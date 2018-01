Gestion d'actifs Manuvie reçoit cinq prix de la LACP pour son excellence en matière de communications







TORONTO et BOSTON, le 22 janvier 2018 /CNW/ -- Gestion d'actifs Manuvie, la division de gestion des placements de Manuvie, a été récompensée par la League of American Communications Professionals (LACP) pour son excellence en matière de communications. Lors de la Global Communications Competition de 2017, la société a remporté trois prix Spotlight Awards et deux prix Inspire Awards pour divers documents et un événement conçus pour les clients, les journalistes, les investisseurs et les organismes communautaires.

Dans le cadre du concours Spotlight Awards Global Communications, Gestion d'actifs Manuvie a remporté un prix Platine, un prix Or et un prix Argent. Les trois éléments ayant donné lieu à ces prix ont été inscrits au palmarès des 100 meilleurs supports de communication, ce concours ayant reçu environ 1 500 mises en candidature.

Dans le cadre du concours Inspire Awards Corporate Publishing, Gestion d'actifs Manuvie a remporté deux prix Or. Les deux éléments ayant donné lieu à ces prix ont été inscrits au palmarès des 100 meilleures publications d'entreprise, ce concours ayant reçu également environ 1 500 mises en candidature.

« Dans le cadre de notre travail, nous nous efforçons de fournir des explications claires à l'égard de l'environnement d'investissement, qui est complexe et parfois imprévisible. C'est un honneur d'être récompensés par la LACP », a déclaré Laurie Lupton, directrice générale principale, chef mondiale, Marketing et Communications, Gestion d'actifs Manuvie.

Prix Spotlight Awards

Gestion d'actifs Manuvie a remporté un prix Platine dans le cadre des Spotlight Awards pour ce qui suit :

Le microsite US Election and the Post-Election Economy , un ensemble de rapports visant à aider les investisseurs à mieux comprendre l'incidence des élections présidentielles américaines de 2016 sur les marchés des capitaux. De plus, Gestion d'actifs Manuvie a tenu une conférence téléphonique à laquelle ont pris part ses spécialistes des placements afin d'aider les investisseurs à comprendre immédiatement les conséquences prévues des résultats des élections. Cet élément occupe également le 14e rang mondial du palmarès des 100 meilleurs supports de communication du concours.

La société a remporté un prix Or dans le cadre des Spotlight Awards pour ce qui suit :

Le 2016-2017 Community Knowledge Exchange (CKX) City Series, des événements tenus dans trois villes par Fondations communautaires du Canada et parrainés par Gestion d'actifs Manuvie. Cet élément occupe également le 43e rang mondial du palmarès des 100 meilleurs supports de communication du concours.

La société a remporté un prix Argent dans le cadre des Spotlight Awards pour ce qui suit :

Le Weekly Thought Leadership Catalogue Redesign, une mise à jour d'un outil de vente sous forme de courriel qui présente nos leaders d'opinion, leur passage dans les médias, et des publications. Cet élément occupe également le 69e rang mondial du palmarès des 100 meilleurs supports de communication du concours.

Prix Inspire Awards

La société a remporté des prix Or dans le cadre des Inspire Awards pour ce qui suit :

La campagne 2017 Canada Playbook and Interest Rate Hikes . La campagne Canada Playbook vise à devenir la publication de référence pour les journalistes et les épargnants qui souhaitent comprendre les principaux facteurs qui influent sur l'économie canadienne. Les documents de suivi sur les hausses des taux par la Banque du Canada offrent une analyse immédiate de l'incidence de ces hausses sur l'économie et les marchés canadiens. Ces éléments occupent également le 41 e rang mondial du palmarès des 100 meilleures publications d'entreprise du concours.



Le rapport Global Intelligence Interim Outlook: Summer 2017 , publication trimestrielle qui fournit un compte rendu exhaustif et en temps opportun de l'univers des placements et de ce que les prochains mois nous réservent. Cet élément occupe également le 42e rang mondial du palmarès des 100 meilleures publications d'entreprise du concours.

À propos de Gestion d'actifs Manuvie

Gestion d'actifs Manuvie est la filiale mondiale de gestion d'actifs de la Société Financière Manuvie (« Manuvie »). Nous proposons aux investisseurs des solutions globales de gestion d'actifs qui englobent une large gamme de catégories d'actifs publics et privés, ainsi que des solutions de répartition de l'actif. Nous offrons aussi des services de gestion de placements aux particuliers par l'intermédiaire de produits offerts par Manuvie et John Hancock. Parmi nos solutions de placement, on retrouve les actions et les titres à revenu fixe de sociétés (ouvertes et fermées), les terrains forestiers exploitables, les terres agricoles, les biens immobiliers, l'énergie et les infrastructures, les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, ainsi que le financement mezzanine. Nous exerçons nos activités aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines, ainsi qu'au moyen d'une coentreprise en Chine, Manulife TEDA. Nous servons également les épargnants sur certains marchés de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine. Au 30 septembre 2017, l'actif géré pour Gestion d'actifs Manuvie se chiffrait à environ 477 milliards de dollars canadiens (383 milliards de dollars américains, 286 milliards de livres sterling et 324 milliards d'euros). Des renseignements complémentaires sont disponibles à l'adresse GAmanuvie.com.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités principalement sous les noms de John Hancock aux États-Unis et de Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Au 30 septembre 2017, son actif géré et administré se chiffrait à plus de mille milliards de dollars (806 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 27,1 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

