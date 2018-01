Le spécialiste des lettres de crédit stand-by et du financement commercial se distance d'un imposteur (Isaac Asare Nkansah)







EDINBOURG, Écosse, January 23, 2018 /PRNewswire/ --

Nous avons reçu de nombreuses plaintes indépendantes de clients prospectifs qui déclarent tous avoir été contactés par une personne du nom d'Isaac Asare Nkansah (voir la photo ci-dessus) née le 10 mars 1979 au Ghana. Il prétend être un représentant mandaté de Bachmann & Welser Capital et arnaque les clients en promettant d'organiser des instruments bancaires en leur nom.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/631994/Isaac_Asare_Nkansah.jpg )

Nous souhaitons avertir le public que la société Bachmann & Welser Capital Ltd n'est aucunement associée à cette personne.

Nous ne l'avons pas désigné et souhaitons avertir tous ceux qu'il contactera de le signaler immédiatement à l'organisme chargé de l'application de la loi le plus proche.

À propos de Bachmann & Welser Capital

Bachmann & Welser Capital Ltd est une société spécialisée dans les lettres de crédit stand-by et le financement commercial basée au Royaume-Uni. La société a été fondée par d'anciens banquiers d'investissement et des financiers expérimentés de la Ville de Londres. Par le biais de ses partenariats à l'échelle mondiale, la société est en mesure de fournir des solutions financières uniques à ses clients.

Pour en savoir plus : Veuillez consulter http://www.bachmannwelser.com . Alternativement, vous pouvez appeler le +44(0)131-357-0361

Pour les demandes de renseignement des médias, contactez :



Sarah Atkins

Responsable des relations avec les médias

Sarah.Atkins@bachmannwelser.com



Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 23:06 et diffusé par :