Deuxième journée - Mission économique du premier ministre en Chine - Annonce de 30 partenariats : 239 M$ en investissements et ventes, et création de 107 emplois

BEIJING, Chine, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, ont participé à l'annonce de 25 ententes de partenariats entre des entreprises et des institutions québécoises et chinoises dans les secteurs des biens de consommation et du sport, de l'agroalimentaire, de la construction et des technologies vertes, du divertissement, de la culture, de la recherche et de l'innovation. Totalisant des investissements et des ventes 239 M$, ils permettront de créer 107 emplois au Québec.

Le premier ministre a également prononcé une allocution lors du Déjeuner-conférence en collaboration avec le Conseil d'Affaires Canada-Chine (CCBC). Près de 400 personnes issues de la délégation québécoise et du milieu des affaires chinois étaient présentes. Il a fait la promotion de la créativité, du savoir-faire et de l'expertise des entreprises, des institutions et des organismes du Québec. La journée s'est terminée avec une table ronde pour connaître les objectifs des participants du secteur innovation.

« Lors de ma première visite en Chine en 2014, j'ai eu la chance de présenter le Plan Nord et la Stratégie maritime. Il importe de maintenir notre collaboration dans ces domaines. Cependant, l'économie mondiale se transforme rapidement. Pensons à la lutte contre les changements climatiques, à la place grandissante des nouvelles technologies et du numérique, au fait que nos PME soient maintenant en compétition avec celles de partout dans le monde. Dans ce contexte, le Québec, dont l'économie roule maintenant à plein régime, est en position d'assumer un leadership. Aujourd'hui, nous avons les moyens de mieux soutenir le savoir-faire et la créativité des Québécoises et des Québécois et d'encourager les projets innovants. Parce qu'au-delà des matières premières, ce qui nous distingue, l'avantage compétitif principal du Québec, ce sont nos talents. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Les partenariats annoncés aujourd'hui démontrent que le Québec est au bon endroit au bon moment. Les collaborations dans les secteurs de pointe jumelées à l'arrivée de nouveaux produits québécois sur le marché chinois permettent d'accroître les échanges entre nos économies respectives. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

Voici la liste des ententes et des annonces :

Entente de partenariat entre RHST et Beijing Construction Engineering Group (BCEG) - Division Environmental Remediation Co. Ltd : L'entente permet de former un partenariat à long terme et de réaliser des projets conjoints en génie-conseil environnement, en services de construction et de commercialisation et en opérations de décontamination des sols. Ce partenariat permet une licence d'utilisation de la technologie de RHST pour la décontamination des sols. Des ventes fermes de 10 M$ pour les 18 premiers mois et la création de 20 nouveaux emplois sont attendues.

Protocole d'entente entre RHST et Beijing Kingpeng International Hi-Tech Corporation (Kingpen) : Ce partenariat prévoit une collaboration future entre RHST et Beijing Kingpeng afin de promouvoir l'utilisation des perles d'eau (water pearls) pour le traitement des eaux dans le marché des serres en Chine et la commercialisation conjointe dans plus de 40 pays. Il permettra ainsi aux agriculteurs chinois de baisser significativement leur consommation d'eau et d'augmenter leur capacité de production. L'entente signée permettra l'augmentation de la capacité de production de l'entreprise de 20 M$ au cours des 24 premiers mois, créant 20 nouveaux emplois.

Nouvelle entente entre le Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie d'Hydro-Québec (CEETS) et Jilin Province Dongshi Kingpower Science and Technology Co. Ltd : Octroi d'une licence d'exploitation de brevets relatifs à une technologie de batterie pour le transport et le stockage d'énergie. Il s'agit de la première entente du CEETS qui vise à commercialiser une technologie de deuxième génération avec une société industrielle.

Conclusion d'une entente entre DV Bois-Franc et ses partenaires Ocean International Construction, China Finance & Culture Asset Management (Shenzhen) et China Railway Twenty-Three Bureau Group : L'entente permet la présentation des produits du bois québécois dans le devis de construction en Chine et pourrait entraîner des retombées de 5 M$ sur trois ans, de même que la création de près de 15 emplois dans la région de l'Outaouais.

Conclusion d'une entente entre Pajar Canada et Tianjin Kings International Trading Company Ltd d'une valeur de 4,5 M$ : Cette entente a pour objet de pénétrer le marché chinois de manière structurée et organisée en s'associant à une entreprise sur place qui pourra représenter l'entreprise québécoise et sa large gamme de produits. L'entente signée permettra une augmentation des ventes de 50 000 paires de bottes et vêtements d'hiver. Elle permettra également l'accroissement des ventes de vestes et accessoires.

