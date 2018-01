Matamec annonce l'octroi d'une option d'achat à Sayona Québec Inc.







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 jan. 2018) - Matamec Explorations Inc. (« Matamec » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:MAT)(OTCQB:MHREF) annonce l'octroi d'une option d'achat sur 65 claims de sa propriété TANSIM à Sayona Québec Inc. (« Sayona »), une filiale de Sayona Mining Corp., d'Australie.

Cette option d'achat a une durée de deux (2) ans à compter de la date de signature de l'entente. Au cours de la première année, Sayona peut acquérir 50% des 65 claims situés au Témiscamingue (Qc), en payant un montant de 103 587,12$ pour les frais de renouvellement des titres miniers, ou un montant de 63 587,12$, en effectuant des travaux d'exploration avant le 31 janvier 2018 sur 50 claims et en versant les frais de renouvellement sur la balance des claims. En plus, Sayona a l'obligation de dépenser 200 000$ en travaux d'exploration et de payer un montant de 100 000$ à Matamec. (Tous les montants indiqués sont en dollars canadiens.)

Si Sayona veut acquérir un intérêt additionnel de 50% pour obtenir 100%, au cours de l'année 2, Sayona doit dépenser 350 000$ en travaux d'exploration et verser un montant de 250 000$ à Matamec. En plus, Matamec recevra une redevance nette de 2% sur la production des minéraux extraits sur ces claims. À terme, si toutes ces conditions sont rencontrées, Sayona possédera 100% des 65 claims.

Dans le cas ou Sayona n'exerce pas sa deuxième année d'option, Matamec a la possibilité de racheter l'intérêt acquis de 50% par Soyona pour la somme de 1,00$ et accorder une redevance nette de 2%.

Les 65 claims sont situés dans la région du Témiscamingue, au Québec, dans la municipalité régionale de Témiscamingue. Ces claims couvrent une superficie de 12 000 hectares et consistent d'indices de lithium, de tantale et de béryllium. Les travaux d'exploration réalisées sont de la cartographie, de l'échantillonnage, des relevés géophysiques et la préparation d'un rapport NI 43-101, sans calcul de ressources.

Pour Matamec, l'octroi de cette option fait partie d'un processus pour maximiser la valeur de chacune des propriétés détenues par Matamec et, de créer ainsi de la valeur pour les actionnaires.

À propos de Matamec

Localisée à Montréal (Québec), Matamec Explorations Inc. est une société junior d'exploration minière, dont les activités principales sont orientées sur le développement de ses propriétés aurifères. Matamec priorise la propriété SAKAMI (50%) qui est située à proximité de la mine Éléonore (Baie James, Québec) et celle d'Opinaca Gold Ouest, située sur le territoire du Plan Nord, dans un contexte géologique similaire à des producteurs d'or existants et, la propriété Casa-Detour (100%), située à l'est de la propriété Burntbush de Detour Gold Corp.

Matamec possède aussi des propriétés aurifères en Ontario, Matheson JV (50%) et Pelangio (100%), situés près de la mine Hoyle Pond à Timmins.

Matamec possède également des propriétés minières liées à l'énergie, avec des propriétés possédant des indices, entre autres, du lithium (Tansim-sous-option), du cobalt (Fabre-100%), du nickel-cobalt-platinoïdes (Vulcain-100%) et des terres rares (Kipawa-72%).

Le projet de terres rares Kipawa est détenu en co-entreprise avec Ressources Québec à hauteur de 72 % par Matamec et de 28 % par RQ (à titre de mandataire du Gouvernement du Québec), et Toyota Tsusho Corp. (Nagoya, Japon) détenant une redevance de 10% sur le profit net dans le gisement.

