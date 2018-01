Pierre Marcoux nommé à la présidence de TC Media







François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), est fier d'annoncer la nomination de Pierre Marcoux au poste de président du secteur des médias. TC Media est un leader dans ses activités de médias spécialisés au Canada, avec des marques phares pour les milieux des affaires, de la finance et de la construction, incluant un volet événementiel. TC Media se positionne également comme le plus important éditeur d'ouvrages pédagogiques de langue française au pays. Dans le cadre de sa transformation, TC Transcontinental a recentré les activités de son secteur des médias sur ces créneaux clés, identifiés comme ayant le meilleur potentiel de croissance et de développement.

Alors que la Société poursuit son virage stratégique, il s'avère important de confirmer un leadership fort à la tête de TC Media. Pierre Marcoux, dirigeant de grande expérience, possède la capacité de mettre de l'avant avec rigueur et vision la stratégie d'affaires du secteur, en compagnie de son équipe de direction et des employés de talent sous sa gouverne. Il aura entre autres pour objectif de poursuivre le développement de l'offre de produits et services spécialisés du secteur; d'accroître les parts de marché dans l'édition d'ouvrages pédagogiques; et d'évaluer les occasions d'acquisitions ciblées. Ce mandat est à la hauteur de ses compétences, de sa profonde compréhension des médias et de son engagement envers l'entreprise familiale où il oeuvre depuis plus de 15 ans.

« Je suis particulièrement fier de nommer Pierre Marcoux à la présidence de TC Media, a dit François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Nous accordons toute notre confiance à Pierre qui aura pour mandat d'exécuter la stratégie de développement des activités du secteur des médias afin de toujours mieux répondre aux besoins de nos clients et de nos audiences. Il a su gravir un à un les échelons pour se voir confier ce poste de responsabilité, conjuguant notamment ses talents de gestionnaire de haut niveau, son sens inné des affaires, ainsi que ses connaissances pointues du monde de l'édition, du journalisme et des contenus multiplateformes. Au nom de TC Transcontinental et en mon nom personnel, je tiens à féliciter Pierre de cette nomination et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. »

Pierre Marcoux évolue au sein de TC Transcontinental depuis 2000, alors qu'il y entre à titre de journaliste, pour ensuite devenir gestionnaire de contenus et directeur du développement des affaires pour les publications économiques au sein du secteur des médias. Il poursuit son parcours professionnel en prenant la vice-présidence du groupe Solutions d'affaires. Cinq ans plus tard, il accède au poste de vice-président principal du groupe Solutions d'affaires et aux consommateurs, poste qu'il occupe pendant quatre ans à Toronto, pour ensuite être nommé vice-président principal, Affaires et Éducation.

Pierre Marcoux détient un baccalauréat de l'Université de Sherbrooke et une maîtrise en gestion des médias de la Northwestern University. Il complète aussi différentes formations à la Kellogg School of Management et à la Harvard Business School. Engagé auprès de la communauté, il apporte son soutien auprès d'organismes comme l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal, la Fondation Sur la pointe des pieds et Centraide du Grand Montréal, et agit également comme gouverneur de la Fondation de recherche en administration de l'Université de Sherbrooke.

À titre de président de TC Media, Pierre Marcoux conserve la responsabilité de l'ensemble des marques médias multiplateformes du groupe Affaires et Éducation, dont Les Affaires, Événements Les Affaires, Finance et Investissement, Investment Executive, Conseiller, Advisor's Edge, Avantages, Benefits Canada, Constructo et Contech. Il continuera également d'assurer le leadership des activités relatives à l'édition d'ouvrages pédagogiques et grand public qui comprennent entre autres Chenelière Éducation, Les Éditions Transcontinental, Les Éditions Caractère et le Groupe Modulo, regroupées au sein de TC Média Livres.

Note : Les médias locaux et régionaux du Québec et de l'Ontario sont gérés comme une entité distincte étant donné le processus de vente en cours.

Profil de TC Transcontinental

TC Transcontinental est le premier imprimeur au Canada et un important fournisseur d'emballages souples en Amérique du Nord. La Société est également un leader dans ses activités de médias spécialisés. TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de la Société auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte près de 6500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2017. Site www.tc.tc

