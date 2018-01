Les familles de la région de Chaudière-Appalaches bénéficieront d'espaces communautaires améliorés en appui à une meilleure qualité de vie







Plus de 3 000 000 $ investis par le gouvernement du Canada viennent appuyer des améliorations à 31 infrastructures communautaires

LÉVIS, QC, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les familles de la région de Chaudière-Appalaches pourront profiter d'espaces de loisirs améliorés et d'installations communautaires modernes, grâce à un investissement de 3 046 309 $ de la part du gouvernement du Canada. Les montants accordés s'additionnent à ceux des autres partenaires afin d'investir ensemble plus de 8,6 M$ dans 31 projets d'amélioration des infrastructures communautaires de cette région.

Ces contributions ont été annoncées aujourd'hui par Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Le financement pour les communautés de la région de Chaudière-Appalaches appuiera 31 projets différents, qu'il s'agisse de réaménagement d'espaces communautaires, d'aire de jeux pour enfants, de pistes cyclables ou de sentiers de randonnée, de centres communautaires et d'arénas.

Cet investissement a été fait dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150), un fonds de 300 M$ mis en place afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada, en investissant dans les espaces communautaires qui rassemblent les Canadiens. De ce montant, jusqu'à 63,5 M$ seront investis au Québec.

« Cet investissement s'inscrit dans des projets de constructions communautaires visant à célébrer le 150e anniversaire du Canada. Il n'y a pas de meilleure façon de marquer ce jalon que de célébrer les lieux qui nous rassemblent, les endroits qui nous permettent de garder la forme, de nous détendre et d'établir des liens avec nos amis et nos voisins. C'est ainsi que nous créons des liens de compréhension commune et d'amitié dans un pays où les gens proviennent de partout dans le monde. Les valeurs d'ouverture, de diversité et d'inclusion qui définissent tous les Canadiens sont forgées dans nos espaces communautaires. »



L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« L'appui financier que nous accordons à nos collectivités démontre clairement notre engagement à favoriser une croissance durable et la prospérité au Canada. En améliorant l'infrastructure communautaire, comme permettent de le faire ces beaux projets, nous contribuons à stimuler la vitalité de nos communautés et à assurer une qualité de vie élevée pour les résidents de tous âges. »



Joël Lightbound, député de Louis-Hébert à la Chambre des communes et secrétaire parlementaire du ministre des Finances

« Cette contribution nous permet d'agir pour améliorer les services communautaires à notre population et lui offrir des infrastructures directement adaptées à ses besoins. Grâce à cet appui majeur, nous pouvons stimuler de nouvelles initiatives, créer un milieu de vie rassembleur et, surtout, soutenir la vitalité et l'engagement de notre communauté. »



M.Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Depuis sa création en 2015, le PIC150 a investi près de 61 M$ dans plus de 470 projets appuyant la vitalité des communautés du Québec.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

Pour plus de précisions sur les 31 projets, veuillez consulter le document d'information.

