150 000 acheteurs sont attendus à l'occasion du premier événement China International Import Expo, qui aura lieu du 5 au 10 novembre à Shanghai







SHANGHAI, 22 janvier 2018 /PRNewswire/ -- L'événement inaugural China International Import Expo (CIIE) aura lieu au Centre national des expositions et des congrès de Shanghai, du 5 au 10 novembre 2018.

Les demandes initiales et réservations pour le CIIE indiquent que le nombre de visiteurs sera sans précédent pour ce forum commercial international unique en son genre. L'intérêt suscité est alimenté par la croissance des importations en Chine en 2017, qui ont totalisé près de 12 500 milliards RMB (1 950 milliards USD), soit une augmentation de 18,7 % par rapport à 2016. Ce chiffre devrait augmenter pour atteindre 8 000 milliards USD au cours des cinq prochaines années, à l'heure où la Chine, deuxième plus grande économie et deuxième plus grand importateur à l'échelle mondiale, continue sa progression vers de nouvelles étapes de développement.

Les six industries considérées comme enregistrant le plus fort potentiel de croissance dans le domaine du commerce transfrontalier, qui seront largement représentées au CIIE, sont celles des produits alimentaires et agricoles, des vêtements et des produits de consommation, des produits électroniques grand public et des appareils électroménagers, des automobiles, des instruments médicaux, de la médecine et de la santé, ainsi que des équipements intelligents de haute technologie, qui ont toutes bénéficié d'une augmentation impressionnante en termes d'importations entre les mois de janvier et de novembre 2017 :

Industrie Valeur des importations entre janvier et novembre 2017 (croissance en glissement annuel) Valeur prévue des importations à cinq ans Vecteurs de croissance clés Produits alimentaires et agricoles 104,4 milliards USD (> 14 %) 700 milliards USD Soja, lait maternisé, vin, jus de fruits et légumes Vêtements et produits de consommation 12,85 milliards USD (> 13,2 %) 65 milliards USD Couverts, ustensiles de cuisine, jouets, couches Produits électroniques grand public et appareils électroménagers 20,44 milliards USD (> 11,2 %) 100 milliards USD Chauffe-eaux, purificateurs d'air et d'eau, écouteurs Automobiles 45,8 milliards USD (> 15,4 %) 260 milliards USD SUV et véhicules à énergies nouvelles Instruments médicaux, médecine et santé 35,88 milliards USD (> 17 %) 250 milliards USD Équipements haut de gamme, médecine brevetée clé

Les délégations professionnelles de visiteurs chinois, issues de secteurs tels que l'éducation, la recherche scientifique, la culture et le tourisme seront présentes aux côtés de multiples chambres de commerce, groupes gouvernementaux, dirigeants sectoriels, et professionnels d'entreprises locales majeures issus de nombreuses provinces, municipalités et régions autonomes de Chine. Parallèlement à ce qui précède, l'exposition inclura également des représentants des géants chinois du commerce électronique et des technologies Internet, tels qu'Alibaba, JD.com, Suning et kaola.com.

« À l'heure où un grand nombre d'entreprises, d'organisations et de visiteurs devraient participer, nous souhaitons inviter tous nos exposants à nommer les acheteurs chinois et sociétés qu'ils souhaitent attirer », a déclaré Sun Chenghai, directeur général adjoint du bureau du CIIE. « Nous pouvons ensuite faire correspondre ces demandes avec les expositions des exposants au CIIE, afin de fournir une expérience plus précise, efficace et personnalisée à l'ensemble de nos invités. »

Les exposants intéressés sont invités à consulter le site http://www.ciie.org/zbh/en/ pour vérifier leurs qualifications de participation et de candidature avant le 30 juin.

À propos de l'événement China International Import Expo

Le premier événement China International Import Expo est actuellement organisé par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine ainsi que par le gouvernement populaire de la municipalité de Shanghai, et soutenu par l'Organisation mondiale du commerce, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.ciie.org/

Contact :

+86-21-67008870

info@sinoexpo.cc

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/631431/China_International_Import_Expo.jpg

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 17:23 et diffusé par :