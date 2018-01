HTC VIVE et le Forum économique mondial s'associent pour l'avenir de l'initiative « VR/AR For Impact »







Le nouveau contenu « VR/AR for Impact » conçu pour contribuer à promouvoir un changement positif partout sur la planète est mis en évidence lors du Forum économique mondial de 2018

DAVOS, Suisse, 23 janvier 2018 /CNW/ - HTC VIVEtm, le chef de file de la réalité virtuelle supérieure (RV), annonce aujourd'hui un partenariat avec le Forum économique mondial (WEF) pour propulser l'initiative VR/AR for Impact et pour présenter son plus récent contenu au Sustainable Impact Hub (carrefour de développement durable) des Nations Unies (ONU) lors du WEF 2018 de Davos.

Lancée à l'origine par HTC lors du WEF 2017, l'initiative VR/AR For Impact est un programme de plus de 10 millions $ visant à propulser le contenu et les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui auront une incidence positive sur les objectifs de développement durable des Nations Unies y apporteront un changement favorable. En collaboration avec un groupe central de chefs de file de la RV/RA et les Nations Unies, le WEF propulsera l'essor de l'initiative « VR/AR for Impact ». HTC Vive, qui est un membre central du groupe, continuera de concevoir et de créer des expériences dans le cadre de son engagement collaboratif et continu visant à promouvoir et à soutenir l'utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour sensibiliser et responsabiliser l'humanité.

« Les défis que le monde d'aujourd'hui doit relever n'ont jamais été si grands, et l'humanité doit jouir d'une compréhension et d'une orientation plus claires afin de pouvoir résoudre les problèmes mondiaux », soutient Cher Wang, présidente du conseil et chef de la direction de HTC. « Contrairement aux autres supports, la réalité virtuelle permet de plonger l'auditoire mondial dans littéralement tout type d'expérience. Elle peut aussi nous aider à apprendre, à nous rapprocher du monde et à le transformer. L'initiative VR/AR for Impact est une manière unique de sensibiliser les gens aux problèmes auxquels fait face l'humanité et aux solutions qui s'offrent à elle. »

« La RV/RA, à nos yeux, offre un potentiel inexploité si grand pour provoquer des résultats favorables à la société dans des secteurs comme la santé et l'éducation, et nous sommes impatients de travailler avec les chefs de file de ce milieu pour faire avancer cette initiative dans les années à venir », soutient Lauren Joseph, leader du Electronics Industry Program (programme de l'industrie des produits électroniques) au Forum économique mondial.

Voici quelques exemples des expériences VR/AR for Impact présentées cette semaine au WEF 2018 :

OrthoVR vise à accroître la disponibilité de prothèses bien ajustées dans les pays où le revenu est faible en utilisant la réalité virtuelle et des outils de prototypage rapide en 3D pour augmenter la capacité du personnel clinique, sans réduire la qualité. La réalité virtuelle permet actuellement aux prothésistes et aux orthésistes de tirer parti, au sein d'un environnement numérique, de leur expérience pratique et des compétences dont ils disposent.

Ces expériences seront offertes à toutes les personnes visitant le Sustainable Impact Hub des Nations Unies lors du Forum économique mondial qui aura lieu le 23 janvier 2018 au 72, Promenade, Place Davos, en Suisse. L'expérience Awavena est présentée dans le hall principal du congrès, à l'exposition Portals.

Pour obtenir plus d'information à propos de l'initiative VR for Impact, consultez le : https://vrforimpact.com/.

