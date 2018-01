Le premier ministre annonce la nomination du nouveau lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan







OTTAWA, le 22 janv. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Tom Molloy comme prochain lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan.

M. Molloy est un réputé négociateur, avocat, conseiller stratégique sur les enjeux des peuples autochtones et auteur, natif de Saskatoon, en Saskatchewan. Les nombreux accords et traités qu'il a négociés avec les peuples autochtones ont changé le visage de notre pays.

M. Molloy était à la tête de l'équipe qui a négocié l'Accord définitif nisga'a, le premier traité de l'histoire moderne de la Colombie-Britannique. Il a également été négociateur en chef du gouvernement du Canada dans les négociations avec les Inuits du Nunavut en vue de conclure l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, qui a mené à la création du Territoire du Nunavut en 1999. De plus, il a été chancelier de la University of Saskatchewan de 2001 à 2007.

Le premier ministre a profité de l'occasion pour remercier la lieutenante-gouverneure sortante, l'honorable Vaughn Solomon Schofield, pour son travail et le dévouement dont elle a fait preuve au service des citoyens de toute la province depuis son entrée en fonction, en 2012.

Citation

« M. Molloy est un négociateur exceptionnel qui a joué un rôle de premier plan dans la conclusion de nombreux accords et traités avec les peuples autochtones. Ses contributions ont touché la vie des gens d'un océan à l'autre et ont aidé à transformer ce pays. C'est le choix tout désigné pour le poste de prochain lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, et je suis convaincu qu'il représentera bien les gens de cette province. »

--Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les lieutenants-gouverneurs sont les représentants personnels de Sa Majesté la reine du Canada dans leur province respective. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Reine, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales et de visiter les communautés.

dans leur province respective. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Reine, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales et de visiter les communautés. Les lieutenants-gouverneurs sont nommés par Son Excellence la très honorable Julie Payette , gouverneure générale du Canada , sur la recommandation du premier ministre. Leur mandat est d'une durée d'au moins cinq ans.

Notes biographiques

Lien connexe

