WestJet accueille Alfredo C. Tan au sein de son équipe à titre de chef du numérique et de l'innovation







L'ancien cadre de Facebook dirigera la transformation numérique de la compagnie aérienne

CALGARY, le 22 janv. 2018 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui la nomination d'Alfredo C. Tan à titre de chef du numérique et de l'innovation. Alfredo entrera en fonction le 5 mars 2018.

Relevant d'Ed Sims, vice-président directeur, Activités commerciales, Alfredo dirigera la poursuite du développement et la mise en oeuvre de la stratégie numérique de WestJet alors que l'entreprise, jusqu'ici un transporteur de point à point à tarifs économiques, deviendra une véritable compagnie aérienne en réseau. Tout en dirigeant l'équipe numérique de WestJet au siège social de Calgary, Alfredo commencera à former une deuxième équipe à Toronto. Ensemble, ces équipes collaboreront à l'élaboration des capacités numériques de WestJet, notamment la création d'un centre d'excellence en innovation à Toronto avec des produits, des solutions et des partenariats numériques non traditionnels de pointe pour WestJet.

« C'est au moyen de la transformation numérique, jumelée à la touche attentionnée de nos WestJetters, que nous serons en mesure d'offrir le service centré sur le client par excellence », a déclaré Gregg Saretsky, président et chef de la direction de WestJet. « La compréhension d'Alfredo du monde numérique, de même que son expérience et son engagement à l'égard de cette priorité fondamentale, nous permettront d'innover plus rapidement, de collaborer plus efficacement et de mieux servir nos invités. Je suis impatient d'accueillir Alfredo au sein de notre talentueuse équipe. »

« Nous sommes très privilégiés de pouvoir mener notre transformation numérique en nous appuyant sur la vision et la vaste expérience d'Alfredo », a souligné Ed Sims, vice-président directeur, Activités commerciales de WestJet. « Le travail emballant que nous entreprenons en vue de devenir un transporteur international sera fermement soutenu par des produits et services numériques de premier ordre. Je suis convaincu qu'Alfredo et son équipe transformeront l'expérience invité de WestJet dans tous les canaux numériques à chaque étape du parcours de voyage et à tous les points de contact des invités. »

« Je suis très heureux de me joindre à WestJet lors de ce tournant important, alors que l'entreprise entreprend un parcours teinté d'audace visant à devenir une compagnie aérienne internationale », a affirmé Alfredo Tan. « Dans un monde où le changement est la seule constante, il existe un groupe restreint d'entreprises qui sont prêtes à se réinventer. Elles acceptent d'entreprendre la transformation nécessaire pour stimuler une croissance importante et ravir leurs clients tant aujourd'hui que demain. WestJet est dotée de la culture, des employés et de l'ADN requis pour continuer d'innover. Je suis impatient de jouer un rôle dans cette transformation. »

Alfredo se joint à WestJet en tant qu'ancien cadre de Facebook et Instagram au Canada, où il a été un membre de l'équipe fondatrice au début de 2009. Alfredo a ensuite travaillé avec l'équipe de direction en Asie-Pacifique en 2016, contribuant à lancer Facebook et Instagram aux Philippines. Des mandats de gestion et de direction semblables l'ont mené partout en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, où il était responsable de contribuer à instaurer une culture, à stimuler l'excellence opérationnelle, à élaborer la planification stratégique et à accélérer la croissance des revenus dans les marchés émergents. Ses 20 années de carrière ont été axées sur la technologie, les médias numériques, le marketing auprès des entreprises et les stratégies d'organisation. Avant d'occuper ces emplois à Facebook et Instagram, Alfredo a également occupé des postes de direction à Yahoo!, Sympatico MSN et Bell Canada.

WestJet

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada et l'une des meilleures compagnies aériennes offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord. Cette reconnaissance est fondée sur des commentaires authentiques de voyageur émis sur Trip Advisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols. En collaboration avec notre transporteur régional, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Récipiendaire d'une cote cinq étoiles en 2017 dans la catégorie des compagnies aériennes à tarifs économiques (The Airline Passenger Experience Association)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 et 2017 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Lauréate 2017 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

L'entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

Employeur de choix au Canada 2015 (Aon Hewitt)

