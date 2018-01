Un portefeuille de produits révolutionnaire mène à une année record pour Lumesse







LUTON, Angleterre, 23 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Suite à la sortie d'une série de nouveaux produits au cours des 18 derniers mois, Lumesse, le plus grand spécialiste des solutions de gestion des talents, a connu une croissance historique de ses ventes cette année.

La société basée au Royaume-Uni, qui exerce ses activités dans le monde entier, offre des technologies de recrutement et de gestion des talents de pointe à des clients d'entreprise et du marché intermédiaire, notamment à de nombreuses marques internationales de renom dans les secteurs de l'automobile, du loisir, de la vente au détail, du luxe, de la TMT, de la finance et de l'industrie manufacturière.

En 2016, Lumesse a commercialisé sa suite Empower Talent, un tout nouveau produit construit à partir de zéro et le premier à être véritablement centré autour de l'humain. Entièrement SaaS, basé sur le cloud et facile à déployer, Empower vient perturber un marché qui se caractérisait jusqu'alors pas des implémentations lentes et inflexibles.

En se focalisant sur un design axé sur l'utilisateur, Lumesse a également transformé la façon dont ses clients utilisent sa plateforme d'acquisition de talents TalentLink. Sa nouvelle interface utilisateur et son design révolutionnaire ont entraîné un taux d'adoption de 80 % à travers la clientèle établie.

Pendant ce temps, Lumesse continue d'ouvrir la voie en matière d'externalisation du processus de recrutement (RPO), et dessert maintenant 85 % des leaders mondiaux sur le marché.

Deux mille dix-huit verra également le lancement de me:time, une toute nouvelle offre d'apprentissage exploitant bon nombre des fonctionnalités de personnalisation et de découverte de contenu des services de streaming de musique de plus en plus populaires. À travers me:time, l'apprentissage institutionnel se verra apporter une refonte « grand public », permettant aux utilisateurs d'obtenir une expérience d'apprentissage conçue sur mesure, des recommandations intelligentes et un marché de contenu riche à explorer.

« Nos clients réagissent de manière extrêmement positive aux innovations que nous amenons sur le marché », a déclaré Didier Bench, président du Conseil d'administration de Lumesse. « Cela a surtout pour effet de produire une véritable croissance pour notre entreprise. Deux mille dix-sept a été une année record, au cours de laquelle nous avons enregistré une croissance de 70 % de nos ventes. Cela nous a déjà permis d'obtenir un chiffre d'affaires à deux chiffres et une croissance des abonnements en 2018, un accomplissement dont nous sommes très fiers et dont nous souhaitons tirer partir cette année. »

À propos de Lumesse

Lumesse offre des solutions de gestion des talents à des centaines d'organisations dans plus de 70 pays, leur permettant d'embaucher et de cultiver les meilleurs talents dans un environnement mondialisé exigeant et en perpétuel changement. Avec nos solutions de gestion des talents uniques et hautement adaptables, nos clients sont bien préparés pour capitaliser sur l'évolution rapide des nouvelles technologies et les conditions économiques perturbatrices, tout en répondant à tous les besoins de leur entreprise à l'échelle locale et mondiale.

