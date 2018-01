Investir dans les arts à Yellowknife







Le gouvernement du Canada appuie trois organismes voués aux arts de Yellowknife

YELLOWKNIFE, le 22 janv. 2018 /CNW/ - M. Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme totale de 727 000 dollars au Northern Arts and Cultural Centre (NACC), à Folk on the Rocks (FOTR) et à l'Association franco-culturelle de Yellowknife (AFCY). M. McLeod a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Il était accompagné d'Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (Multiculturalisme).

Cette aide provient du Fonds du Canada pour la présentation des arts, lequel soutient les organismes qui présentent des festivals artistiques ou des séries de spectacles professionnels, ainsi que les organismes qui appuient les diffuseurs artistiques. Grâce au Fonds, les Canadiens ont accès à des expériences artistiques professionnelles variées dans leurs communautés.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer des organismes qui offrent aux Canadiens des expériences artistiques de qualité dans leurs communautés. Par l'entremise de Canada créatif - la toute première stratégie fédérale axée sur la croissance de nos industries créatives - notre gouvernement continuera à appuyer nos artistes et musiciens dans ce qu'ils font de mieux : raconter nos histoires et donner vie à notre culture. »



­­- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Grâce à cette aide, ces organismes continueront à offrir les précieux programmes pour lesquels ils ont travaillé si fort, et les résidents du Nord continueront à profiter des fruits de leurs efforts, de leur talent et de leur réussite. »



- M. Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Le Northern Arts And Cultural Centre reçoit un appui incroyable de la part de la collectivité, ayant établi au cours des 33 dernières années un dossier de réalisations artistiques tout simplement remarquable. Le théâtre collabore avec des artistes et des organismes artistiques des quatre coins du Canada afin de créer une scène nationale dynamique dans le domaine des arts du spectacle, et agit comme catalyseur de la diffusion, de la création et de la transmission des savoirs. L'organisme a toujours occupé le devant de la scène en matière d'activités jeunesse et éducatives, offrant des présentations artistiques, de la formation et des programmes pour les jeunes et les enfants. Grâce au soutien continu de Patrimoine canadien, nous sommes en mesure d'accorder une attention renouvelée à l'expansion du répertoire des arts de la scène locaux et à l'épanouissement des talents en présentant, commandant, créant et réalisant des oeuvres provenant du Nord et de partout dans le monde. »

- Mme Marie Coderre, directrice générale et artistique, Northern Arts & Cultural Centre

Les faits en bref

Le NACC favorise le développement des arts de la scène de toutes les traditions culturelles. Aux Territoires du Nord-Ouest, les spectacles communautaires et les spectacles produits par des professionnels y sont présentés. Les fonds serviront à financer les séries de spectacles et le Festival du conte. Le NACC recevra 570 000 dollars (190 000 dollars par année pendant trois ans).

L'AFCY est un organisme artistique multidisciplinaire qui sert la communauté franco-ténoise à Yellowknife. Elle offre des prestations artistiques et des programmes culturels visant à attirer les familles et les jeunes. Les fonds serviront à financer la série de spectacles « Pleins feux sur la scène nordique ». L'AFCY recevra 120 000 dollars (30 000 dollars par année pendant quatre ans).

FOTR stimule le développement des arts de la scène aux Territoires du Nord-Ouest. Elle fait la promotion des artistes du Nord dans le domaine de la musique, des arts et du divertissement, et soutient ces artistes. Les fonds serviront à financer le 38e festival annuel de musique, ainsi que des activités de rayonnement, des programmes scolaires et des concerts hors-saison. FOTR recevra 37 000 dollars.

Liens connexes

Northern Arts & Cultural Centre

Festival Folk on the Rocks

Association franco-culturelle de Yellowknife

Fonds du Canada pour la présentation des arts

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 18:00 et diffusé par :