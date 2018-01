Mercedes-Benz Canada célèbre ses Concessionnaires Étoiles 2018







TORONTO, le 22 janv. 2018 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada a nommé ses Concessionnaires Étoiles 2018 : les 11 meilleurs concessionnaires de son réseau national constitué de 59 établissements de vente au détail. Cette désignation reconnaît les concessionnaires Mercedes-Benz agréés qui se sont démarqués par des performances exceptionnelles pour ce qui est des ventes de véhicules neufs et d'occasion, ainsi que du service et des pièces, et qui ont enregistré un excellent niveau de satisfaction quant au service à la clientèle tout au long de l'année civile 2017.

Depuis sa création en 1999, la désignation hautement prisée de Concessionnaire Étoile a donné la chance à Mercedes-Benz Canada de publiquement remercier les concessionnaires qui ont considérablement contribué au succès de la compagnie.

Les concessionnaires primés sont les suivants (de l'est à l'ouest) :

Benoît Theetge Mercedes-Benz St-Nicolas Saint-Nicolas, Québec Jean-François Hamel Mercedes-Benz Blainville Mirabel, Québec Peter Santos Mercedes-Benz Peterborough Peterborough, Ontario Neal Bodack et

Giuseppe Zanchin Mercedes-Benz Durham Whitby, Ontario Van Malkhassian MBC Markham Markham, Ontario Thomas Hiscox MBC Thornhill Thornhill, Ontario Jonathan Eltes Mercedes-Benz Brampton Brampton, Ontario Ken Szekely Mercedes-Benz Burlington Burlington, Ontario Terry Leach Mercedes-Benz Regina Regina, Saskatchewan Ajay Dilawri Mercedes-Benz Langley Langley, Colombie-Britannique Vaughan Urquhart MBC North Vancouver Vancouver, Colombie-Britannique

« En 2017, chacun des concessionnaires du réseau a contribué au succès qui nous a permis de demeurer le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la quatrième année de suite », dit Brian Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Toutefois, au bout du compte, 11 concessionnaires se sont distingués par des performances hors pair : ils ont relevé le défi et, ce faisant, ont placé la barre plus haut. J'aimerais les féliciter d'être allés au-delà des attentes dans tous leurs domaines d'activité. »

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 700 personnes dans 21 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 11 établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 48 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 52 298 véhicules en 2017. Il s'agit de la meilleure année à ce jour pour la compagnie, et ce volume de ventes fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la quatrième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à www.media.mercedes-benz.ca.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 18:49 et diffusé par :