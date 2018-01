Manifestation : La taxe abusive de la mairesse Plante







MERCREDI 24 JANVIER 2018 À 8H30 À L'HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL AU 275, RUE NOTRE-DAME EST

MONTRÉAL, le 22 janv 2018 /CNW Telbec/ - À moins de deux jours de la date prévue pour l'adoption du budget pour le présent exercice par la Ville de Montréal, le constat demeure : les commerçants et citoyens sont toujours mécontents de l'augmentation de taxes annoncée par la mairesse Valérie Plante, qu'ils considèrent largement abusive.

Ainsi, monsieur Peter Sergakis, à titre de président de l'Association des propriétaires de bâtiments commerciaux du Québec («l'APBCQ»), accompagné de madame Rhonda Massad, journaliste militante et activiste communautaire qui a dirigé le rassemblement du dimanche 21 janvier 2018 devant l'Hôtel de Ville de Pointe-Claire dans le but d'exprimer le mécontentement des 246 000 résidents de Montréal faisant partie des villes défusionnées et qui subissent une hausse de taxes de 5,3% en moyenne et dont certains doivent assumer une augmentation atteignant 6 fois le taux de l'inflation, préparent une manifestation devant l'Hôtel de Ville de Montréal qui se déroulera mercredi le 24 janvier 2018 à compter de 8h30, soit une heure avant le début de la séance extraordinaire d'adoption du budget 2018.

Pour mener à bien cette opération, Peter Sergakis et Rhonda Massad demandent la participation générale de tous les montréalais et des citoyens des quinze villes liées.

Enfin, l'APBCQ rappelle que, bien que la hausse de la taxe foncière annoncée par la mairesse Plante soit facturée, en premier lieu, aux propriétaires d'immeubles, il n'en demeure pas moins que, dans la majorité des cas, ce sera les locataires commerciaux et résidentiels qui, ultimement, devront en assumer les coûts.

Madame la Mairesse, vous n'avez pas de parole!

SOURCE Association des propriétaires de bâtiments commerciaux du Québec

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 17:28 et diffusé par :