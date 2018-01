Le secrétaire parlementaire Fillmore écoute les intervenants à Winnipeg à propos des débats des chefs des partis politiques







WINNIPEG, le 22 janv. 2018 /CNW/ - Conscient qu'un électorat bien informé et mobilisé est fondamental à la santé et au bien-être de notre démocratie, le secrétaire parlementaire Andy Fillmore, au nom de l'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques, a rencontré aujourd'hui un groupe de dirigeants des médias, du milieu académique et de groupes d'intérêts publics pour écouter leurs idées sur la création d'une commission indépendante ou d'un poste de commissaire indépendant chargé d'organiser les débats des chefs des partis politiques avant l'élection de 2019.

S'inscrivant dans une série de tables rondes organisées partout au Canada, la discussion d'aujourd'hui a eu lieu à l'Université de Winnipeg et a été animée par l'Institut de recherche en politiques publiques. Parmi les thèmes explorés, notons les suivants :

Qui doit organiser les débats des chefs

De quelle façon les débats peuvent-ils joindre le plus grand nombre de Canadiens possible

Comment veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux débats

Comment le mandat d'éducation du commissaire indépendant peut-il être structuré

Le premier ministre, dans la lettre de mandat qu'il a transmise à la ministre Gould, lui demande de « présenter des options pour créer un poste de commissaire indépendant chargé d'organiser les débats des chefs des partis politiques lors des futures campagnes électorales fédérales, avec le mandat d'améliorer les connaissances des Canadiens et des Canadiennes en ce qui concerne les partis, leurs chefs et leurs positions stratégiques ». Les membres du public peuvent formuler des commentaires en ligne jusqu'au 9 février 2018.

L'information recueillie pendant la table ronde et les autres consultations connexes sur les débats des chefs sera utilisée pour orienter les décisions stratégiques visant la création d'une commission indépendante ou d'un poste de commissaire indépendant avant la prochaine campagne électorale fédérale.

Citation

« Les débats des chefs constituent un important exercice de notre démocratie. Le gouvernement du Canada souhaite connaître l'avis d'experts et de la population à propos de leur organisation et de leur diffusion afin de servir le mieux possible les Canadiennes et les Canadiens. La discussion d'aujourd'hui à Winnipeg a permis la formulation de nombreuses bonnes idées, et nous sommes heureux de continuer ce dialogue. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre des Institutions démocratiques

Les faits en bref

La table ronde d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'activités organisées par la ministre Gould et le secrétaire parlementaire Fillmore auprès des intervenants. Des tables rondes ont déjà eu lieu à Halifax et à Toronto , et d'autres sont prévues à Montréal et à Vancouver .

Le premier débat des chefs fédéraux télévisé a eu lieu en 1968.

Le débat des chefs de 1979 a attiré 7,5 millions de téléspectateurs, soit près de la moitié de la population anglophone du pays à l'époque.

Le nombre total de téléspectateurs pour les débats en français et en anglais de la campagne électorale de 2015 était beaucoup plus faible que celui des débats ayant eu lieu en 2006, en 2008 et en 2011.

