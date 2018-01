L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin rejoint la CEIBS







Il donnera des conférences sur la diplomatie de projets, le soft power et la concurrence internationale

SHANGHAI, 23 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Dans son nouveau rôle de Professeur émérite à la China Europe International Business School (CEIBS), l'ancien Premier ministre français M. Dominique de Villepin participera à des discussions et des conférences de haut niveau sur plusieurs thèmes majeurs, de l'initiative de la « Nouvelle route de la soie » à la nouvelle concurrence économique mondiale, en passant par l'art et la culture. La CEIBS, la plus internationale des écoles de commerce de Chine, a annoncé aujourd'hui sa nomination. Les étudiants et anciens élèves de la CEIBS devraient commencer à bénéficier des conférences de M. de Villepin au printemps de cette année.

« Je suis très heureux de l'occasion qui m'est donnée d'échanger avec les étudiants, les anciens élèves, le corps enseignant et la communauté de la CEIBS au sens large lors de mes visites tout au long de l'année 2018?», a déclaré M. de Villepin. «?Les thèmes ont été soigneusement sélectionnés pour que nous puissions tous tirer le meilleur parti de ces rencontres. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, ce partage d'idées est essentiel.?»

Homme d'État de renom, diplômé en Droit et en Lettres, M. de Villepin a poursuivi une carrière diplomatique qui l'a finalement conduit à l'une des plus hautes fonctions politiques en France. Il s'appuiera sur ses connaissances et sa grande expérience lors de son engagement auprès de la communauté de la CEIBS. Ainsi, ses conférences sur la « Nouvelle route de la soie » et la concurrence internationale s'inscriront-elles dans le contexte eurasiatique et africain de la diplomatie de projets à l'ère de la mondialisation?; l'art et la culture seront abordés en tant qu'instruments de soft power et enjeux de compétition ?internationale.

«?Les visites du Professeur de Villepin à la CEIBS seront axées sur des échanges et des discussions de haut niveau autour de thématiques qui joueront un rôle décisif dans l'économie mondiale et chinoise dans les années à venir. Ses présentations, ses conférences et son engagement intellectuel au côté du corps enseignant, les étudiants et les anciens élèves de la CEIBS, contribueront à resserrer davantage les liens entre la Chine et l'Europe?», a déclaré lors de l'annonce le directeur adjoint, professeur et doyen de la CEIBS, Ding Yuan.

Cette nomination confirme la réputation de la CEIBS, qui s'efforce de consolider les liens entre la Chine et l'Europe. L'école a été créée en 1994 en tant que coentreprise entre la municipalité de Shanghai et la Commission européenne. Elle a joué un rôle majeur dans le développement économique de la Chine au fil des ans, se forgeant la réputation d'une institution académique rigoureuse à rang égal avec d'autres importantes écoles de commerce mondiales. Au cours des 23 dernières années, la CEIBS a constitué une plateforme dédiée à l'échange d'idées entre la Chine et le reste du monde, accueillant des leaders éclairés issus d'un large éventail de secteurs, ainsi que d'importants acteurs du monde politique et académique. Les échanges intellectuels prennent généralement la forme de cours magistraux, de séminaires et de master class ouverts au public au-delà de la communauté immédiate de la CEIBS. La CEIBS promeut également l'échange d'idées entre la Chine et l'Europe à travers sa série annuelle d'événements Europe Forum. Cette année, le forum reviendra en France, avec des étapes à Londres, Munich, Prague et Zurich.

Les liens de la CEIBS avec la France se sont approfondis ces dernières années. Au début du mois, lors la première visite d'État du président Emmanuel Macron en Chine, la CEIBS a accueilli un membre de sa délégation, le Dr Olivier Véran, par ailleurs député, pour un séminaire qui a exploré les liens entre l'intelligence artificielle et l'innovation en matière de soins de santé. «?Outre notre rôle de formation de chefs d'entreprise mondiaux socialement responsables pour aujourd'hui et demain, nous sommes également fiers de notre rôle de facilitateur des relations entre la Chine et le reste du monde, en particulier l'Europe?», a déclaré le doyen Ding Yuan. «?L'arrivée de l'ancien Premier ministre français M. Dominique de Villepin au sein de notre corps enseignant garantit que nous continuerons de nous appuyer sur le travail que nous avons réalisé à cet égard dans le passé. Nous attendons avec impatience sa première visite et l'année à venir.?»

À propos de Dominique de Villepin

Diplomate, homme d'État et écrivain français de renom, Dominique de Villepin est un ancien ministre des Affaires étrangères (2002-2004), ministre de l'Intérieur (2004-2005) et Premier ministre (2005-2007) de la France. Depuis le mois de janvier 2018, il est Professeur émérite à la China Europe International Business School (CEIBS).

Le Professeur de Villepin est né au Maroc en 1953 et a grandi à l'étranger, au Venezuela et aux États-Unis entre autres, avant de déménager en France en 1968. Il est diplômé d'une licence de Droit et de Lettres.

Le Professeur de Villepin a commencé sa carrière comme diplomate et a officié à Washington, D.C. de 1984 à 1989, puis à New Delhi comme conseiller d'ambassade de 1989 à 1992. Il est ensuite devenu conseiller en chef pour les Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères. Il a été nommé directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, en 1993, avant d'être appelé par le président Jacques Chirac à devenir le Secrétaire général de l'Élysée de 1995 à 2002.

En 2002, le Professeur de Villepin a été nommé ministre des Affaires étrangères et en 2003, il a géré la crise en Iraq pour le compte de la France et a défendu la position française contre la guerre dans l'enceinte des Nations Unies. Il est devenu ministre de l'Intérieur en 2004, puis Premier ministre de 2005 à 2007. Lors de cette période, il s'est engagé à ranimer l'emploi et à réformer le marché du travail, à réduire le déficit et la dette publique, ainsi qu'à stimuler la croissance et les politiques innovantes à travers la création de pôles de compétitivité dans toute la France.

Passionné de littérature et d'histoire, le Professeur de Villepin est également connu pour avoir écrit des essais sur Napoléon Ier, la diplomatie, l'Europe et les relations internationales, ainsi que des essais traitant de poètes et peintres, en particulier de l'artiste franco-chinois Zao Wou-Ki. Il est également l'auteur de livres de poésie. Son livre le plus récent, sur l'élaboration de la paix et les défis internationaux, intitulé Mémoire de paix pour temps de guerre, a été publié en 2016 et traduit en chinois en 2018.

À propos de la CEIBS :

La China Europe International Business School (CEIBS) compte parmi les meilleures écoles de commerce internationales en Asie, où elle est la seule école de commerce à avoir été simultanément classée dans la liste des 30 meilleurs programmes de MBA, EMBA et Executive Education du Financial Times. Les enseignants d'envergure mondiale de la CEIBS, venant de Chine ou de l'étranger, sont des experts dans leurs domaines. La CEIBS, qui a fourni une formation en management à plus de 130 000 dirigeants en Chine et à l'étranger, dispose de campus à Shanghai, Beijing, Shenzhen, Zurich et Accra.

