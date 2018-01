Dévoilement des finalistes du Prix du CALQ - OEuvre de la relève à Montréal 2017







MONTRÉAL, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Montréal et La Fabrique culturelle, dévoile les finalistes du Prix du CALQ - OEuvre de la relève à Montréal 2017. Les artistes en nomination sont Stéfanie Clermont pour son recueil de nouvelles Le Jeu de la musique, Félix Lamarche pour son documentaire Les Terres lointaines, Stéphane Larue pour son roman Le Plongeur, ainsi que Daniel Robinson et Charles Montambault pour leur installation audiovisuelle Les Nouveaux Monuments. Ce prix, assorti d'un montant de 5 000 $, sera remis lors d'une cérémonie organisée par Culture Montréal le 12 février 2018 à l'Espace Cercle Carré.

Stéfanie Clermont - Le Jeu de la musique

Le Jeu de la musique est un recueil de nouvelles interreliées, paru en août 2017. Depuis l'enfance dans l'Ontario français jusqu'aux squats punks de Californie, en passant par le Montréal des années 2010 tel que vécu par un groupe d'amis composé de militants, de marginaux, de féministes, d'étudiants et de chômeurs qui rêvent d'écrire, Le Jeu de la musique est un appel, une ode à la vie et à l'amitié, adressés à celles et ceux qui ressentent toute la violence du monde, au point parfois d'avoir envie de mourir. (Le Quartanier Éditeur)

Félix Lamarche - Les Terres lointaines

Les Terres lointainesest un long métrage documentaire présentant une observation attentive du vécu des marins qui partent pendant plusieurs mois en mer et sont confrontés à la solitude, à l'isolement, mais aussi à la dureté des environnements comme la mer et les ports industriels. Le film a été présenté en primeur aux Rendez-vous du cinéma québécois en février 2017, puis dans quelques villes du Québec; il a été en compétition dans divers festivals, dont le DOXA Documentary Film Festival à Vancouver et le Durban International Film Festival en Afrique du Sud.

Stéphane Larue - Le Plongeur

Le Plongeur est un roman paru en octobre 2016. OEuvre de nuit qui brille des ors illusoires du jeu, elle raconte un monde où chacun dépend des autres pour le meilleur et pour le pire. Roman d'apprentissage et roman noir, poème sur l'addiction et chronique saisissante d'une cuisine de restaurant vue de l'intérieur, Le Plongeur est un magnifique coup d'envoi, d'un hyperréalisme documentaire, héritier du Joueur de Dostoïevski, de L'homme au bras d'or de Nelson Algren et du premier récit d'Orwell, celui d'un plongeur dans le Paris des années vingt. (Le Quartanier Éditeur)

Daniel Robinson et Charles Montambault - Les Nouveaux Monuments

Les Nouveaux Monuments est une installation audiovisuelle immersive portant sur la facture brutaliste de l'architecture de l'échangeur Turcot. Face à deux écrans projetant des images de l'infrastructure gigantesque, et entouré de quatre haut-parleurs générant une ambiance sonore progressivement écrasante, le spectateur est plongé dans une expérience contemplative, amené à percevoir le beau dans cet endroit reconnu comme étant un paysage visuel et sonore polluant. L'oeuvre, produite avec la collaboration du Laboratoire sur les récits du soi mobile, a été présentée en primeur à l'ouverture de la saison 2017 du Catalyseur d'imaginaires urbains à l'espace Le Virage.

Pour mieux connaître les artistes et les écrivains en nomination, nous vous invitons à visionner la capsule vidéo réalisée par La Fabrique culturelle, la plateforme Web de Télé-Québec dédiée au rayonnement de la culture québécoise.

