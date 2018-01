L'ICO de MATRIX lève 13 227,5 ETH pour 50 millions de jetons numériques







SINGAPOUR, 22 janvier 2018 /CNW/ - « Nous rendons les contrats intelligents accessibles à tous », a déclaré Steve Deng, le responsable scientifique de l'IA chez MATRIX, lors d'une conférence sur la chaîne de blocs à Hong Kong, le 16 janvier, un jour avant que MATRIX n'annonce que l'ICO s'est soldée par un franc succès, en levant 13 227,5 ETH.

Créée officiellement en septembre 2016, la jeune pousse spécialisée dans les chaînes de blocs aspire à une valeur marchande de 360 millions d'USD et souhaite figurer dans les 100 premières devises cryptographiques au monde. Les investisseurs sont manifestement attirés et gagnent en confiance.

Lorsque Deng a remporté le 1er prix du concours mondial d'intelligence artificielle Pascal et COCO avec son équipe, le professeur de l'université Tsinghua n'imaginait peut-être pas à quel point l'intelligence artificielle façonnerait l'avenir de la chaîne de blocs comme c'est le cas aujourd'hui. Son équipe se concentre sur l'algorithme bayésien reposant sur l'apprentissage en profondeur, lui-même étant chercheur principal sur de nombreux projets de recherche au niveau national. Il est présentement responsable de la conception d'un algorithme d'apprentissage machine pour MATRIX.

Grâce à la fusion des technologies de chaîne de blocs et d'IA, MATRIX a élaboré une solution révolutionnaire de monnaie cryptographique de chaîne de blocs 3.0, qui accélère de façon notable la vitesse de transaction, offre au grand public la possibilité d'utiliser la technologie de traitement du langage naturel, améliore la sécurité dans le cadre d'un contrat intelligent et exploite l'activité de minage avec une valeur universelle.

« Le minage de cryptomonnaies consomme 17 % de la puissance de calcul totale au niveau mondial. C'est un parfait gaspillage pour du calcul de hachage. » L'équipe de MATRIX est prête à remettre en question le statu quo. L'équipe, qui compte des experts de premier plan du secteur, comme Bill Li (responsable de l'architecture réseau), Ethan Tian (ingénieur en chef de la R-D) et Tim Shi (responsable scientifique chargé des puces), invente un nouveau système bayésien de minage. Ces activités de minage appuieront les diagnostics médicaux, la modélisation financière complexe, la reconnaissance du comportement et des cas autres que cryptographique qui requièrent une puissance de calcul considérable.

Owen Tao, le PDG de MATRIX, diplômé en physique et en économie de l'Université de Pékin, a souligné au cours de la même conférence que MATRIX est un écosystème ouvert, doté d'une feuille de route limpide. « L'infrastructure et la chaîne privée seront prêtes d'ici septembre 2018 et l'infrastructure de minage et les applications relatives aux mégadonnées, en mars 2020 », a-t-il révélé. « Cela aura une grande incidence sur des secteurs comme le crédit, le médical, l'énergie, les villes intelligentes et la finance. »

Faits saillants de l'ICO de MATRIX :

L'ICO de MATRIX s'est achevée à 3h 07m 02s, le 17 janvier (TUC).

Au total, 13 227,5 ETH ont été échangés à travers 212 transactions.

Placement en monnaie MATRIX-ICO : 3 888 transactions

Données utilisateurs MATRIX-ICO : utilisateurs inscrits : 69 543 ; utilisateurs actifs : 60 924 ; utilisateurs en matière de connaissance du client : 22 926.

À propos de Matrix

Conçue pour être la chaîne de blocs de nouvelle génération, MATRIX exploite les dernières techniques de l'intelligence artificielle (IA), pour révolutionner le paysage de la monnaie cryptographique. MATRIX se démarque des chaînes de blocs antérieures grâce à des percées technologiques dans la mise en place de réseaux de chaînes de blocs reposant sur l'IA, autonomes et s'optimisant automatiquement, qui intègrent la collaboration multi-chaîne et le découplage des données et du contrôle des blocs.

