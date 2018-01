Power Standards Lab dévoile le Grid Thumper à DistribuTECH: Le système, en instance de brevet, teste activement la stabilité du réseau électrique







ALAMEDA, Calif. et SAN ANTONIO, Texas, 23 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Power Standards Lab Inc. (PSL), un leader en instrumentation de réseaux électriques, a annoncé aujourd'hui le Grid Thumpertm, une solution révolutionnaire pour tester la stabilité des micro-réseaux, des réseaux de distribution et des systèmes d'alimentation de secours.



Lorsqu'ils sont soumis individuellement à des tests de certification, les équipements d'un réseau électrique (générateurs, onduleurs, commutateurs de transfert, etc.) fonctionnent presque toujours correctement. Lorsqu'ils sont connectés ensemble en tant que système, la manière exacte dont leurs boucles de contrôle interagissent est inconnue.

Le Grid Thumper teste rigoureusement les systèmes intégrés et connectés, y compris les réseaux de distribution actifs, détectant des instabilités nuisibles qui seraient autrement invisibles. Il utilise une technologie en instance de brevet pour connecter brièvement de grandes charges résistives et réactives synchronisées dans le temps - jusqu'à un mégawatt, souvent pendant une fraction de seconde - puis les capteurs ultra-précis de PSL, PQube 3 et microPMU, enregistrent la réponse du système.

Les gestionnaires de réseaux, les centres de données, les hôpitaux, les bases militaires, les sites de sports et de divertissement peuvent tous avoir l'esprit tranquille en sachant que leurs systèmes d'alimentation critiques fonctionneront comme prévu.

« Notre société conçoit et intègre des solutions d'alimentation de très haute fiabilité pour les industries de la défense et de la diffusion télévisuelle », a déclaré Bill Wenzlau, PDG de Wenzlau Engineering. « Avec le Grid Thumper, nous sommes en mesure de tester des scénarios de puissance sophistiqués afin de valider la fiabilité et la disponibilité du système. Nous pouvons maintenant fournir aux militaires des preuves objectives que les radars tactiques identifieront les menaces et nous assureront aux réseaux de télévision nationaux que les grands événements sportifs resteront à l'antenne. Grâce à notre partenariat avec PSL, Wenzlau Engineering et nos clients opèrent avec un sentiment de confiance accru. »

Des chercheurs des laboratoires nationaux des États-Unis se sont déjà montrés intéressés à utiliser le Grid Thumper pour examiner la stabilité de systèmes photovoltaïques et détecter des cyberattaques sophistiquées. Les fournisseurs militaires, les hôpitaux et les centres de données s'appuieront sur les tests non perturbants de stabilité du Grid Thumper sur les réseaux critiques en fonction. Les services publics discutent de l'utilisation du Grid Thumper pour cartographier les réseaux de distribution, et même pour augmenter la quantité de ressources énergétiques distribuées (DER) sur une ligne de distribution donnée telles que l'énergie solaire et photovoltaïque. Les opérateurs de réseaux isolés ont prévu d'utiliser le Grid Thumper pour mesurer la réponse de la boucle de régulation et l'amortissement d'une grande partie des onduleurs installés sur ceux-ci.

« Il est difficile de caractériser en régime permanent, alors perturbons et observons. Pour l'industrie des semi-conducteurs, PSL a une longue expérience de perturbation précise de l'alimentation électrique afin de tester des charges sensibles », a déclaré Mario Barbaresso, président et PDG de Power Survey, société mère de Power Standards Lab. « Enfin, avec le Grid Thumper, l'industrie de l'énergie peut également profiter de cette approche. Les informations provenant de perturbations intentionnelles non perturbatrices, mesurées avec nos instruments ultra-précis, amélioreront la stabilité du réseau. »

Pour en savoir plus sur le Grid Thumper, et les solutions innovantes de qualité de l'onde électrique offertes par PSL, veuillez assister à notre discussion à DistribuTECH, modéré par Alex McEachern, fondateur de PSL, Membre de l'IEEE, Coordonnateur IEC et Président SEMI : « Lessons Learned: Defending the Grid from the Unintended Consequences of DERs (#D0237) » dans la salle 213B le mardi 23 janvier 2018, de 15h00 à 16h30. Venez aussi nous rencontrer dans notre stand (# 1111) et consulter notre site Web: www.powerstandards.com.

À propos de Power Standards Lab, Inc.

Power Standards Lab Inc. (PSL) est un leader mondial de la qualité et de la surveillance de l'énergie et de l'analyse des données. PSL conçoit et fabrique des instruments de surveillance d'énergie électrique ultra-précis et faciles à installer. PSL s'associe aux sociétés Fortune 500 dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la médecine, des semi-conducteurs, des télécommunications et de la fabrication, ainsi que des organismes gouvernementaux, afin de les supporter à diagnostiquer et à résoudre les problèmes d'énergie électrique, fournir des tests de qualité et des certifications. Nos employés parlent plus de 15 langues, fournissant un support localisé à nos clients dans 58 pays. La société a son siège social dans la région de la baie de San Francisco. Pour plus d'informations: www.powerstandards.com.

Power Standards Lab, PSL, PQube 3, PQube 3e, et PQube 3v sont des marques déposées de Power Standards Lab, Inc. Grid Thumper est une marque de Power Standards Lab, Inc.

