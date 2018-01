La Banque CIBC nommée l'une des 100 sociétés championnes du développement durable à l'échelle mondiale







Elle est l'une des quatre seules sociétés canadiennes à figurer au classement mondial annuel de Corporate Knights

TORONTO, le 23 janv. 2018 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) a été nommée l'une des 100 sociétés championnes du développement durable à l'échelle mondiale. Elle est l'une des quatre seules sociétés canadiennes à figurer à ce palmarès de 100 entreprises choisies à l'échelle mondiale par Corporate Knights. L'annonce a été faite aujourd'hui au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Le classement des 100 sociétés championnes du développement durable à l'échelle mondiale est un projet annuel de Corporate Knights, une société de médias et de conseils en placements établie à Toronto, qui a évalué cette année 5 994 sociétés cotées en bourse dont les revenus dépassent 1 milliard de dollars américains. Lancé en 2005, le classement repose sur 17 mesures clés du développement durable tirées de données environnementales, sociales, administratives et financières accessibles au public. La méthodologie mise en oeuvre cette année est détaillée ici.

La Banque CIBC a été reconnue pour son engagement et ses résultats en matière de diversité des genres, de comportement fiscal responsable et de prestations de retraite. Pour en apprendre davantage sur les programmes de responsabilité de l'entreprise de la Banque CIBC et son engagement envers une culture axée sur le client fondée sur ses valeurs fondamentales de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation, consultez le Rapport sur la responsabilité de l'entreprise et Énoncé de responsabilité envers le public de la Banque CIBC.

Au cours de la dernière année, la Banque CIBC a également été nommée :

l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada , l'un des meilleurs employeurs pour la diversité et l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes par Mediacorp

par Corporate Knights l'un des 50 lieux de travail les plus engagés en Amérique du Nord par Achievers

à l'indice d'égalité des genres de Bloomberg de 2018 (BGEI)

