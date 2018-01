Les intervenants en cannabis médical souhaitent compléter l'expertise des pharmaciens







MONTRÉAL, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des intervenants en cannabis médical (AQICM) a été surprise par l'intérêt soudain des pharmaciens pour la gestion, la vente et même le contrôle d'un produit naturel dont ils ont jusqu'à maintenant toujours refusé de reconnaître l'efficacité et ce, malgré le fait que des centaines de milliers de patients en consomment chaque année, en toute légalité, au Canada depuis 2001.

« Les pharmaciens sont certainement bien intentionnés, mais manquent visiblement de connaissances théoriques et pratiques sur le sujet, et de contact avec le terrain, pour penser pourvoir assurer à eux seuls la distribution du cannabis médical et l'accompagnement des patients surtout lorsqu'on sait que la légalisation est prévue dans moins d'un an. Intervenir en santé avec le cannabis implique de tenir compte tant des caractéristiques biologiques de la plante, des procédés de transformations biochimiques en laboratoire, des composantes du système endocannabinoïde humain, de la biologie moléculaire et cellulaire... que des réalités physiques et socio-économiques des patients », indique François Olivier Gagnon-Hébert, Ph.D. en biologie spécialisé en cannabis.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que l'AQICM fait la promotion d'un modèle de clinique spécialisée en cannabis médical qui regroupe sous un même toit des professionnels formés en recherche scientifique académique, en laboratoire, en soins infirmiers, en nutrition, en travail social et en herboristerie. Il va sans dire que ces intervenants collaborent déjà quotidiennement avec des médecins traitants et des pharmaciens dans des cas plus complexes, une collaboration que l'AQICM souhaiterait d'ailleurs bonifier. En ce sens elle voit d'un bon oeil l'ouverture nouvelle des pharmaciens et espère que les médecins emboîteront eux aussi le pas afin d'assurer un contrôle adéquat de la consommation des patients dans un cadre informatif de sensibilisation, réalisé de concert par des professionnels qualifiés et formés en conséquence. À ce propos l'AQICM a d'ores et déjà été approchée par plusieurs pharmaciens qui souhaitent être formés sur la plante et ses multiples utilisations. Elle espère également que les pharmaciens militeront avec elle pour que le cannabis médical soit remboursé par la RAMQ.

« Les pharmacies distribuent déjà des produits naturels, mais la plupart en vente libre et issus de plantes beaucoup moins complexes que le cannabis. Il ne faudrait pas mélanger les genres avec en tête seulement les profits, comme ces grandes chaînes le font parfois en vendant toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la santé. Le cannabis permet des solutions médicales donc oui à une collaboration entre des spécialistes du sujet et les pharmaciens pour accompagner les patients, mais non à la centralisation exclusive de la distribution dans des magasins où on retrouve aussi des gratteux, des costumes d'Halloween et des chips. Ça enverrait un signal de banalisation et ça ne conviendrait pas à la forte majorité des patients », explique Nicolas Lemieux, représentant syndical dans le secteur du commerce de détail.

L'AQICM a été créée dans la foulée de l'annonce par le gouvernement canadien de la légalisation du cannabis. Elle vise à regrouper les organisations et les gens oeuvrant dans le milieu du cannabis médical au Québec et milite pour que celui-ci soit inclus dans la palette de traitements disponibles pour les patients atteints de divers maux et maladies pouvant être soulagés par la consommation de cannabis et ses produits dérivés. Les membres de l'AQICM soutiennent ces patients au quotidien, parfois depuis plus de 10 ans.

Pour consulter le dossier de presse de l'AQICM et le mémoire déposé au gouvernement du Québec : www.aqicm.com

SOURCE Association québécoise des intervenants en cannabis médical - AQICM

Communiqué envoyé le 23 janvier 2018 à 12:30 et diffusé par :