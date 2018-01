Albert Stolow, lauréat du prix John C. Polanyi 2018 de la Société canadienne de chimie







Le scientifique du CNRC et de l'Université d'Ottawa se voit honoré pour ses travaux sur la science et la technologie des lasers ultrarapides

OTTAWA, le 23 janv. 2018 /CNW/ - Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et l'Université d'Ottawa sont fiers d'annoncer que le prix John C. Polanyi de la Société canadienne de chimie est remis cette année à Albert Stolow. Ce chercheur émérite est l'un des scientifiques dévoués dont les travaux nous aident à mieux comprendre comment la lumière peut altérer la matière à l'échelle moléculaire et atomique, contribuant ainsi à la mise au point de nouveaux produits, tels les dispositifs électroniques moléculaires, les capteurs quantiques, les médicaments activés par la lumière et les matériaux réactifs, et de nouveaux procédés, comme le traitement des matériaux par laser.

Le prix John C. Polanyi est remis annuellement à un scientifique poursuivant des recherches en chimie physique, théorique ou computationnelle au Canada. Physicien de renommée mondiale, M. Stolow fait appel aux lasers ultrarapides pour réaliser des « films moléculaires » et amener atomes et molécules à jouer de nouveaux rôles en exerçant sur eux un contrôle quantique. Ses travaux continuent d'avoir d'importantes répercussions internationales sur la dynamique ultrarapide des molécules et des électrons, la physique du champ fort des molécules, le contrôle quantique et la microscopie par diffusion Raman cohérente non linéaire. Ses recherches actuelles en biophotonique recourent à la lumière pour filmer des cellules vivantes en temps réel et ont permis d'approfondir la composition chimique des minerais et des minéraux, ce qui a engendré le tout nouveau domaine de la géophotonique.

M. Stolow a fondé le groupe de la photonique moléculaire au CNRC, où il maintient un programme permanent de collaboration en recherche. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en photonique moléculaire et enseigne la chimie et la physique à l'Université d'Ottawa.

Il est le seul lauréat de ce prix à avoir étudié avec le gagnant du prix Nobel de 1986, John C. Polanyi, qui a donné son nom au prix. M. Polanyi est membre actuel du corps professoral de l'Université de Toronto.

Citations

« Recevoir le prix John C. Polanyi de la Société canadienne de chimie est un plaisir tout particulier pour moi, qui a été l'élève de John. Aquarelliste amateur, John n'hésitait pas à faire des rapprochements entre la recherche et la peinture. Il décrivait la science comme une toile inachevée sur certaines parties de laquelle bon nombre d'artistes ont travaillé et qu'il faut désormais retoucher avec un fin pinceau, alors que d'autres, demeurées vierges, exigent de recourir à un pinceau plus gros. Quand j'ai obtenu mon diplôme, John m'a conseillé de choisir "un gros pinceau", et je me suis efforcé de suivre son conseil. Heureusement, dans sa sagesse, il ne m'a pas averti des difficultés que cela présentait : on gaspille énormément de peinture avant qu'apparaissent les premiers signes d'une vérité scientifique. »

- Albert Stolow, scientifique au Conseil national de recherches du Canada et à l'Université d'Ottawa

« Le CNRC est enchanté de voir ainsi couronnées les recherches fondamentales en science de M. Stolow. Son travail révolutionnera notre perception dynamique de la nature et permettra à de nombreux secteurs industriels, de la recherche médicale à l'exploitation minière, de progresser technologiquement. Les recherches qu'il poursuit avec le concours de l'Université d'Ottawa font ressortir à merveille la manière dont les partenariats entre le CNRC et les universités nous rapprochent de nos objectifs scientifiques mutuels. »

- Geneviève Tanguay, vice-présidente des Technologies émergentes au Conseil national de recherches du Canada

« Nous sommes extrêmement fortunés de compter un chercheur et enseignant de la trempe d'Albert Stolow parmi les membres de la Faculté des sciences. Grâce à lui, les chercheurs en photonique de l'Université d'Ottawa figurent parmi les meilleurs de la planète. »

- Steve Perry, doyen de la Faculté des sciences à l'Université d'Ottawa

Capsules

M. Stolow est professeur auxiliaire en chimie et physique à l'Université Queen's de Kingston. Il est aussi diplômé de la faculté des études supérieures de l' University of Central Florida .

est aussi diplômé de la faculté des études supérieures de l' . M. Stolow a étudié la chimie et la physique à l'Université Queen's avant d'obtenir un doctorat en chimie physique de l'Université de Toronto en 1988, sous la tutelle de John C. Polanyi , lauréat du prix Nobel. Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) lui a octroyé une bourse pour entreprendre des études postdoctorales à l'Université de la Californie à Berkeley , de 1989 à 1992, ce qui lui a donné la chance de travailler avec Yuan T. Lee, autre lauréat du prix Nobel.

en 1988, sous la tutelle de , lauréat du prix Nobel. recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) lui a octroyé une bourse pour entreprendre des études postdoctorales à l'Université de la Californie à , de 1989 à 1992, ce qui lui a donné la chance de travailler avec Yuan T. Lee, autre lauréat du prix Nobel. M. Stolow est entré au Conseil national de recherches du Canada en 1992, où il est par la suite devenu chercheur principal, puis chef d'équipe. En 2014, il a accepté la chaire de recherche du Canada en photonique moléculaire à l'Université d' Ottawa , tout en poursuivant un vigoureux programme de recherche articulé sur la collaboration, au CNRC.

en 1992, où il est par la suite devenu chercheur principal, puis chef d'équipe. En 2014, il a accepté la chaire de recherche du en photonique moléculaire à l'Université d' , tout en poursuivant un vigoureux programme de recherche articulé sur la collaboration, au CNRC. M. Stolow est membre du Centre for Extreme and Quantum Photonics de l'Institut Max Planck et de l'Université d' Ottawa , de l'American Physical Society et de l'Optical Society of America. Il a remporté plusieurs prix nationaux, dont le prix Earle K. Plyler de 2017, de l'American Physical Society, le prix Laidler de la Société canadienne de chimie et le prix Barringer de la Société de spectroscopie du Canada . Il a été décoré de la médaille canadienne du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.

, de l'American Physical Society et de l'Optical Society of America. Il a remporté plusieurs prix nationaux, dont le prix 2017, de l'American Physical Society, le prix Laidler de la Société canadienne de chimie et le prix Barringer de la Société de spectroscopie du . Il a été décoré de la médaille canadienne du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. M. Stolow fait partie du comité de rédaction de multiples périodiques internationaux et est membre du conseil consultatif de plusieurs institutions de recherche internationales. Il siège au comité exécutif de la division de la science des lasers de l'American Physical Society et a été élu président (2018) de sa division de la physique chimique.



