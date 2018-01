Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada célèbre une étape importante en 2018







TORONTO, le 23 janv. 2018 /CNW/ - Tout a commencé par un voeu, il y a de cela 35 ans.

En 1983, le personnel du BC Children's Hospital de Vancouver a présenté un groupe de gens formidables à Debbie, une jeune fille de 13 ans atteinte de leucémie qui souhaitait visiter ses grands-parents en Allemagne. Ces personnes généreuses ont aidé à réaliser le voeu de Debbie avec leur propre argent. Debbie est décédée peu de temps après son retour au Canada et c'est en son honneur et avec le réconfort d'avoir pu exaucer son voeu que le petit groupe d'amis a fondé la première section canadienne de Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD Canada.

Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD aujourd'hui

Depuis sa création, Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada a exaucé les voeux de près de 7 500 enfants atteints d'une maladie grave dans les communautés de partout au pays, grâce à la générosité de ses bénévoles, donateurs, partenaires et employés. Plus de 600 voeux ont été réalisés cette année seulement.

« La réalisation d'un voeu a des effets positifs considérables sur l'enfant, sa famille et sa communauté », affirme Jennifer Klotz-Ritter, présidente et chef de la direction, Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada. « Puisque Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu est un organisme international, nous avons accès à des ressources à l'échelle mondiale, ce qui nous permet de réaliser pratiquement tous les voeux que les enfants peuvent imaginer. Chaque expérience est conçue spécialement en fonction de l'enfant et inclut sa famille immédiate, en plus d'être dénuée de toute obligation financière. Le voeu marque souvent un tournant important dans le combat de l'enfant contre la maladie et lui offre un précieux répit des chambres d'hôpital et des visites chez le médecin. Il s'agit d'une expérience dont les bienfaits sont inestimables. Pour de nombreux enfants, la réalisation de leur voeu s'avère un excellent remède. Nous sommes très reconnaissants envers les gens qui nous aident à rendre tout cela possible. »

Un voeu peut compléter les traitements d'un enfant et faire partie intégrante de son parcours médical. La recherche démontre que les enfants dont le voeu a été exaucé sont beaucoup plus susceptibles d'avoir la force physique et émotive nécessaire pour combattre une maladie grave. Selon une Étude sur l'impact des voeux menée de 2011 à 2013, 71 % des enfants de voeux qui ont aujourd'hui atteint l'âge adulte estiment que l'expérience a contribué à leur sauver la vie.

Le rêve d'Annie de prononcer un discours à WE Day est un parfait exemple de la façon dont les voeux peuvent changer des vies. Lisez l'histoire du voeu d'Annie et regardez sa vidéo inspirante.

Impliquez-vous

Cette année, joignez-vous à la mission de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu, qui consiste à réaliser des voeux qui changent la vie d'enfants atteints d'une maladie grave. Que vous choisissiez de devenir bénévole pour votre section locale, d'organiser un événement de collecte de fonds ou de faire un don, toutes vos contributions aideront des enfants au Canada qui en ont grandement besoin. Cliquez ici pour savoir comment vous pouvez appuyer Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada.

Au fil de l'espoir

Au fil de l'espoir de Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD est de retour pour une autre saison d'événements remplis de sensations fortes.

L'année dernière, près de 1,3 million de dollars ont été recueillis grâce aux généreux (et courageux!) participants. Plus de 5 millions de dollars ont été amassés depuis le lancement de l'événement en 2012.

Rex Hagon, membre de l'équipe Toronto Climbers, a recueilli plus de 11 500 $, le plus gros montant amassé par un participant au Canada en 2017. Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu tient aussi à souligner la contribution de l'équipe et à en féliciter tous les membres, qui ont amassé en tout plus de 63 800 $ dans le cadre de l'événement Au fil de l'espoir de Toronto. Grâce à ses efforts incroyables, cette équipe est celle qui a amassé le plus de fonds à l'échelle du pays.

Félicitations à Patty Blais, membre de l'équipe The Dream Team de l'événement Au fil de l'espoir d'Edmonton. Patty a recueilli plus de 3 500 $ et est la gagnante du tirage au sort d'un voyage d'une semaine pour deux au Costa Rica, offert par WestJet et Monograms, de la famille de marques Globus. Ce tirage a eu lieu dans le cadre du concours national de collecte de fonds de 2017.

Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu félicite également la gagnante du concours tenu sur les réseaux sociaux, Jolene von Hollen, maman de voeu et capitaine de l'équipe Au fil de l'espoir Sawyer's Super Squad, de Red Deer. Jolene a remporté une caméra Sony ActionCam pour avoir partagé sur Instagram une publication de l'événement, en expliquant ce qu'il représente pour elle.

Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu tient à remercier la Canadian Western Bank (CWB) qui, avec National Leasing, a été le commanditaire présentateur national d'Au fil de l'espoir pendant les trois dernières années. CWB et National Leasing ont joué un rôle crucial dans la croissance de l'événement à l'échelle du pays et ont aidé Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu à faire connaître l'importance de sa mission. L'équipe de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu est très reconnaissante de leur générosité et de leur appui, qui ont contribué à réaliser les voeux d'enfants atteints d'une maladie grave. Nous adressons également un merci tout particulier à Captivate, WestJet tient aux enfants, Monograms, BioSteel, ainsi qu'à nos partenaires locaux.

Que vous souhaitiez réaliser un objectif de longue date, surmonter votre peur des hauteurs ou tout simplement participer afin d'avoir la chance de vivre une expérience palpitante pour une bonne cause, Au fil de l'espoir est parfait pour vous.

L'inscription aux événements Au fil de l'espoir de 2018 est GRATUITE pour une durée limitée. Inscrivez-vous dès aujourd'hui.

À PROPOS DE MAKE-A-WISH®/FAIS-UN-VOEUMD CANADA

Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD réalise des voeux qui changent la vie d'enfants atteints d'une maladie grave. Nous aspirons à exaucer le voeu de chaque enfant admissible; cet objectif est fondé sur l'idée qu'un voeu fait partie intégrante du traitement. La recherche démontre que les enfants dont le voeu a été exaucé sont beaucoup plus susceptibles d'avoir la force physique et émotive nécessaire pour combattre une maladie grave.

Établi à Phoenix, en Arizona, Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu est le plus important organisme exauçant des voeux au monde, oeuvrant auprès d'enfants dans chaque communauté au Canada et dans plus de 50 pays. De généreux donateurs, partenaires, employés et plus de 1 100 bénévoles à l'échelle nationale réalisent plus d'un voeu par jour en moyenne. Depuis 1983, Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada a exaucé les voeux de près de 7 500 enfants au pays et plus de 600 l'année dernière seulement. Pour en savoir davantage sur Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada, visitez faisunvoeu.ca.

