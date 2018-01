GroundLink lance Brio - une technologie de service automobile intuitive pour les voyageurs et les organisateurs de voyages







NEW YORK, 22 janvier 2018 /CNW/ - GroundLink, un fournisseur de service de voiture de luxe qui opère dans 300 villes à travers le monde, a lancé Brio, une nouvelle solution technologique pour le transport terrestre corporatif qui permet aux voyageurs et aux organisateurs de voyages de créer, de modifier et d?exécuter des déplacements facilement et efficacement.

À la suite de recherches approfondies auprès de voyageurs d?affaires, d?organisateurs de voyages et de gestionnaires de voyages d'affaires, GroundLink a développé Brio, une solution mobile intégrée et de tableau de bord Web, afin de simplifier le processus de déplacement terrestre, de la réservation jusqu?au voyage sans tracas. Le tableau de bord permet de réserver un voyage localement ou à l?échelle mondiale, pour un individu ou un groupe, plus rapidement, facilement et de façon plus intuitive. En combinant l?aspect pratique et la rapidité, ainsi que la sécurité et le respect des politiques, Brio est conçu pour les voyages corporatifs et sur mesure pour les organisateurs de voyages. Brio garde les passagers, organisateurs et administrateurs connectés par le biais d?interfaces mobiles et sur le web, ce qui en fait l?une des plateformes les plus accessibles au sein de l?industrie. Il s?agit d?un cadre fournissant une solution unique pour les déplacements corporatifs terrestres.

Les caractéristiques du tableau de bord Brio offrent une plus grande flexibilité et permettent d?améliorer l?expérience de réservation des voyageurs, grâce à des options permettant d?ajouter des arrêts, de demander des sièges d?enfants ou de contacter directement le chauffeur. De plus, Brio permet aux usagers de sauvegarder des déplacements fréquents ou des endroits préférés, et de réserver un voyage de retour d?un seul clic. Les voyageurs et organisateurs ont maintenant la possibilité de coordonner leurs déplacements avec leurs vols d?avion et de profiter d?outils de suivi de vols de sorte que leurs déplacements aient toujours lieu au bon endroit, au bon moment. Finalement, Brio relie les voyageurs avec leur organisateur de voyage et sauvegarde automatiquement l?historique de leurs déplacements ainsi que leurs préférences, ce qui facilite les réservations répétées.

« Nous voulions résoudre les problèmes courants que doivent affronter les gestionnaires de voyages, » explique Liz Carisone, présidente-directrice générale de GroundLink. « Notre objectif consistait à faire appel aux plus récentes technologies, ainsi qu?à nos connaissances approfondies de la gestion de l?espace des voyages d?affaires afin d?offrir une solution intuitive révolutionnaire à nos partenaires des voyages corporatifs. Nous croyons que Brio est la solution toute indiquée. »

GroundLink a des antécédents d?intégration de la technologie dans ses services de voiture de luxe, permettant aux usagers d?effectuer des réservations rapidement et facilement et de se rendre à l?endroit désiré à l?heure voulue et en tout confort. Brio est une autre technologie permettant un service plus précis, rapide et intégré.

À propos de GroundLink

GroundLink est un pionnier en matière de développement d?une technologie mobile et de solutions logicielles pour l?industrie du transport terrestre. En plus de mettre l?accent sur la technologie, GroundLink est le meilleur service de voiture de luxe dans sa catégorie à l?échelle internationale et disponible dans plus de 110 endroits autour du monde. L?entreprise excelle à combiner une technologie axée sur sa clientèle et un service à la clientèle 24 heures par jour, 7 jours par semaine afin d?offrir des déplacements sécuritaires, fiables et professionnels à un prix abordable. Pour plus d?information au sujet de GroundLink, visitez le site www.groundlink.com/about-us .

Contact : Josh Anderson

Téléphone : (732)887-9572

Adresse électronique : janderson@groundlink.com

Site Internet : http://www.groundlink.com/

