La fusion d'Icynene et Lapolla est un grand plus pour le marché canadien de la construction

MISSISSAUGA, Ontario, 23 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Icynene U.S. Holding Corp. («Icynene») et Lapolla Industries Inc. («Lapolla») (OTCQX:LPAD) ont finalisé leur fusion déjà annoncée en vue d'assurer les meilleures capacités et les meilleurs services possible au marché canadien de la construction. L'alliance apportera aux constructeurs, architectes, entrepreneurs et utilisateurs finaux canadiens une combinaison plus solide de produits et accélérera la cadence de la recherche et de l'innovation au sein de la catégorie des mousses isolantes pulvérisées.



Les deux sociétés seront exploitées sous le nom d'Icynene-Lapolla et elles continueront de fabriquer et de distribuer des produits isolants de mousse de polyuréthane pulvérisée («SPF»), des systèmes de revêtement de toit et de l'équipement connexe.

Mark Sarvary, président-directeur général d'Icynene-Lapolla observe : «Nous continuerons de fournir aux constructeurs, architectes et propriétaires canadiens les meilleurs choix et progrès techniques en SPF. Nous continuerons également de soutenir notre vaste réseau d'entrepreneurs experts pour qu'ils puissent assurer des résultats de très grande qualité lors de l'application de nos produits.»

La société Icynene-Lapolla aura son siège social à Houston, au Texas, et elle maintiendra ses bureaux et son aménagement canadiens situés à Mississauga, en Ontario.

À propos d'Icynene-Lapolla

Icynene-Lapolla est un chef de file en innovations de matériaux de construction haut rendement axées sur l'optimisation de l'enveloppe des bâtiments et la maximisation de l'efficacité énergétique. Présente dans plus de 31 pays, la société Icynene-Lapolla est un fabricant et fournisseur mondial de mousse de polyuréthane pulvérisée d'isolation, d'applications de toitures, de revêtements réfléchissants de toit et d'équipement. Au service des architectes, constructeurs, entrepreneurs et propriétaires domiciliaires, les solutions d'Icynene-Lapolla rehaussent les structures résidentielles et commerciales, tant lors de projets de construction neuve que de rénovation.

