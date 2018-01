La Ville de Montréal honore la mémoire des victimes de l'attentat de la Grande mosquée de Québec







MONTRÉAL, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le Conseil National des Musulmans Canadiens invitent les Montréalaises et Montréalais à une cérémonie citoyenne en mémoire des victimes de l'attentat de la Grande mosquée de Québec, qui aura lieu à l'hôtel de ville le lundi 29 janvier, de 11 h 30 à 13 h.

L'hôtel de ville restera ensuite ouvert jusqu'à 16 h afin de permettre aux citoyens qui le souhaitent de venir se recueillir et de déposer des messages de soutien aux familles des victimes et des blessés.

La mairesse de Montréal se rendra par la suite dans la Vieille Capitale pour participer aux commémorations de la Ville de Québec.

« L'heure est au recueillement et à la solidarité envers les familles des victimes et l'ensemble de la communauté musulmane. J'invite les Montréalaises et Montréalais à se montrer généreux à la veille d'un souvenir douloureux », déclare la mairesse de Montréal.

