayant des maladies génétiques et de réduire les iniquités dans l'accès aux soins de santé de pointe entre les Autochtones et le reste de la population.

Le gouvernement a également annoncé un deuxième investissement de grande envergure, soit le financement des plateformes de technologies génomiques de pointe du pays. Ces plateformes soutiennent la mise au point de meilleures technologies au service des progrès dans les domaines de la santé, de l'agriculture et des ressources naturelles. Un investissement total de 93 millions de dollars est effectué dans 10 plateformes du pays, dont deux sont situées en Colombie-Britannique : 45 millions de dollars proviennent du gouvernement fédéral par le truchement de Génome Canada et 48 millions de dollars d'autres sources.

Ces deux investissements combinés permettront aux chercheurs d'avoir accès à des outils, à des technologies et à des services de pointe, tout en appuyant l'objectif du gouvernement canadien de renforcer et d'appuyer la communauté scientifique canadienne.

Citations

« C'est un honneur de soutenir des chercheurs canadiens d'avant-garde en génomique et en santé de précision par des investissements qui leur permettront de faire progresser leurs découvertes et leurs innovations. Leurs travaux incroyables sont source d'espoir pour les Canadiens atteints de maladies chroniques comme le cancer, la fibrose kystique et l'arthrite, et contribuent à renforcer notre système de santé. »

-- La ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan

« Tous les Canadiens vont profiter des projets de recherche novateurs axés sur la collaboration qui sont annoncés aujourd'hui. Les plateformes, les outils, les technologies et les services qui seront mis au point grâce à ce financement amélioreront notre compréhension de nombreuses maladies, en particulier celles qui touchent les patients les plus vulnérables, dont les enfants et les peuples autochtones. »

-- La ministre de la Santé, l'honorable Ginette Petitpas Taylor

« Cet investissement soutiendra les percées dans la recherche en génomique et en santé de précision, et aidera à résoudre une vaste gamme de problèmes de santé qui touchent les Canadiens, y compris nos populations les plus vulnérables. Le financement appuiera également les chercheurs des quatre coins du pays qui améliorent l'exactitude des diagnostics pour les enfants autochtones et qui contribuent à rehausser l'égalité de l'accès aux traitements et aux soins. Nous continuerons d'investir dans des entreprises canadiennes chefs de file de leur domaine qui font des découvertes révolutionnaires dans les secteurs des sciences et de la technologie. »

-- La ministre de la Justice et procureure générale du Canada, l'honorable Jody Wilson-Raybould

« Ces projets en génomique et en santé de précision sont captivants parce qu'ils sont orientés vers la pratique clinique. La plupart sont dirigés par des chercheurs cliniciens qui voient des patients tous les jours et qui sont bien placés pour appliquer la recherche dans les établissements de soins de santé. De plus, il ne s'agit pas uniquement de mettre au point de nouveaux traitements pour les maladies, il faut aussi porter des diagnostics et intervenir précocement pour mieux enrayer et gérer les maladies dès qu'elles se manifestent. »

-- Le président et chef de la direction de Génome Canada, Marc LePage

« Notre compréhension du génome humain et de l'épigénétique progresse à un rythme inégalé. Grâce à cela, nous créons aujourd'hui des connaissances qui amélioreront la santé et la prestation des soins de santé comme nous ne l'aurions jamais imaginé il y a quelques années à peine. Les IRSC sont fiers de s'associer à Génome Canada dans cette initiative importante et d'appuyer les chercheurs exceptionnels qui sont à l'avant-plan de ce domaine de recherche en croissance rapide. »

-- Le président par intérim des Instituts de recherche en santé du Canada, Dr Roderick R. McInnes

« Ces projets démontrent le pouvoir de la génomique comme outil permettant de poser des diagnostics précis et d'offrir le traitement requis aux patients ayant divers problèmes de santé. En réalisant des investissements continus dans la technologie génomique, et en recrutant des chercheurs de talent et en leur offrant un appui, nous permettons à la Colombie-Britannique de se positionner en tant que chef de file mondial en génomique. Ainsi, les cliniciens peuvent offrir aux patients et à leur famille des options de traitement personnalisé ainsi que des stratégies préventives qui donnent de meilleurs résultats de santé grâce à des soins efficients. »

-- Le président-directeur général de Génome Colombie-Britannique, Dr Pascal Spothelfer

Les faits en bref

Les équipes des projets en santé de précision sont les candidats retenus dans le cadre du Concours 2017 : projets de recherche appliquée à grande échelle La génomique et la santé de précision de Génome Canada , en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada .

de Génome , en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du . Les investissements dans les plateformes de technologies génomiques résultent du Concours 2016 : soutien du fonctionnement des plateformes de technologies génomiques et fonds pour le développement de technologies de Génome Canada .

. La recherche qui examine les aspects scientifiques du point de vue des sciences humaines est un aspect clé de chaque projet du Programme de recherche appliquée à grande échelle. Cet aspect essentiel de la recherche est conçu pour appuyer la conception et l'application de la recherche en génomique de façon à maximiser les avantages pour les patients et à réduire les risques au minimum.