Renouvellement de l'entente de partenariat pour une durée de quatre ans entre les trois Fonds de recherche du Québec et la Fondation des sciences naturelles de Chine : Ce partenariat permettra la promotion de la coopération entre chercheurs québécois et chinois par l'appui de missions scientifiques à court terme. Il soutiendra également le développement d'appels de projets de recherche conjoints internationaux dans les sciences de la santé, les sciences naturelles et du génie, de même que dans les sciences de la gestion.

Lancement d'un appel de projets de recherche par le Fonds de recherche du Québec - Santé et la Fondation des sciences naturelles de Chine dans le domaine des maladies cardiovasculaires : Ce financement devrait permettre de s'appuyer sur les expertises de la Chine et du Québec afin d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Des lignes directrices communes sont produites en vue de lancer un appel à projets de recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires, lequel sera doté d'un budget de 3,8 M$ CAN sur trois ans.

Partenariat entre l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université de technologie de Tianjin et le Beijing Construction Engineering Group Co. Ltd : Ce partenariat en valorisation de projets de recherche communs sur la thématique de la gestion de projet est innovateur, car il allie des partenaires académiques et privés dans un contexte international.

Entente de collaboration en réalité virtuelle entre le Pôle entrepreneuriat HEC Montréal et HTC Chine : Cette collaboration permettra aux start-ups québécoises en réalité virtuelle de percer le marché chinois, d'avoir accès au fonds d'investissement de HTC Chine Vive et d'être aidées pour accéder à des contrats avec HTC Chine Vive.

Nouveau partenariat entre l'Université Concordia et l'Institut chinois de recherche en science et technologie cinématographique en capture de mouvement en temps réel pour VFX (CRIFST) : Ce partenariat souligne l'importance pour les universités, les centres de recherche et les entreprises cinématographiques du Québec de tisser des liens avec l'industrie chinoise du cinéma, de la culture et du divertissement, et ce, afin de créer des débouchés à l'exportation pour le contenu et la technologie du Québec, ainsi que pour la recherche et la création émanant de la communauté académique.

Partenariat en formation, recherche et développement entre l'Université de Montréal et Beijing Fashion Culture Development : Ouverture du Bureau de l'Université de Montréal en Chine, qui permettra d'augmenter la mobilité étudiante et professorale de même que le déploiement et la consolidation de partenariats de recherche.

Protocole entre l'Université de Montréal et Beihang University : Signature d'une entente de cotutelle de thèses avec Beihang University.

Protocole d'entente entre l'Université de Montréal et l'Université de Science Politique et du Droit de Chine : Cotutelles de thèses.

Annonce de l'Université de Montréal et de la Zhongnan University of Economics and Law (Wuhan) : Signature d'une entente de programmes de doctorat conjoints « Innovation, science, technologie et droit » -- ce programme implique déjà des universités partenaires au Pérou et au Mexique.

Conclusion d'une entente entre Soon Spirit Canada et Shangda Group Dalian : Cette entente permet la distribution du vin de glace fortifié « soon spirit » dans plus de 15 régions en Chine. En plus de l'achat initial de plusieurs milliers de bouteilles, la mise sur pied d'une nouvelle équipe de ventes en Chine est également prévue, de même que l'accroissement de la promotion de ce produit dans les restaurants et hôtels de la Chine.

Conclusion d'une entente entre SeaDNA et Beijing Sheng Ya Jin Tai Import and Export Trade Co. Ltd : Ce partenariat a pour objectif la commercialisation et la distribution en Chine des produits d'Oméga-3 d'huile de phoque et de viande de phoque.

Conclusion d'une entente entre Immanence IDC et VIP.com : Cette entente vise la distribution de la gamme de produits dermocosmétiques d'IDC Dermo sur le marché de la Chine grâce à la plateforme de commerce électronique VIP International.

Entente de principe entre l'entreprise Dataperformers et la firme Shenzhen Qianhai Mango Fund Management : Cette entente confirme l'intention des deux entreprises de s'associer afin de développer des solutions en intelligences artificielles à Shanghai. Plusieurs types d'application sont déjà à l'étude dans différents domaines tels que les villes intelligentes et le secteur financier.

Entente de principe entre l'entreprise Dataperformers et Fujian Yuan Xuan Biological Technology Co. Ltd : L'entente vise à utiliser l'expertise de Dataperformers en reconnaissance et traitement d'image et de la jumeler à la connaissance pointue de l'univers botanique afin de créer un outil de reconnaissance et de catégorisation automatique des plantes. Le contrat d'au moins 1 M$ découlant de cette entente permettra de générer douze emplois au Québec au cours des trois prochaines années.

