Le secrétaire parlementaire Wilkinson fait la promotion des entreprises canadiennes de technologie propre à San Francisco







SAN FRANCISCO, CA, le 22 janv. 2018 /CNW/ - Les 23 et 24 janvier, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, dirigera une délégation de 18 entreprises canadiennes de technologie propre au Cleantech Forum de 2018, à San Francisco.

Le Cleantech Forum réunit les chefs de file les plus influents du secteur des technologies propres : cadres d'entreprise, PDG d'entreprises en démarrage ou à forte croissance, investisseurs, organismes gouvernementaux et acteurs de tous les secteurs de l'innovation en matière de ressources.

Dans le cadre de cet événement, la liste annuelle Global Cleantech 100 sera dévoilée, et cette année, 30 entreprises canadiennes sont en lice pour figurer sur la liste ou remporter un prix. Cette liste exhaustive présente les entreprises qui sont les mieux placées pour résoudre les défis de demain dans le domaine des technologies propres.

Que ce soit sur le plan de l'énergie renouvelable ou des véhicules zéro émission, des entreprises de partout dans le monde voient les possibilités liées à la croissance propre et investissent dans les technologies propres.

La délégation canadienne qui participera au Cleantech Forum de 2018 aura l'occasion de faire du réseautage et de développer des relations avec des chefs d'entreprises aux vues similaires et des partenaires potentiels.

Citations

« Le Canada compte plus de 850 entreprises de technologie propre, et nous voulons qu'elles déploient nos technologies propres et notre savoir-faire connexe dans les divers marchés mondiaux, afin de créer des emplois pour les Canadiens et de permettre à notre pays d'être bien placé pour tirer profit de l'économie à faibles émissions de carbone de demain. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je suis ravi de constater que le Canada est un chef de file. Les changements climatiques offrent l'occasion d'entreprendre la transition vers une économie axée sur la croissance propre, qui utilisera des sources d'énergie et des méthodes d'élimination des déchets respectueuses de l'environnement et qui misera sur de nouveaux modes de transport et des bâtiments éconergétiques. »

- Jonathan Wilkinson, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Comme quatre entreprises canadiennes de technologies propres sur cinq exportent leurs produits, le Canada a la possibilité d'être un vrai chef de file mondial dans ce marché. La croissance propre a des retombées positives sur tous les secteurs et toutes les régions et permettra au Canada de demeurer concurrentiel à l'échelle internationale et dynamique sur le plan économique pour encore bien des années. »

- François Champagne, ministre du Commerce international

Faits saillants

Selon le Global Cleantech Innovation Index de 2017, le Canada surclasse tous les pays du G20 sur le plan de l'innovation.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Suivez-nous sur Twitter : @CommerceCanada

Aimez-nous sur Facebook : Le commerce international du Canada - Affaires mondiales Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 15:42 et diffusé par :