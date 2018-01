Nouveau visuel et mesures de sécurité renforcées pour la carte d'assurance maladie







QUÉBEC, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Pour la première fois depuis plus de 40 ans, la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) modifie le visuel des cartes d'assurance maladie. S'inspirant du permis de conduire, la RAMQ ajoute de nouvelles caractéristiques de sécurité à la carte, dont certaines sont visibles et tactiles, lui conférant un caractère unique. Les couleurs en arrière-plan seront également plus pâles, mais la carte conservera son soleil qui la distingue. De plus, suivant la tendance mondiale, la photo sera en noir et blanc pour une qualité de résolution supérieure.

C'est à compter du 24 janvier que les nouvelles cartes seront distribuées graduellement lors des renouvellements, des remplacements (carte perdue, volée ou détériorée) ou de la délivrance d'une première carte. Pour découvrir la nouvelle carte et ses caractéristiques, consultez l'actualité sur le sujet dans le site Web de la RAMQ (www.ramq.gouv.qc.ca).

Nouveau visuel, mêmes règles

Les procédures de renouvellement demeureront les mêmes et votre carte actuelle sera valide jusqu'à son expiration. Que vous ayez en main le nouveau modèle ou l'ancien, les bonnes pratiques d'utilisation de la carte d'assurance maladie demeurent.

La RAMQ vous rappelle qu'il est de votre responsabilité d'avoir une carte valide en tout temps, de respecter les règles de présence au Québec et de ne pas permettre à une autre personne d'utiliser votre carte.

Votre carte est précieuse, prenez-en soin!

SOURCE Régie de l'assurance maladie du Québec

