CPA Canada annonce la signature de nouveaux accords de réciprocité

TORONTO, le 23 janv. 2018 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est heureuse d'annoncer la signature d'accords de réciprocité avec les organismes comptables étrangers suivants :

Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS);

(ICAS); Chartered Accountants Ireland;

Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ);

(CA ANZ); South African Institute of Chartered Accountants (SAICA).

Ces accords, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, prévoient la reconnaissance des qualifications des comptables professionnels et décrivent la voie d'accès privilégiée que peuvent suivre les membres d'un organisme signataire pour obtenir le titre délivré par un autre.

« Ces nouveaux accords traduisent notre volonté, d'une part, de réduire les obstacles aux possibilités de carrière pour les comptables canadiens qui souhaitent travailler à l'extérieur du pays et, d'autre part, d'attirer des professionnels de l'étranger au Canada », explique Joy Thomas, présidente et chef de la direction de CPA Canada. « La mobilité est un aspect crucial pour nous dans une économie mondiale en constante évolution. »

À propos de CPA Canada

Le nouveau titre canadien de comptable professionnel agréé (CPA) a maintenant été adopté par l'ensemble de la profession comptable canadienne, par suite de l'unification des trois titres comptables d'origine (CA, CGA et CMA). Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est l'organisation nationale de la profession. Forte de plus de 210 000 membres au Canada et à l'étranger, CPA Canada est l'une des plus importantes organisations comptables au monde. Les CPA sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion et leur leadership. CPA Canada mène des recherches sur des sujets d'actualité dans le domaine des affaires et soutient l'établissement de normes de comptabilité et de normes d'audit et de certification pour les secteurs privé et public ainsi que pour les organismes sans but lucratif. CPA Canada publie également des indications et des documents phares sur un large éventail de questions techniques ainsi que des textes sur des sujets d'intérêt pour la profession comptable, et élabore des programmes de formation et d'agrément. www.cpacanada.ca

