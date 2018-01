EXFO aide China Mobile à tester son réseau pour l'arrivée de l'IdO







QUÉBEC, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), la référence en tests, surveillance et analyse de réseaux, annonce que China Mobile Communications Corporation (CMCC) a réussi, grâce à sa solution de test - la seule à répondre à toutes les exigences - à valider la performance des composantes de réseau central de quatre grands fournisseurs afin de vérifier si ces réseaux virtualisés ont la capacité de prendre en charge 5 millions d'appareils connectés au moyen de la technologie narrowband IoT (NB-IoT).

Depuis la normalisation de la NB-IoT en juin 2016, les fournisseurs de services de communication préparent son intégration à leur réseau et déploient de nouvelles fonctionnalités pour supporter les millions d'appareils de l'internet des objets (IdO) de prochaine génération. En effet, la prise en charge du trafic IdO est complètement différente de celle du trafic mobile traditionnel à bande large ou VoLTE, d'où l'importance de valider l'équipement et le réseau pour garantir une expérience de qualité conforme aux attentes des utilisateurs, mais aussi prévenir les défaillances postdéploiement coûteuses.

La solution de test d'EXFO s'est démarquée pour les raisons suivantes :

sa puissance : la capacité à simuler des millions d'appareils IdO sur un seul serveur, sans complexifier la configuration du réseau;

sa souplesse d'utilisation : la capacité à s'adapter rapidement à des spécifications en évolution constante et à des exigences précises;

sa vaste couverture de test : s'étend d'un bout à l'autre du réseau, avec une capacité d'analyse approfondie des noeuds individuels.

« Les fournisseurs de services de communication doivent s'assurer que le nouvel équipement IdO est compatible avec les noeuds existants sur leur réseau avant de le mettre en service, explique Claudio Mazzuca, vice-président, Systèmes et analytique d'EXFO. Grâce à notre présence locale, nous avons pu nous adapter rapidement aux exigences précises de CMCC. L'incroyable souplesse de notre solution de test donne à cette entreprise une longueur d'avance sur la concurrence dans un domaine des télécommunications en constante évolution. »

EXFO fournit des solutions complètes pour la validation de réseaux 2G/3G/4G/5G et d'équipement en tous genres, solutions de test qui sont déjà prêtes pour les services des réseaux de cinquième génération (5G).

EXFO en bref

EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance et d'analyse de données de réseaux aux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipements de réseau et services Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de test, de surveillance et d'analyse. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

Liens pertinents

Vidéo

Livre blanc

SOURCE EXFO inc.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 18:00 et diffusé par :