Conclusion d'une entente entre CTC Group et son partenaire chinois REINGWOOD GROUP -- BEIJING d'une valeur approximative de 50 M$ concernant un accord commercial pour le développement d'un centre sportif et communautaire, le Canadôme, intégrant des technologies canadiennes. Cet accord inclura un contenu canadien de plus de 50 % et aura recours aux services et technologies de plusieurs entreprises québécoises.

Conclusion d'un partenariat entre CTC Group et YNCC Culture Tourisme Investment Co. Ltd pour le développement d'un parc d'attractions sur le thème du tourisme, de la culture et de l'hiver canadien, qui inclura une trentaine d'activités et de sports d'hiver, et impliquera la participation d'entreprises québécoises.

Annonce d'une entente entre OVA et son partenaire HTC Chine Vive : Investissement de 3,69 % dans OVA Réalité Virtuelle par HTC Chine Vive. Ceci entraînera la création d'une vingtaine d'emplois dans les deux prochaines années. De plus, la valeur de l'entreprise OVA est passée à 7,5 M$.

Entente de collaboration entre Enerkem et Sinobioway Group dans le secteur des technologies environnementales (production de biocarburants et de produits chimiques à partir de matières résiduelles) avec un conglomérat phare de la bio-industrie en Chine : Ces partenaires signent une entente évaluée à plus de 125 M$, sous forme d'investissements dans le capital-actions d'Enerkem inc., de revenus de licences, de fabrication et de vente d'équipement, ainsi que pour la création d'une coentreprise d'envergure pour la construction de plus de 100 usines Enerkem en Chine d'ici 2035.

Entente conclue pour Casavant pour la conception, la fabrication et l'installation d'un orgue à tuyaux dans la future salle de concert de l'Orchestre philharmonique de Chine à Beijing : Cette entente conclue avec China Scientific Instruments & Materials Co. Ltd est d'une valeur de 2,5 M$ et permettra à Casavant et frères d'avoir un orgue à tuyaux dans l'une des plus importantes salles en Chine.

Annonce d'un contrat de 2 M$ par SOPREMA (Division Asie Pacifique) auprès de l'aéroport de Qingdao : Fourniture et installation d'une solution d'étanchéité pour la toiture du nouvel aéroport de Qingdao, entièrement fabriquée à Drummondville.

Annonce de l'ouverture d'un premier établissement de CACAO 70 à Tianjin, en Chine : L'ouverture de Cacao 70 à Tianjin est prévue pour la fin du mois de mars 2018. La croissance de la chaîne en Chine permettra de créer 20 emplois au Québec au cours des trois prochaines années.

Annonce des subventions octroyées dans le cadre du Programme de recherche en équipe bilatérale Québec-Chine du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies et de la National Science Foundation of China et du Programme d'échanges à court terme : Quatre subventions annuelles octroyées à des équipes québécoises pour un soutien total de 160 000 $. Les projets sélectionnés traitent des thématiques dans les domaines de la géologie et des changements climatiques, de même que de l'optique?photonique. Trois subventions ont aussi été attribuées dans le cadre du Programme d'échanges à court terme Québec-Chine afin d'encourager des collaborations durables entre chercheurs québécois et chinois.

Annonce d'un premier projet de collaboration scientifique tripartite en imagerie cérébrale et en neuro-informatique entre le Québec, la Chine et Cuba par les Fonds de recherche du Québec (Santé, Nature et Technologies), la National Science Foundation, de même que le ministère de la Science, de la Technologie et de l'Environnement de Cuba, qui bénéficient d'un octroi réparti : Le projet « Axe trinational sur le vieillissement cognitif normal et pathologique » a été évalué positivement par les trois partenaires. L'octroi de cette subvention tripartite Québec-Chine-Cuba s'élève à près de 1 M$ sur trois ans.

Conclusion d'un partenariat ayant permis les ventes fermes de 28 souffleuses à neige dans différentes villes chinoises au courant des 12 derniers mois, pour une valeur de 1,5 M$ entre la compagnie québécoise RPM Tech et son partenaire chinois Shenyang Deheng.

Conclusion d'un partenariat qui a mené à la fabrication de 50 soufflantes à air froid pour les aéroports gouvernementaux chinois, soit des ventes d'une valeur de plus de 10 M$ entre la compagnie québécoise RPM Tech et son partenaire chinois Weihai Guangtai.

