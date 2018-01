Invitation aux médias - Inauguration de l'Espace Banque Nationale à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé







LAVAL, QC, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Fondation Cité de la Santé est fière de vous inviter à l'inauguration de l'Espace Banque Nationale et au dévoilement d'une plaque honorifique qui souligne l'engagement de la Banque Nationale dans le cadre de la dernière campagne majeure de financement de la Fondation (2009-2014).

En effet, la contribution de la Banque Nationale, à hauteur d'un million de dollars, a permis de réaliser de nombreux projets d'amélioration des soins et services aux patients au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS de Laval). Cette générosité sera soulignée lors d'un vin d'honneur en présence notamment de Mme Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CISSS de Laval, de M. André Malacket, directeur général de la Fondation Cité de la Santé et de M. Martin Proulx, vice-président Entreprises, Laval et Montréal Est, Banque Nationale.

« La Banque Nationale est heureuse de pouvoir participer à la mission de la Fondation, qui est d'améliorer les soins et services offerts aux Lavalloises et Lavallois. Nous sommes honorés que le nom Banque Nationale soit attribué à l'espace de la salle d'attente de l'unité de médecine familiale, cet espace lumineux et très fréquenté de l'Hôpital, en guise de reconnaissance. » - Martin Proulx, vice-président Entreprises, Laval et Montréal Est, Banque Nationale.

Date et heure : 25 janvier 2018, 17 h à 19 h Lieu : 1755 Boulevard René-Laennec, Laval, Bloc F salle F-128 (Unité de médecine familiale de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé)

À propos de la Fondation Cité de la Santé

La Fondation Cité de la Santé a pour mission de contribuer à l'amélioration des soins et des services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. Depuis 1980, elle permet l'acquisition d'équipement médical, améliore la qualité de vie des bénéficiaires, participe à la recherche et à l'enseignement, soutient le développement des compétences ainsi que la formation du personnel soignant et contribue à l'amélioration des infrastructures. Ensemble, prenons soin de notre monde.

