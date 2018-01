LXRandCo, Inc. annonce un financement par voie de prise ferme de 13,1 M$ CA







/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, Jan. 22, 2018 /CNW/ - LXRandCo, Inc. (TSX : LXR, LXR.WT) (« LXRandCo » ou « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une convention avec Corporation Canaccord Genuity, pour son propre compte et pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes (collectivement, « preneurs fermes »), aux termes de laquelle les preneurs fermes achèteront, par voie de prise ferme, un nombre global de 2 500 000 actions de catégorie B de la Société (« actions »), au prix de 5,25 $ CA l'action, pour un produit brut de 13 125 000 $ CA (« placement »).

LXRandCo a octroyé aux preneurs fermes une option de surallocation, laquelle peut être exercée à tout moment à la date qui tombe 30 jours après la clôture du placement ou avant cette date, leur permettant d'acheter un bloc additionnel d'au plus 15 % du placement au prix d'offre dans le but de couvrir les surallocations, le cas échéant. Si cette option est exercée en totalité, un produit brut d'un montant additionnel de 1 968 750 $ CA sera tiré dans le cadre du placement.

Le produit net tiré du placement devrait être utilisé pour accélérer l'expansion du réseau de vente multicanal de la Société et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les actions seront offertes aux fins de vente au public aux termes d'un prospectus simplifié qui sera déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières dans toutes les provinces du Canada. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 12 février 2018 et est assujettie à certaines conditions, y compris, sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations requises des organismes de réglementation et des bourses, notamment l'approbation de la Bourse de Toronto et des autorités en valeurs mobilières compétentes.

Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (« Loi de 1933 »), dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs territoires ou leurs possessions, ou dans toute autre région soumise à leur compétence, ou à une personne des États-Unis (au sens attribué au terme U.S. Person dans la Loi de 1933), ou pour le compte ou le profit d'une telle personne, en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres et aucune vente des titres n'interviendra dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de LXRandCo

LXRandCo est un détaillant multicanal d'envergure internationale qui connaît une croissance rapide et qui propose des sacs à main vintage de luxe ainsi que d'autres articles de luxe personnels. LXRandCo trouve et authentifie des produits d'occasion de grande qualité de marques emblématiques telles qu'Hermès, Louis Vuitton, Gucci et Chanel, entre autres, et les vend à des prix attrayants dans un réseau de détaillants situés dans de grands magasins au Canada, aux États-Unis et en Europe, grâce à ses activités de vente de gros exercées principalement aux États-Unis, ainsi que sur son site Web de commerce électronique, www.lxrco.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué sont de nature prospective et constituent de l'information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, « énoncés prospectifs »). On peut généralement, mais pas systématiquement, reconnaître les énoncés prospectifs à l'emploi de termes de nature prospective tels que « perspective », « objectif », « pourrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « chercher à », « anticiper », « croire », « devoir », « estimer », « planifier » ou « continuer à » ou à l'emploi d'expressions semblables laissant entendre des résultats ou des événements à venir, ou encore à l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de la forme négative de ces termes. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant l'emploi prévu du produit tiré du placement par la Société et la date de clôture prévue du placement. Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont dispose la direction, ce qui comprend les hypothèses à propos de l'expérience antérieure de la direction, la perception des tendances et de la conjoncture actuelle, les faits futurs anticipés et autres facteurs que la direction juge pertinents. En ce qui a trait aux énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué, la direction a formulé certaines hypothèses concernant notamment la capacité de la Société à réaliser ses objectifs et stratégies futurs, la capacité de la Société de mener à bien ses projets et plans futurs et le fait que ces projets et ces plans se dérouleront comme il est prévu, ainsi que les hypothèses concernant le respect de toutes les conditions de clôture du placement, dont l'obtention de l'ensemble des approbations requises des autorités de réglementation et des bourses, et la réalisation du placement selon l'échéancier prévu, les taux de croissance économique et du marché en général, les taux de change, les taux d'intérêt et l'intensité de la concurrence.

Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, puisque rien ne garantit que les circonstances ou les résultats futurs ou les résultats que prévoient ou laissent entendre ces énoncés prospectifs se concrétiseront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels se fondent ces énoncés prospectifs se réaliseront.

Tous les énoncés prospectifs qui figurent et qui sont intégrés dans le présent communiqué sont visés par la présente mise en garde. À moins d'indication contraire, les énoncés prospectifs qui figurent dans les présentes sont faits en date du présent communiqué et sauf si les lois applicables l'exigent, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autrement.

Les lecteurs sont avisés que les résultats réels s'écarteront des renseignements fournis dans les présentes et que ces écarts pourraient être importants. Par conséquent, LXRandCo ne fait aucune déclaration selon laquelle les résultats réels seront les mêmes, en totalité ou en partie, que ceux qui sont énoncés dans les énoncés prospectifs.

