Dès le 29 janvier - Nouvelle cuvée d'émissions citoyennes pour MAtv







MONTRÉAL, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Assurément citoyenne et résolument engagée, la chaîne MAtv offre aux téléspectateurs une programmation qui mise plus que jamais sur les intérêts des collectivités. Laissant place à l'interaction avec les citoyens, la chaîne poursuit sa mission de mettre de l'avant les intérêts locaux et de valoriser l'émergence des talents.

MAtv : un média de proximité !

Impliquée dans la vie citoyenne depuis maintenant plus de 40 ans, la Télévision communautaire de Vidéotron soufflait, en novembre dernier, les bougies du cinquième anniversaire de sa nouvelle identité, signée MAtv (autrefois VOX). Avec plus de 50 % de sa programmation provenant de projets issus de la collectivité, MAtv se distingue par son caractère local unique et sa proximité avec les citoyens. « En misant sur les idées citoyennes et des contenus distinctifs, MAtv portera à l'écran cet hiver de nouvelles émissions proposées par et pour les Montréalais », explique Steve Desgagné, Directeur principal à MAtv. « La quantité de projets reçus annuellement par les citoyens est en constante progression et nous permet de renouveler notre programmation qui favorise l'expression locale et reflète les intérêts des Montréalais », précise-t-il.

Nouveaux projets citoyens !

Force est de constater que la métropole regorge de gens allumés. C'est d'ailleurs cet atout montréalais qui a guidé Hélène Frankland dans Ma parole! L'animatrice et initiatrice du projet fera la rencontre d'individus issus de tous horizons afin d'aborder des sujets actuels qui ont un impact sur la vie quotidienne des citoyens d'ici. De la réalité LGBT+, en passant par la sécurité urbaine, la cohabitation multiculturelle et la courtoisie, ces acteurs du Grand Montréal proposeront des avis hétéroclites et s'uniront pour offrir des discussions authentiques. MAtv présentera ces rencontres enrichissantes dès le jeudi 8 février à 20 h 30, sur la chaîne 609.

Premier épisode disponible dès le 29 janvier en avant-première sur matv.ca.

Utiliser les bienfaits du yoga dans le but de maximiser la santé et réduire les tensions laissées par les maux du quotidien, voilà l'objectif de l'animatrice et initiatrice de cette nouvelle série, Annie Courtecuisse. La conscience du souffle, l'importance de la posture, les exercices respiratoires et articulaires ainsi que la relaxation seront présentés dans l'émission Yoga doux. Jeunes et moins jeunes pourront donc bénéficier des outils mis à leur disposition afin de maintenir ou retrouver une belle vitalité. Cette nouveauté sur MAtv privilégie la connaissance de ses limites et l'abolition du facteur compétitif dans la mise en forme. Yoga doux s'inscrit dans un mouvement qui prône le respect de son corps et de son esprit.

Du lundi au vendredi 7 h 30 et 9 h 30

Produite en collaboration avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, la série Les grandes conférences débutera à compter du lundi 29 janvier. Des spécialistes reconnus, des cliniciens de l'IUGM et des chercheurs émérites traiteront de sujets variés afin d'offrir des réponses aux questionnements soulevés par toute une génération. Abordant principalement des thèmes reliés au bien-être et à la santé, ces experts offriront un regard intéressant sur différents enjeux. Au coeur des discussions des Grandes conférences, on se demandera entre autres s'il est possible d'améliorer sa qualité de vie grâce à l'exercice physique ou encore quelles sont les nouvelles perspectives dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Lundi 19 h

Le hockey de la LHJMQ

Offrant une visibilité incomparable à la relève, Le hockey de la LHJMQ propose près de 10 matchs de la saison régulière. En compagnie de Mario Aubé à la description et d'Alain Rajotte à l'analyse, Mikaël Lalancette animera ces rencontres qui permettront aux téléspectateurs de suivre les jeunes hockeyeurs dans les arénas de Blainville-Boisbriand, Québec, Sherbrooke, Chicoutimi, Gatineau et Victoriaville.

Vendredi 19 h ou 19 h 30

Sensibiliser, outiller, informer !

Encore cet hiver, l'émission Mise À Jour et son pendant anglophone CityLife interrogent, fouillent, mettent en perspective et vulgarisent les grands enjeux qui déterminent le quotidien des Montréalais. Sophie Vallerand (Mise À Jour) et Richard Dagenais (CityLife) sont de retour et font le point sur plusieurs grands dossiers d'actualité : gouvernance, réseau routier, transport en commun, environnement, économie, immigration, société, culture, etc. Sophie Vallerand s'intéressera, entre autres, à la préservation du patrimoine montréalais, au nouveau visage de la pauvreté, à la corruption ou encore à la lutte aux dépendances, tandis que Richard Dagenais abordera les problématiques touchant de près les Anglo-Montréalais dont le braconnage en zone urbaine, les failles de notre système d'éducation, l'état des routes ou encore les graffitis haineux. Ces deux émissions suivent « la nouvelle de quartier », ignorée par les grands réseaux, mais tellement importante pour les citoyens!

Mise À Jour : lundi 20 h et 22 h 30 - Suivez la chronique de Sophie Vallerand tous les lundis dans le 24 heures .

tous les lundis dans le . CityLife : mardi 20 h et 22 h 30

Retour attendu de l'émission Ère libre avec Michèle Sirois

Pour une deuxième saison, la comédienne, infirmière, auteure et conférencière Michèle Sirois sera à la barre de l'émission Ère libre. Elle fera découvrir aux téléspectateurs des aînés inspirés et inspirants! Produite en partenariat avec la FADOQ Île de Montréal, l'émission vise à mettre de l'avant cette nouvelle étape de vie des personnes aînées. On y abordera des sujets variés tels les loisirs, l'implication sociale, la santé, la vie de retraité, le bénévolat, les finances, la technologie et plus encore! Chaque semaine, tables rondes, reportages, entrevues et chroniques permettront de déboulonner un à un les préjugés concernant cette étape de la vie et lèveront le voile sur une génération pleine de ressources et de dynamisme.

Lundi 21 h, en rappel samedi 11 h

Ma première Place des Arts - dès le 24 mars

C'est Olivier Robillard Laveaux qui assurera l'animation de la 24e édition de Ma première Place des Arts. Ce concours est un passage déterminant pour la relève artistique. Il a d'ailleurs fait connaître plusieurs figures de la chanson d'ici dont Nicolas Ciccone, Corneille, IMA, Catherine Major, Moran, Stéphanie et Mélanie Boulay, Peter Peter, Klô Pelgag et Philippe Brach. Le retour de ce classique montréalais sera, une fois de plus, marqué par la présence d'artistes talentueux dotés d'une impressionnante volonté de se surpasser. Les téléspectateurs pourront assister, dès la fin mars, à l'évolution de ces artistes émergents. C'est un rendez-vous à ne pas manquer ce printemps!

Samedi à 21 h.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi qu'en HD à la position 609. Elle est également offerte sur illico télé au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur tablettes (iPad et Android) grâce à l'application illico.tv et sur illico mobile. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux dont Facebook, et Instagram.

SOURCE MAtv

Communiqué envoyé le 23 janvier 2018 à 11:26 et diffusé par :