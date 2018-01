L'écosystème des technologies propres de l'Ouest canadien élargit son accès aux marchés internationaux







La ministre Chagger annonce un investissement visant à améliorer le profil des entreprises du secteur des technologies propres de l'Ouest canadien sur la scène internationale

VICTORIA, le 22 janv. 2018 /CNW/ - Des entreprises du secteur des technologies propres de la Colombie-Britannique bénéficieront maintenant d'une aide supplémentaire dans le cadre de leurs travaux visant à créer une initiative de marketing mondiale qui favorisera la croissance et la création d'emplois dans l'ensemble de l'Ouest canadien.

L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite entreprise et du Tourisme et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement du gouvernement du Canada d'un peu plus de 785 000 $ au profit de l'Alacrity Foundation of B.C. qui collabore avec le secteur des technologies propres de la Colombie-Britannique pour poursuivre de nouvelles occasions dans des marchés à l'échelle mondiale.

La ministre Chagger a fait l'annonce au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO).

Il y a environ 270 entreprises de technologies propres en Colombie-Britannique, composant près du quart de l'ensemble des entreprises canadiennes du secteur des technologies propres. Un certain nombre de ces entreprises proposent des produits prêts à être mis en marché, mais ont besoin d'une aide supplémentaire alors qu'elle s'emploie à étendre leur marché. L'Alacrity Foundation of B.C. facilitera les liens entre des investisseurs et des entrepreneurs locaux du secteur des technologies propres désireux d'accéder à un vaste marché mondial en pleine expansion.

Faits en bref

La grappe des technologies propres de la Colombie-Britannique a généré des revenus de l'ordre de 2,9 milliards de dollars en 2017.

Depuis 2009, les entreprises soutenues par l'Alacrity Foundation de Victoria et de Vancouver ont employé plus de 200 personnes et créé des retombées économiques directes d'une valeur de 300 millions de dollars dans l'Ouest canadien.

Citations



« Notre gouvernement croit qu'une économie solide et un environnement propre devraient aller de pair, et nous sommes déterminés à soutenir un secteur canadien des technologies propres solide et durable, et ce, d'un océan à l'autre. Grâce à l'investissement dans Alacrity annoncé aujourd'hui, nous collaborons avec un partenaire important qui appuie la grappe croissante des technologies propres ici en Colombie-Britannique, et l'aidons à vendre ses innovations à de nouveaux marchés partout dans le monde. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite entreprise et du Tourisme et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'investissement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada dans Alacrity constitue un important vote de confiance pour le secteur prospère des technologies propres de la Colombie-Britannique. Le soutien du gouvernement de la Colombie-Britannique à Alacrity s'inscrit dans nos efforts plus vastes visant à aider les entreprises innovatrices du secteur des technologies propres à croître et à créer des emplois bien rémunérés dans l'ensemble de la province. »

- L'honorable Bruce Ralston, ministre de l'Emploi, du Commerce et de la Technologie de la Colombie-Britannique

« Alacrity Canada est honoré de recevoir le soutien de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et du gouvernement de la Colombie-Britannique. Pour nous, soutenir l'entrepreneuriat et travailler avec nos partenaires Alacrity de l'ensemble de la planète pour offrir les innovations canadiennes aux consommateurs du monde entier constitue tout simplement une passion. Cette aide financière permettra aux entreprises du secteur des technologies propres d'élargir leurs possibilités, créera des retombées durables pour les entreprises de la Colombie-Britannique et contribuera à un monde futur plus propre. »

- Owen Matthews, président, Alacrity Canada

Liens additionnels

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter : @ISDE_CA, @DEO_Canada, @AlacrityCanada

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive) :1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 17:30 et diffusé par :