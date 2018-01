Sanford Health accroît sa présence mondiale avec une expansion dans sept pays







SIOUX FALLS, Dakota du Sud, 23 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Sanford Health élargit sa présence dans le domaine de la santé internationale en étendant ses services à sept pays. Cette année, Sanford Health s'implantera en Nouvelle-Zélande, en Irlande, au Vietnam, au Costa Rica et en Afrique du Sud et renforcera sa présence en Chine et au Ghana. Cette expansion suit l'acquisition l'année dernière d'une part minoritaire dans ISAR Klinikum, un hôpital de pointe dans les thérapies à base de cellules souches, situé à Munich, en Allemagne.

La division santé internationale de Sanford Health, Sanford World Clinic, sera désormais implantée dans neuf pays avec plus de 30 sites. Soutenu par le mécénat et lancé en 2007, le projet vise à favoriser le partenariat avec des chefs de file de la santé dans le développement de services durables à travers le monde.

« Avec ces partenariats, nous créons des occasions uniques d'apprentissage partagé », a déclaré Kelby Krabbenhoft, PDG de Sanford Health. « Il s'agit d'un objectif d'ordre financier, mais nous pensons que ce type de collaboration nous permettra de poursuivre notre mission médicale et thérapeutique. »

Chaque partenariat s'avère unique en termes d'étendue du service et de type d'accord. La cible des collaborations s'étend des soins primaires et pédiatriques aux activités de recherche et de système de santé.

« Nous voulons nous implanter là où nous pouvons jouer un rôle clé et créer des partenariats durables », a commenté Dan Blue, MD et vice-président exécutif de Sanford World Clinic. « Nous possédons d'excellents partenaires dans chacun de ces pays qui partagent un objectif commun, améliorer les soins de santé dans le monde entier. »

Nouvelle-Zélande : Sanford World Clinic et Omni Health Limited vont ouvrir une clinique de médecine générale en février, dans le quartier d'affaires d' Auckland .

: Sanford World Clinic et Omni Health Limited vont ouvrir une clinique de médecine générale en février, dans le quartier d'affaires d' . Irlande : Sanford World Clinic et Hermitage Medical Clinic vont créer un bureau de recherche clinique pour développer les services d'oncologie de précision grâce à un protocole de recherche clinique soutenu par Sanford Research aux États-Unis.

: Sanford World Clinic et Hermitage Medical Clinic vont créer un bureau de recherche clinique pour développer les services d'oncologie de précision grâce à un protocole de recherche clinique soutenu par Sanford Research aux États-Unis. Costa Rica : Sanford World Clinic fournit une assistance stratégique et opérationnelle au système de santé de l'Hospital Metropolitano qui connaît une croissance dynamique dans tout le pays.

: Sanford World Clinic fournit une assistance stratégique et opérationnelle au système de santé de l'Hospital Metropolitano qui connaît une croissance dynamique dans tout le pays. Vietnam : Sanford World Clinic collabore avec Victoria Healthcare pour soutenir des programmes de formation améliorés en gestion des soins cliniques et de santé pour les médecins, les infirmières et le personnel administratif de Victoria .

: Sanford World Clinic collabore avec Victoria Healthcare pour soutenir des programmes de formation améliorés en gestion des soins cliniques et de santé pour les médecins, les infirmières et le personnel administratif de . Afrique du Sud : Sanford World Clinic appuie le développement actuel de programmes de recherche clinique et d'éducation dans les troubles causés par l'alcoolisation foetale à l'Université de Stellenbosch, en partenariat avec une série de collaborateurs.

: Sanford World Clinic appuie le développement actuel de programmes de recherche clinique et d'éducation dans les troubles causés par l'alcoolisation foetale à l'Université de Stellenbosch, en partenariat avec une série de collaborateurs. Ghana : Sanford World Clinics - Ghana poursuit son partenariat avec le gouvernement ghanéen pour développer ses 23 cliniques actuelles.

: Sanford World Clinics - poursuit son partenariat avec le gouvernement ghanéen pour développer ses 23 cliniques actuelles. Chine : Sanford World Clinic apporte aujourd'hui une assistance en oncologie au Ciming Health Checkup Group. Cette collaboration consiste en un partenariat entre médecins à distance.

« Nous nous réjouissons de la collaboration dans l'oncologie avec Sanford Health et croyons qu'elle pourrait apporter aux patients cancéreux chinois le traitement le plus évolué pour améliorer le taux de survie et la qualité de vie des patients », a expliqué Hu Bo, MD, président du conseil du Ciming Health Check Group et président du domaine Gestion des soins de santé de l'Ordre des médecins chinois.

Sanford World Clinic s'efforce d'identifier trois à cinq nouveaux partenariats chaque année.

Pour en savoir plus sur Sanford Health, consultez www.sanfordhealth.org

Pour en savoir plus sur Omni Health, consultez http://omnihealth.co.nz/

Pour en savoir plus sur Hermitage Medical Clinic, consultez https://www.hermitageclinic.ie/

Pour en savoir plus sur Hospital Metropolitano, consultez http://www.metropolitanocr.com/

Pour en savoir plus sur Victoria Healthcare, consultez http://www.victoriavn.com/

Pour en savoir plus sur la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Stellenbosch, consultez www.sun.ac.za

Pour en savoir plus sur Ciming Health Checkup Group, consultez www.ciming.com

Contact :

Paul Heinert

Relations de presse Sanford Health

605-366-2432 / paul.heinert@sanfordhealth.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/631697/Sanford_Health_Header_Logo.jpg



Communiqué envoyé le 23 janvier 2018 à 11:06 et diffusé par :