Tourisme Montréal lance sa campagne « J'ai changé » pour séduire les touristes des régions du Québec

MONTRÉAL, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal lance aujourd'hui sa campagne promotionnelle à la tonalité romantico-comique : J'ai changé sur le marché intra-Québec. Signée par les agences lg2 et Touché!, cette initiative vise à charmer les Québécois et à les convaincre de venir découvrir les nouveaux attraits touristiques de la métropole.

C'est dans un élan de séduction que Montréal souhaite raviver la flamme en invitant les gens du Québec à venir constater à quel point la métropole a changé. L'année faste des célébrations de 2017 qui ont marqué Montréal laissent une ville plus intense, plus colorée et plus allumée que jamais. Avec ses nouveaux attraits tels, la Grande Roue de Montréal, le spectacle AURA, le nouveau pavillon le Fort Ville-Marie au musée Pointe-à-Callière, l'hiver est le moment idéal pour visiter la métropole. La campagne qui se décline en affichage, dans les journaux, à la télévision, à la radio et sur le Web présente aussi la richesse gastronomique, culturelle et événementielle de la métropole.

« Nous invitons les Québécois à découvrir le renouveau de Montréal, grande métropole unique et particulièrement vibrante de culture, de gastronomie et d'événements grands publics, sans oublier les nouveaux legs exceptionnels de 2017. Tous ceux qui veulent s'immerger dans un séjour urbain en amoureux ou en famille sont les bienvenus, surtout en hiver! », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Pour la page dédiée à la campagne et en savoir plus sur les nouveautés, visitez le www.mtl.org/fr/jaichange.

