Équipe Canada dévoile sa nouvelle plateforme de marque « Sois olympique » qui met l'accent sur les valeurs canadiennes

TORONTO, le 23 janv. 2018 /CNW/ - Le Comité olympique canadien (COC) a dévoilé une nouvelle plateforme de marque aujourd'hui qui célèbre ses athlètes et met l'accent sur nos valeurs communes, tout en incitant les Canadiens à réfléchir à ce que signifie « être olympique ».

TÉLÉCHARGER : Éléments créatifs de la campagne « Vertu et victoire » aux fins éditoriales

La campagne est composée de plusieurs courts métrages de qualité cinématographique basés sur les histoires et les commentaires des athlètes (des clips de 10, 30 et 60 secondes), ainsi que plusieurs autres éléments narratifs innovateurs, notamment du contenu vidéo numérique, de la publicité extérieure, des textes imprimés et des tactiques pour les médias sociaux.

Au coeur de cette nouvelle campagne est un message publicitaire télé stylisé, fantastique, puissant et magnifiquement tourné, intitulé « Vertu et victoire » présentant les histoires d'athlètes canadiens qui illustrent à la fois des valeurs canadiennes et olympiques. Le message publicitaire met en vedette les athlètes olympiques Denny Morrison (patinage de vitesse sur longue piste), Chloé, Maxime et Justine Dufour-Lapointe (ski acrobatique), Eric Radford et Meagan Duhamel (patinage artistique), Mark McMorris (snowboard) ainsi que Hayley Wickenheiser, Vicky Sunohara et Caroline Ouellette (hockey sur glace). Le message publicitaire télé se termine par un appel à l'action, une invitation lancée aux Canadiens pour qu'ils se renseignent davantage sur les récits de ces athlètes et consultent le matériel complémentaire, dont une incursion dans les coulisses de la campagne et une collection de photos sur le site www.soisolympique.ca.

« Nous désirons tourner l'attention sur des moments dans l'histoire de nos athlètes qui mettent en évidence ce que nous avons de meilleur - les valeurs qui définissent ce que c'est d'être Canadiens et d'être olympiques », explique Derek Kent, chef du marketing au COC. « Ce faisant, nous rendons hommage à leur dévouement et à leur parcours. Nous désirons encourager les Canadiens à aller plus loin et à puiser de l'inspiration dans la passion incroyable que nos athlètes olympiques entretiennent pour le sport et dans leurs valeurs que sont la détermination, la solidarité et la résilience. »

La campagne de huit semaines donne suite à une phase initiale où Équipe Canada a présenté un aperçu des récits Sois olympique sur ses comptes de médias sociaux dans le cadre du décompte des 100 jours avant les Jeux de PyeongChang. La campagne « Vertu et victoire » comprend des vignettes sur chaque athlète, axées sur leurs valeurs :

Mark McMorris - détermination et bravoure;

- détermination et bravoure; Denny Morrison - résilience et courage;

- résilience et courage; Soeurs Dufour-Lapointe - solidarité et force;

Meagan Duhamel et Eric Radford - grâce et excellence;

et - grâce et excellence; Hayley Wickenheiser , Vicky Sunohara et Caroline Ouellette - leadership et excellence.

« Définir ce qu'être olympique signifie représente une année de travail d'analyse, de réflexion et de considération », a expliqué Colin Freeman, gestionnaire principal du marketing de marque au COC. « Nous sommes fiers de ce travail et nous invitons les Canadiens à participer et à en apprendre davantage à propos de ces récits incroyables sur soisolympique.ca. Nous avons un partenaire de classe mondiale avec qui travailler en Sid Lee. »

Dans le cadre d'un partenariat qui a débuté à la fin de 2016, le COC et Sid Lee ont travaillé de concert à l'élaboration d'une plateforme de marque célébrant les athlètes olympiques canadiens au-delà de leurs moments de médailles.

Les autres partenaires créatifs comprennent le directeur Ian Pons Jewell, Revolver Films, OMD, North Strategic, Grayson Matthews et Art Jail. Le COC désire remercier tous ses partenaires qui ont consacré du temps et des heures incalculables pour soutenir Équipe Canada.

CITATIONS

« Jouer pour Équipe Canada est un des plus grands honneurs pour tous les athlètes. Chaque fois que tu enfiles l'uniforme avec la feuille d'érable, tu représentes les Canadiens et les valeurs canadiennes. En tant que Canadiens, nous avons un devoir d'être des leaders au sein du Mouvement olympique et d'encourager tous les athlètes en leur disant : Sois olympique. »

- Hayley Wickenheiser, quadruple médaillée d'or olympique

« Cette plateforme nous offre l'occasion de renouveler notre vision sur la signification de l'expression Sois olympique pour les athlètes et tous les Canadiens. Avec cette campagne nous désirons particulièrement mettre en valeur certains des athlètes les plus courageux de ce pays et raconter leurs histoires de façon à susciter la réflexion. Nous espérons que cette campagne publicitaire lancera une conversation sur nos valeurs communes en tant que Canadiens. »

- Tom Koukodimos, directeur créatif exécutif, Partenaire, Sid Lee

« J'ai vécu tellement de choses à travers ma collision de moto et mon AVC... Souligner que les défis des athlètes olympiques vont au-delà des médailles est un coup d'oeil rafraîchissant sur les Jeux olympiques qui interpellera tout le monde selon les expériences de chacun. Voir cette vision créative prendre vie dans la campagne saisit vraiment ce que je crois être le véritable esprit du Mouvement olympique : nous pouvons tous aspirer à être meilleurs dans notre vie quotidienne. C'est ce que Sois olympique signifie pour moi et pour mon retour à la compétition. »

- Denny Morrison, quadruple médaillé, patinage de vitesse longue piste

« WOW! Cette campagne est "puissante" - en images et en sons. J'adore! Assurément que ça ne laissera personne indifférent. Je suis très fière d'avoir participé à cette campagne qui regroupe plusieurs athlètes marquants de leurs sports, mais aussi qui nous donne l'occasion de représenter l'équipe canadienne au complet. Quand je vois la petite joueuse qui regarde les statues des joueuses du passé, je vois dans ses yeux de la détermination, de l'admiration et toutes les possibilités qui s'offrent à elle. "Sois olympique" me rend fière de représenter le Canada et inspire chacun d'entre nous à vouloir se dépasser et atteindre l'excellence, que nous soyons des athlètes ou non. »

- Caroline Ouellette, quadruple médaillée, hockey

